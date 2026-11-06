El tiempo en Nueva York: pronóstico, temperaturas y viento para este fin de semana

El clima en Nueva York será inestable este fin de semana. Foto: Shutterstock

Este viernes, 6 de noviembre, Nueva York amaneció con una temperatura de 68 grados Fahrenheit, pero pudiera llegar a bajar a los 55 grados Fahrenheit. La sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 66 grados Fahrenheit y una mínima de 66 grados Fahrenheit.

¿Habrá lluvias en Nueva York?

Preferiblemente llévese su paraguas si va a salir de casa. Las predicciones indican que las posibilidades de precipitaciones son del 96% en el día y un 25% en la noche. Mientras que hay 26% por ciento de probabilidades de que haya nubes en el día y un 15% en la noche.

Para quienes planean actividades durante el sábado y el domingo en los cinco condados, el sistema meteorológico muestra una paulatina transición en las condiciones del tiempo. Tras el paso del frente húmedo, la probabilidad de lluvias disminuirá de forma considerable hacia el fin de semana, dando paso a cielos parcialmente nublados y a una gradual estabilización del ambiente en la metrópoli.

Recomendaciones para enfrentar el clima de Nueva York

Te recomendamos que para este clima, de este viernes 6 de noviembre y durante las próximas horas:

Llevar paraguas o impermeable

Usar calzado antideslizante

Evitar actividades al aire libre prolongadas

Estar atento a posibles demoras por calles mojadas

Ventilar los ambientes cerrados para reducir la sensación de humedad

¿Cómo serán las ráfagas de viento?

Se estima que las ráfagas de viento en Nueva York alcancen los 1.24 mph durante la primera mitad del día y los 2.49 mph durante la noche, así que lleve ropa ligera pero adaptada a las variaciones de temperatura.

Debido al cambio de horario de otoño, el amanecer iniciará a las 6:32 am ET, mientras que el atardecer ocurrirá a las 4:47 pm ET, para un total de 10 horas de sol a lo largo del día.

En esta época del año, Nueva York se refleja en la nubosidad del 96% y la humedad del 83% con un clima gris casi todo el día. La presión atmosférica se ubicó en 1011 hPa, por lo que será un gran día con ambiente húmedo.

¿Qué esperar del clima en Estados Unidos?

Para el resto del país, las variaciones son distintas según la región y época del año.

Para la Costa Este, el clima que predomina es el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N, lo que influye de manera directa en los patrones de viento y precipitaciones que afectan a la región noreste durante el otoño.

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