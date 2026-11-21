Almacén de Amazon en Brandenburg, Cottbus | Foto: AFP

Amazon lanzó una advertencia a sus clientes en Nueva York sobre el posible aumento en el precio de las entregas de paquetes, alimentos y otros productos.

El anuncio se hizo ante la posibilidad de que el Concejo Municipal apruebe la iniciativa Intro 518, conocida como Delivery Protection Act (Ley de Protección de los Trabajadores de Entrega).

La empresa incluso incorporó un aviso en su aplicación con un formulario para que los usuarios contacten a sus representantes municipales y expresen su rechazo a la propuesta.

El gigante del comercio electrónico sostiene que la legislación podría elevar hasta cinco dólares el costo de cada pedido y afectar su actual modelo de distribución en la ciudad.

Sin embargo, los promotores de la medida rechazan esa estimación y aseguran que el objetivo es mejorar las condiciones laborales de miles de repartidores y establecer mayores responsabilidades para las compañías que utilizan servicios de entrega subcontratados.

¿Qué es Intro 518 y qué pretende cambiar?

La iniciativa Intro 518 fue presentada el 12 de febrero de 2026 por la concejal Tiffany Cabán y cuenta con el respaldo de otros integrantes del Concejo Municipal.

El proyecto busca establecer nuevas obligaciones para las empresas que operan almacenes y centros de distribución desde los cuales se envían productos directamente a los consumidores de Nueva York. Entre sus principales disposiciones figuran:

Licencias municipales: los operadores de determinadas instalaciones de última milla tendrían que obtener una licencia del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP).

los operadores de determinadas instalaciones de última milla tendrían que obtener una licencia del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP). Requisitos de seguridad: las empresas deberían cumplir condiciones relacionadas con la seguridad de sus instalaciones y las operaciones de reparto.

las empresas deberían cumplir condiciones relacionadas con la seguridad de sus instalaciones y las operaciones de reparto. Capacitación: se establecerían obligaciones de formación para los trabajadores.

se establecerían obligaciones de formación para los trabajadores. Condiciones laborales: el proyecto contempla requisitos de empleo y mecanismos para hacer cumplir las disposiciones, tanto por parte de las autoridades como de los propios trabajadores.

Uno de los puntos más importantes del debate es el modelo de contratación. Actualmente, Amazon trabaja en Nueva York con más de 40 pequeñas empresas de distribución, conocidas como Delivery Service Partners, que emplean a repartidores encargados de llevar los pedidos hasta los domicilios de los clientes.

Lo que busca

Aunque muchos de estos trabajadores utilizan uniformes y vehículos identificados con la marca Amazon, no necesariamente son empleados directos de la compañía, sino que trabajan para empresas contratistas.

La legislación busca modificar ese esquema y establecer mayores responsabilidades para los operadores de estas instalaciones, incluyendo la contratación directa de trabajadores para determinadas funciones de almacenamiento y entrega, en lugar de depender de intermediarios.

La propuesta también contempla herramientas de supervisión y sanciones para los operadores que incumplan las obligaciones establecidas.

De acuerdo con el registro legislativo del Concejo Municipal de Nueva York, el proyecto fue remitido al Comité de Protección al Consumidor y al Trabajador y tuvo una audiencia el 9 de abril de 2026. Posteriormente, quedó aplazado en ese comité.

¿Por qué Amazon advierte que Intro 518 podría aumentar los precios?

La principal preocupación que Amazon está comunicando a sus clientes es el posible impacto económico de los cambios que contempla la iniciativa.

Según explicó la compañía en su aplicación oficial, si el proyecto se aprueba tal como está redactado, podría verse obligada a modificar su red de distribución, debido a que ya no podría mantener el mismo esquema de trabajo con algunas de las empresas contratistas que actualmente realizan las entregas.

Amazon advirtió que el costo adicional podría alcanzar los cinco dólares por pedido. También señaló que podría considerar trasladar sus operaciones fuera de la ciudad si la legislación sale adelante.

Amazon también sostiene que trasladar sus centros de distribución fuera de la ciudad podría provocar entregas más lentas y costosas para millones de consumidores.

Sin embargo, es importante precisar que los cinco dólares adicionales no constituyen un aumento aprobado ni una tarifa que ya se esté cobrando. Se trata de una estimación y una advertencia presentada por la propia empresa sobre lo que podría ocurrir si la legislación entra en vigor.

¿Qué dice el Concejo Municipal de Nueva York sobre la advertencia de Amazon?

La postura de los promotores de Intro 518 es distinta a la que plantea la compañía. La concejal Tiffany Cabán, principal impulsora del proyecto, considera que Amazon intenta generar preocupación entre los consumidores para frenar una legislación que busca proteger a los trabajadores.

Cabán rechazó que la medida necesariamente implique un aumento de cinco dólares por entrega y calificó la campaña de la compañía como una estrategia de presión corporativa.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, también ha expresado su respaldo a la iniciativa. En una publicación en redes sociales cuestionó el argumento de Amazon y defendió la necesidad de proteger los derechos laborales.

Por su parte, la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, aseguró que existen conversaciones para ajustar el proyecto y conseguir que las protecciones laborales no impliquen un incremento en los precios ni la pérdida de empleos.

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