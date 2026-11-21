Todd Blanche y Christopher Raia, subdirector del FBI | Foto: AFP

El FBI habría sido víctima de un ciberataque que podría haber comprometido información confidencial de una de sus bases de datos criminales. Entre ella registros relacionados con órdenes de arresto y antecedentes penales.

El presunto incidente ha generado preocupación por el posible acceso no autorizado a información sensible que maneja la principal agencia de investigación federal de Estados Unidos.

La información difundida por CNN, según dos personas familiarizadas con la investigación, apunta a una posible vulneración de sistemas que almacenan datos utilizados por las autoridades en investigaciones y procedimientos judiciales.

¿Qué es el NCIC y por qué preocupa el presunto hackeo al FBI?

El sistema afectado sería el National Crime Information Center (NCIC), conocido en español como Centro Nacional de Información Criminal. Se trata de una plataforma administrada por la División de Servicios de Información de Justicia Criminal (CJIS) del FBI, que permite compartir información entre organismos encargados de hacer cumplir la ley.

De acuerdo con la información institucional del FBI, el NCIC funciona como una herramienta fundamental para las autoridades federales, estatales y locales. Su finalidad es facilitar el acceso a registros que contribuyen a localizar fugitivos, encontrar personas desaparecidas, recuperar bienes robados y proteger a los agentes durante sus labores.

El informe anual de la división CJIS correspondiente al año fiscal 2025 reportó que el NCIC superó los 19.3 millones de registros activos, una cifra récord para el sistema.

Por esa razón, una eventual vulneración de su seguridad representa un asunto delicado para las instituciones policiales. La información almacenada puede utilizarse durante controles de identidad, investigaciones criminales y procedimientos relacionados con personas que tienen órdenes de arresto pendientes.

El FBI ya había investigado otro incidente de ciberseguridad

Este nuevo episodio se produce después de que la agencia investigara otra posible vulneración de sus sistemas en septiembre de 2026.

En aquella oportunidad, un grupo de ciberdelincuentes identificado como ShinyHunters afirmó haber comprometido el portal FBIJobs.gov, utilizado para gestionar información relacionada con oportunidades de empleo en la institución.

El 23 de septiembre, el propio FBI publicó un comunicado en el que reconoció tener conocimiento de las afirmaciones del grupo sobre una posible exposición de información personal identificable de empleados de la agencia.

En ese documento, la institución explicó que todavía no había determinado el punto de origen de la vulneración, es decir, si el problema se encontraba en un proveedor externo o en su propia infraestructura tecnológica. También informó que estaba trabajando con los proveedores relacionados con el portal para investigar el caso y reducir los riesgos.

Aunque ambos episodios involucran sistemas vinculados al FBI, no existe información que permita establecer que fueron ejecutados por los mismos responsables o que tengan una conexión directa.

¿Qué consecuencias podría tener una vulneración de la base de datos del FBI?

Más allá del posible acceso a información confidencial, una de las principales preocupaciones relacionadas con el NCIC es la integridad de sus registros.

Las autoridades policiales utilizan esta plataforma para consultar información que puede influir directamente en sus actuaciones. Por ejemplo, verificar si una persona tiene una orden de arresto pendiente o comprobar determinados registros relacionados con una investigación.

Si se demostrara que los atacantes consiguieron modificar información, las consecuencias podrían ser particularmente delicadas. Un registro alterado o eliminado podría generar errores durante una consulta policial y afectar decisiones relacionadas con procedimientos de detención o investigaciones.

Por ahora, la atención está centrada en determinar cómo se produjo el acceso no autorizado, qué información pudo quedar comprometida y si los responsables consiguieron intervenir en los registros de la plataforma.

El caso vuelve a poner sobre la mesa los desafíos de ciberseguridad que enfrentan las instituciones federales estadounidenses, especialmente aquellas que administran grandes cantidades de información sensible utilizada diariamente por organismos encargados de proteger la seguridad pública.

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