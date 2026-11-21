GTA VI con bandera de Venezuela colgada | Foto: Gemini IA

El lanzamiento de GTA VI ha despertado la atención de los jugadores venezolanos, quienes han encontrado múltiples referencias a su cultura dentro del videojuego desarrollado por Rockstar Games.

Desde canciones emblemáticas de Simón Díaz y Óscar D’León hasta expresiones populares, personajes con acentos regionales y símbolos patrios, la nueva entrega de la franquicia incorpora elementos que reflejan la presencia de la comunidad venezolana en Florida.

Tras su estreno mundial el jueves 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, los usuarios comenzaron a compartir en redes sociales distintos momentos de sus partidas en los que identificaron estos detalles, que van más allá de simples referencias musicales.

La ambientación de Vice City y el estado ficticio de Leonida, territorio inspirado en Florida, permite representar distintas expresiones culturales de las comunidades latinoamericanas que hacen vida en esa región de Estados Unidos.

GTA VI incluye canciones emblemáticas de Venezuela en su banda sonora

Uno de los elementos que más ha llamado la atención de los jugadores es la presencia de música venezolana en diferentes momentos de la experiencia.

El reconocido tema “Caballo Viejo”, compuesto por el cantautor Simón Díaz, aparece en una de las secuencias cinematográficas del videojuego. De acuerdo con los créditos oficiales publicados por Rockstar Games, la grabación incorporada corresponde a Roberto Torres, mientras que la composición está acreditada a Simón Díaz.

Otra de las sorpresas musicales es “Llorarás”, del sonero venezolano Óscar D’León, una de las canciones que forman parte de la programación radial del título.

La migración Venezolana llegó a GTA VI 🇻🇪 pic.twitter.com/xCX8GPh1Z1 — Hector Medina 🇻🇪🇨🇺🇮🇷☀️🦁🇺🇲🇮🇱 (@Hector_DejaVu) November 19, 2026

La inclusión de esta pieza representa un guiño a la salsa venezolana y a uno de los intérpretes más reconocidos de ese género. Su aparición también comenzó a circular en redes sociales después de que jugadores compartieran fragmentos de sus recorridos por Vice City con la canción de fondo.

A estas referencias se suma Arca, productora y cantante venezolana cuyo nombre figura en los créditos musicales de GTA VI por su canción “Sandunguea”, incluida en la selección musical del videojuego.

La hora loca y las expresiones venezolanas también aparecen en GTA VI

La música no es el único elemento cultural que Rockstar Games incorporó a esta entrega. Las costumbres y expresiones populares del país también tienen espacio dentro de las transmisiones de las emisoras ficticias.

Una de las referencias más llamativas aparece en Cocoteo FM, donde durante una conversación radial se hace alusión a las bodas venezolanas y a la tradicional hora loca.

En el diálogo se describen algunos de los elementos característicos de estas celebraciones, como los cotillones, las luces, los disfraces y el ambiente festivo que acompaña a los invitados durante ese momento de la fiesta.

Asimismo, los jugadores han identificado expresiones propias del vocabulario venezolano, entre ellas la palabra “sifrina”, utilizada para describir a una persona asociada con gustos sofisticados o determinados comportamientos sociales.

CONFIRMADO



Hay NPCs sifrinas venezolanas en GTA VI pic.twitter.com/zXed67oFWV — Whitezuelans (@whitezuelans) November 18, 2026

Otro detalle que ha despertado comentarios es la participación de la comediante venezolana Joanna Hausmann, quien figura en los créditos oficiales de Rockstar Games por su trabajo de escritura adicional y por interpretar diferentes personajes de los programas ficticios que aparecen dentro del videojuego.

Personajes con acento venezolano y la bandera tricolor en Vice City

Las referencias criollas también se trasladan a las calles del mundo abierto. Según los hallazgos compartidos por los jugadores, algunos personajes no jugables (NPC) utilizan acentos y expresiones características de distintas regiones de Venezuela.

Entre ellos destacan personajes con acento caraqueño y maracucho, quienes reaccionan con modismos y expresiones populares cuando interactúan con el entorno, especialmente ante situaciones como recibir un golpe o sufrir un choque vehicular.

Lo de las venezolanas en #GTAVI que es 🤣🤣🤣🇻🇪🇻🇪🇻🇪 pic.twitter.com/vtL1wFHW2l — H E R D Z (@herdzyt) November 19, 2026

Estos detalles aportan una representación más cercana de las distintas comunidades latinoamericanas que conviven en el escenario ficticio de Leonida.

Por otra parte, los símbolos patrios también tienen presencia en el mapa. El creador de contenido venezolano Oscar Alejandro documentó el hallazgo de la bandera de Venezuela ondeando en una zona inspirada en Bayfront Park, en Miami, donde también aparecen las enseñas de otros países latinoamericanos.

A esto se suma una recreación parcial de la Plaza Libertador Simón Bolívar, inspirada en el espacio público ubicado en Doral, Florida, donde también se observa la bandera venezolana.

De esta manera, GTA VI incorpora diferentes elementos que permiten reconocer la influencia de la comunidad venezolana en el sur de Florida.

Aunque no todos estos detalles forman parte directamente de la historia principal de Jason y Lucía, sí contribuyen a construir un mundo abierto que busca reflejar la diversidad cultural de los lugares que inspiraron su ambientación.

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