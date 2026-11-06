Thomas Markle podría enfrentar 20 años de prisión: estos son los cargos que enfrenta

Thomas Markle, padre de Megan Markle, fue arrestado en Florida. Foto: Envato

Thomas Markle, de 82 años, fue arrestado el viernes 6 de noviembre en Lakeland, Florida, por agentes del FBI. La Fiscalía Federal para el Distrito Central de California lo acusó de un delito de posesión de pornografía infantil, en una queja penal que alega que guardaba material de abuso sexual infantil en dos unidades de almacenamiento en el área de Los Ángeles, según el comunicado del Departamento de Justicia.

La acusación menciona que los agentes incautaron aproximadamente 78 artículos, incluidos diapositivas, negativos de película y libros con material sospechoso. El expediente describe tres imágenes que, según la Fiscalía, muestran a un hombre adulto identificado por un testigo como Markle.

🚨 Thomas Wayne Markle, 82, of Lakeland, Florida, was arrested today on a federal criminal complaint alleging he kept child sexual abuse material (CSAM), including sexually explicit photographs of himself with prepubescent girls, in two Los Angeles-area storage units he rented… https://t.co/XCdlWG881T — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) November 6, 2026

El cargo federal en contra de Thomas Markle

Por ahora, Markle enfrenta un cargo federal de posesión de pornografía infantil, también conocida como material de abuso sexual infantil. No se trata de una acusación por distribución, producción o tráfico de ese material, sino por poseerlo, de acuerdo con el comunicado oficial del Departamento de Justicia.

La queja penal alega que Markle arrendó las dos unidades de almacenamiento desde 2008 y que realizó el último pago de ambas el mes anterior. Los agentes obtuvieron órdenes de allanamiento autorizadas por un juez antes de revisar los espacios.

El primer fiscal auxiliar de Estados Unidos, Bill Essayli, afirmó que la Fiscalía buscará procesar a Markle “en la máxima medida permitida por la ley federal”. Esa declaración expresa la posición de la Fiscalía, pero no determina el resultado del proceso ni una condena.

¿Thomas Markle iría a prisión si es condenado?

Thomas Markle podría ir a prisión si es declarado culpable. La Fiscalía indica que el cargo imputado tiene un máximo legal de 20 años de prisión federal, de acuerdo con el comunicado del Departamento de Justicia.

Eso no significa que la condena sea necesariamente de 20 años. En un caso federal, la sentencia depende de varios factores: los antecedentes penales del acusado, las características del material, el número de imágenes y la aplicación de las directrices federales de sentencia. El juez también puede considerar argumentos de la defensa y del equipo fiscal antes de imponer la pena.

¿Cómo comenzó la investigación contra Thomas Markle?

La investigación estadounidense tomó impulso en octubre de 2026, cuando las autoridades conocieron una declaración sobre el supuesto hallazgo de material sexualmente explícito entre las pertenencias de Thomas Markle en Filipinas. A partir de entrevistas con dos personas, los agentes localizaron dos depósitos en el área de Los Ángeles, según el Departamento de Justicia.

Las acusaciones también provocaron una reacción de Meghan Markle. El 23 de octubre, la duquesa de Sussex expresó estar “profundamente angustiada”, según People. El medio atribuyó la denuncia pública a su medio hermano, Thomas Markle Jr., y recogió que su padre negó las acusaciones. Esa información debe distinguirse del expediente estadounidense, que no identifica por nombre a las personas entrevistadas.

Los investigadores comprobaron que Markle alquilaba ambos depósitos desde 2008 y que los pagos seguían activos en octubre de 2026.

Tras obtener autorización judicial, el FBI registró los depósitos e incautó aproximadamente 78 artículos, entre ellos diapositivas, negativos y libros con presunto material sexualmente explícito. La declaración que sustenta la denuncia señala que un testigo identificó a Markle en algunas de las fotografías descritas. Esa identificación forma parte de las pruebas alegadas por los investigadores, no de una conclusión judicial.

Su primera comparecencia estaba prevista para el 6 de noviembre en un tribunal federal de Tampa. El comunicado no confirma el resultado de esa audiencia. El cargo de posesión que enfrenta contempla hasta 20 años de prisión si es condenado, pero todavía no existe una sentencia y se mantiene la presunción de inocencia.

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