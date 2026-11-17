Víbora de cascabel en maleta hacia EE. UU. Foto: Envato.

Una serpiente de cascabel no es precisamente lo que uno espera encontrar cuando abre una maleta en un aeropuerto. Sin embargo, agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) descubrieron varios reptiles vivos, incluida una serpiente venenosa, dentro del equipaje de un pasajero en California. El hallazgo reabrió una pregunta importante para quienes viajan con sus mascotas: ¿qué animales puedes llevar legalmente en un avión hacia Estados Unidos y cuáles están prohibidos?

El incidente, reportado por Clarín, sirve como recordatorio de que no basta con conseguir una transportadora y llegar al aeropuerto. Las aerolíneas tienen reglas específicas y las autoridades estadounidenses también establecen condiciones para el ingreso de animales al país.

La TSA encontró serpientes vivas dentro de una maleta en California

El descubrimiento ocurrió durante una inspección de equipaje en un aeropuerto de California. Entre los animales encontrados había serpientes vivas, incluida una de cascabel.

El caso llamó la atención por el riesgo que representa transportar reptiles venenosos sin las medidas de seguridad correspondientes. También puso sobre la mesa una confusión frecuente: que un animal sea una mascota no significa que pueda viajar como equipaje de mano.

Las compañías aéreas establecen qué especies aceptan, en qué condiciones pueden transportarse y qué documentos deben presentar sus propietarios. Las restricciones son todavía más estrictas cuando se trata de animales exóticos o especies potencialmente peligrosas.

¿Qué animales puedes llevar en un avión hacia Estados Unidos?

Para los viajeros que salen de México o de otros países rumbo a Estados Unidos, las opciones más comunes son los perros y los gatos.

American Airlines, United Airlines y JetBlue permiten transportar estas mascotas bajo determinadas condiciones. Dependiendo de la compañía, el tamaño del animal y la ruta, pueden viajar en cabina o mediante servicios de transporte de animales.

¿Y qué pasa con otras especies?

Perros y gatos: son las mascotas que cuentan con opciones de transporte más habituales

son las mascotas que cuentan con opciones de transporte más habituales Aves: su aceptación depende de la aerolínea, la especie y el destino

su aceptación depende de la aerolínea, la especie y el destino Conejos y roedores: no suelen estar incluidos en los programas habituales de mascotas en cabina

no suelen estar incluidos en los programas habituales de mascotas en cabina Reptiles y serpientes: pueden estar sujetos a restricciones especiales y, en muchos casos, no son aceptados como mascotas en vuelos comerciales

pueden estar sujetos a restricciones especiales y, en muchos casos, no son aceptados como mascotas en vuelos comerciales Animales exóticos: requieren revisar tanto las reglas de la aerolínea como las normas federales y estatales

Por ejemplo, United y JetBlue establecen condiciones específicas para perros y gatos, mientras que American Airlines también limita las especies que acepta. No existe una autorización general para subir cualquier animal a un avión.

¿Qué requisitos debe cumplir un perro para entrar a Estados Unidos?

Aquí hay una regla que deben conocer especialmente quienes viajan desde México. Desde el 1 de agosto de 2024, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) aplican nuevos requisitos para todos los perros que ingresan al país, incluso si viajan acompañados de sus dueños.

De acuerdo con la actualización de preguntas frecuentes publicada por los CDC el 27 de agosto de 2026, los perros deben cumplir estas condiciones:

Tener al menos seis meses de edad

Contar con un microchip que pueda leerse con un escáner universal

Presentarse en buen estado de salud

Llevar el comprobante del CDC Dog Import Form, un formulario que se llena por internet

Para los perros que solamente han estado en países considerados libres de rabia canina o de bajo riesgo durante los seis meses anteriores a su llegada, el comprobante de este formulario es el único documento federal de importación que exige el CDC.

