Oficiales de ICE caminando por calles de EE. UU | Foto: AFP

El sábado, el gobernador de Washington, Bob Ferguson, manifestó su rechazo a las acciones de agentes del ICE en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma.

El operativo, en el que se detuvieron a dos pasajeros mientras se preparaban para abordar un avión, quedó registrado en videos que circularon en redes sociales y provocó cuestionamientos por la actuación de los oficiales federales.

Ferguson calificó a la agencia migratoria de estar “completamente y totalmente fuera de control” y cuestionó que sus funcionarios realizaran detenciones con el rostro cubierto y sin identificarse ante los pasajeros.

Además, consideró que lo ocurrido representa un ejemplo más de las tácticas que calificó como “profundamente antiestadounidenses”.

¿Qué sucedió con ICE en el aeropuerto de Seattle?

Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:05 de la mañana, hora del Pacífico, en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma. Tuvo lugar exactamente cuando los pasajeros abordaban el vuelo 1306 de Alaska Airlines, con destino a Los Ángeles, California.

De acuerdo con la información difundida por ICE, los agentes federales realizaron un operativo para detener a Ricardo Larrondo Mendoza, ciudadano mexicano a quien la agencia señaló de haber permanecido en Estados Unidos después del vencimiento de su visa.

On November 21, 2026, at approximately 8:05 a.m. PST, ICE officers conducted a targeted enforcement operation to arrest Ricardo Larrondo Mendoza, an illegal alien from Mexico who overstayed his visa in violation of our nation’s laws.



During the arrest other travelers began to… https://t.co/nXiBxAqIJ5 — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) November 22, 2026

Durante el procedimiento también fue detenida Sofía Hernández Mejía, quien, según la versión de las autoridades migratorias, habría arrojado café caliente contra los oficiales.

ICE aseguró que la mujer también había excedido el tiempo autorizado de su visa y anunció que enfrentaría cargos por presuntamente agredir a un agente federal.

Las detenciones generaron momentos de tensión en el puente de embarque que conecta la terminal con el avión. En las grabaciones difundidas públicamente se observa a varios funcionarios enmascarados forcejeando con las personas involucradas, mientras otros pasajeros presencian la situación.

Durante el incidente, una mujer que aparece en las imágenes asegura que tenía un permiso de trabajo y pide que no se lleven a su familiar. También se escucha a pasajeros cuestionar la actuación de los agentes y solicitar que se identifiquen.

La intervención provocó preocupación entre los viajeros y retrasó la salida del avión. Alaska Airlines confirmó que no recibió una notificación anticipada sobre el operativo y señaló que estaba investigando las circunstancias de lo sucedido para determinar si se respetaron los protocolos correspondientes.

Gobernador de Washington arremete contra ICE y cuestiona sus procedimientos

La reacción de Bob Ferguson no se limitó a expresar preocupación por las detenciones. El mandatario publicó un mensaje en sus redes sociales en el que cuestionó directamente la manera en que los funcionarios federales realizaron el procedimiento.

“ICE está completa y totalmente fuera de control. Como muchos estadounidenses, estoy indignado por los agentes enmascarados que no se identifican, arrastrando a personas fuera de las pasarelas de embarque mientras abordan un vuelo, creando caos en nuestras comunidades”, escribió a través de su cuenta en la red social X.

ICE is completely and totally out of control. Like many Americans, I’m outraged by masked agents, who do not identify themselves, dragging people off jetways as they board a flight, creating chaos in our communities. Today’s actions at Seattle-Tacoma International Airport are… — Governor Bob Ferguson (@GovBobFerguson) November 21, 2026

En el mismo mensaje, Ferguson agregó: “las acciones de hoy en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma son solo el ejemplo más reciente de las tácticas profundamente antiestadounidenses de ICE. Tendré más que decir esta tarde”.

El mandatario demócrata, además, pidió a Alaska Airlines que solicitara la salida de ICE de los aeropuertos y aseguró que realizaría el mismo llamado a las demás aerolíneas que operan desde Seattle-Tacoma.

Autoridades del aeropuerto de Seattle también cuestionan el operativo

El rechazo a la intervención de ICE también llegó desde la administración del aeropuerto. El Puerto de Seattle, organismo encargado de gestionar las instalaciones, publicó un comunicado el 21 de noviembre en el que manifestó su indignación por lo sucedido con los dos pasajeros.

“Las acciones de aplicación de las leyes migratorias en SEA se realizan sin la participación ni el conocimiento del Puerto”, señaló la institución.

Asimismo, explicó que había solicitado en reiteradas oportunidades establecer protocolos para este tipo de procedimientos y que las autoridades federales locales habían aceptado previamente algunas de esas condiciones. Por ello, indicó que estaba conversando con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para determinar si se incumplieron los acuerdos establecidos.

La institución también reconoció que el episodio generó angustia tanto para los familiares de las personas detenidas como para los demás pasajeros que presenciaron la intervención.

Mientras continúan las consultas con las autoridades federales, el caso vuelve a poner bajo cuestionamiento los procedimientos de ICE en espacios públicos y, particularmente, las intervenciones migratorias en aeropuertos estadounidenses.

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