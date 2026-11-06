Por qué Tesla apuesta por el robotaxi Cybercab y quita del mercado al Cybertruck

Cybertruck le dice adiós a Texas. Foto: Shutterstock

Elon Musk anunció en su red social de X que a mediados de 2027, su fábrica de automóviles futuristas en Texas dejará de fabricar Cybertruck para darle paso a la producción de su robotaxi autónomo Cybercab, según confirmó el propio Musk.

Esta decisión estratégica marca un hito en la hoja de ruta de la compañía, desplazando el enfoque de los vehículos utilitarios de gran tamaño hacia las soluciones de movilidad autónoma masiva.

Cybercab, el proyecto de Musk: ¿qué dijo?

En una publicación oficial que generó impacto inmediato en la industria y entre los inversores tecnológicos, el magnate detalló los planes de reestructuración en su principal planta de ensamblaje en Estados Unidos:

“Tesla estará reduciendo la producción de la Cybertruck en la Gigafactory Texas hacia mediados del próximo año para hacer espacio para una mayor producción del Cybercab”, escribió Musk en X.

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar y lamentaron la decisión de Musk al leer el anuncio digital:

“Esto es una verdadera lástima para los amantes del Cybertruck, ¡pero es fantástico para el futuro del Cybercab!”, comentó un seguidor de la marca.

Mientras que otro usuario comentó en la misma red social:

“Un día triste. Han descontinuado dos de los mejores vehículos de Tesla. Primero el Model X y ahora la Cybertruck. Ambos eran de los mejores vehículos del mercado”.

Tesla will be winding down production of the Cybertruck at Gigafactory Texas around the middle of next year to make room for increased Cybercab production — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2026

De más a menos

Ante cientos de comentarios deseando que el Cybertruck no sea sacado de circulación, los números del mercado dicen otra cosa respecto al rendimiento comercial acumulado.

Si bien Musk no precisó si se llevará la producción a otra fábrica o si se dejará de producir por completo a nivel global, los ejecutivos técnicos respaldaron la evolución conceptual del modelo.

Wes Morrill, ingeniero jefe del Cybertruck, escribió en otra publicación que la camioneta: “fue una plataforma de desarrollo tecnológico increíble y sigue viva a través del Cybercab”.

¿Qué tanto vendió Musk con el Cybertruck?

Recordemos que el aspecto futurista fue presentado al mundo en 2019 y empezó a recibir órdenes en 2023. En aquel entonces recibió 250 mil pedidos por adelantado en poco más de una semana. Sin embargo, la realidad actual es diferente.

Aunque muchos consumidores expresan que es un vehículo innovador, todo indica que el diseño poco convencional enfrentó problemas cuando empezaron las entregas, donde hubo quejas de calidad y cambios de precio repetidos en medio de una creciente competencia en pickups eléctricas.

El portal especializado Invezz Español publicó que durante el tercer trimestre en la categoría Other Models, las ventas cayeron un 48% a 8 mil 295 desde 15 mil 933 un año antes. Por lo que la producción bajó notoriamente un 40% llegando a siete mil entregadas, cuando Tesla entregó 486.532 vehículos en total.

Mientras que el exdirector ejecutivo de Aston Martin, Andy Palmer, analizó la situación operacional de la empresa señalando:

“No tiene sentido seguir adelante con esto cuando no está cumpliendo sus objetivos. Cualquier persona sensata del sector automotriz diría lo mismo”.

En respuesta a un usuario en X, Musk calificó al Cybertruck como “el mejor vehículo que Tesla ha fabricado jamás” y la retirada del mercado como “el fin de una era”.

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