México está incluido en esta categoría. Sin embargo, pueden existir requisitos sanitarios adicionales según las circunstancias del viaje y las disposiciones del Departamento de Agricultura (USDA). Por eso, conviene revisar también las reglas para perros procedentes de México antes de comprar el boleto.

¿Y los gatos? Los CDC no aplican a los felinos el mismo formulario de importación que a los perros. Sin embargo, las autoridades estatales y las aerolíneas pueden solicitar certificados sanitarios, vacunas u otros documentos.

¿Cuánto debe pesar una mascota para viajar en la cabina?

No existe un límite de peso universal. Cada compañía establece sus propias condiciones y, en muchos casos, lo más importante es que el animal pueda permanecer cómodamente dentro de su transportadora, debajo del asiento delantero.

Estas son algunas diferencias entre aerolíneas:

American Airlines: permite perros y gatos pequeños en cabina. La transportadora debe cumplir las dimensiones establecidas para el avión

permite perros y gatos pequeños en cabina. La transportadora debe cumplir las dimensiones establecidas para el avión United Airlines: acepta perros y gatos pequeños que puedan permanecer dentro de una transportadora aprobada durante el vuelo

acepta perros y gatos pequeños que puedan permanecer dentro de una transportadora aprobada durante el vuelo JetBlue: únicamente acepta perros y gatos pequeños. El transportador no debe superar las medidas de 17 × 12.5 × 8.5 pulgadas

Las tres compañías cobran tarifas por transportar mascotas y tienen límites de espacio. Además, es necesario reservar el lugar del animal con anticipación, porque no todos los vuelos tienen disponibilidad.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) advierte que las aerolíneas pueden rechazar animales que no cumplan las condiciones de tamaño, comportamiento o seguridad.

Los perros de servicio tienen reglas diferentes a las mascotas

Hay una distinción que también puede evitar confusiones en el aeropuerto.

El DOT reconoce como animales de servicio a los perros entrenados individualmente para realizar tareas en beneficio de una persona con discapacidad. Estos animales pueden viajar en la cabina sin pagar la tarifa habitual de mascota, siempre que cumplan las condiciones correspondientes.

En cambio, los perros de apoyo emocional ya no tienen el mismo reconocimiento federal para viajar gratuitamente como animales de servicio.

La normativa permite que las aerolíneas soliciten formularios del DOT sobre el entrenamiento, comportamiento y estado de salud del perro. Para vuelos de ocho horas o más también pueden pedir una declaración adicional sobre sus necesidades durante el trayecto.

¿Se pueden llevar serpientes, aves o reptiles en un avión?

El hallazgo de California demuestra por qué no conviene improvisar con animales poco comunes.

El Departamento de Agricultura estadounidense (USDA) sí contempla procedimientos para importar determinadas especies, entre ellas reptiles, aves, conejos y otros animales. Pero que una especie pueda ingresar legalmente al país no significa que una aerolínea permita transportarla en la cabina.

Por ejemplo, el USDA establece requisitos específicos para importar reptiles y advierte que también pueden intervenir el Servicio de Pesca y Vida Silvestre (USFWS), los CDC y las autoridades del estado de destino.

Las serpientes venenosas, como la cascabel encontrada en California, pueden enfrentar restricciones adicionales por seguridad.

La recomendación es consultar primero a la compañía aérea y después verificar las condiciones de importación con las autoridades federales. Una mascota puede tener todos sus documentos en regla y aun así no ser aceptada para viajar en determinado vuelo.

Al final, el problema no es solamente llegar al aeropuerto con una mascota. Es asegurarse de que pueda viajar sin poner en riesgo su vida, la de otros pasajeros o la operación del avión. Los dos reptiles encontrados en Ontario no eran precisamente un equipaje convencional. Y para quienes planean viajar con su perro o gato desde México, revisar los requisitos antes de salir de casa puede evitarles una sorpresa mucho menos agradable que una escala inesperada.

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