¿Qué hacer si ocurre un apagón en Estados Unidos? Foto: Envato

Los mensajes en redes sociales sobre un posible apagón en Estados Unidos han generado preguntas sobre qué hacer si efectivamente se interrumpiera el suministro eléctrico en el país. Si bien no hay ninguna comunicación oficial de que fuera a ocurrir un apagón de estas características, sí han surgido inquietudes y preguntas de cómo encararlo.

De hecho, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) tiene una serie de recomendaciones ante tales circunstancias. Indica preparar un kit de emergencia y establecer un plan familiar para saber cómo actuar si ocurre una interrupción del servicio, mientras que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) también ofrecen pautas para proteger los alimentos, los medicamentos y la salud durante estos episodios.

¿Qué debes tener en casa antes de un apagón?

FEMA recomienda almacenar suministros que permitan cubrir las necesidades básicas durante al menos tres días. La cantidad debe ajustarse al número de personas que viven en el hogar y a sus necesidades particulares. La agencia detalla los artículos que conviene incluir en un kit de suministros para emergencias.

Entre los artículos prioritarios está el agua. La agencia aconseja guardar un galón por persona al día, equivalente a unos 3.8 litros, para beber y cubrir necesidades de higiene y saneamiento. Para una familia de cuatro integrantes, esto representa al menos 12 galones para tres días.

También conviene disponer de alimentos no perecederos que no necesiten refrigeración ni cocción, como conservas, frutos secos y barras de cereal. Si se almacenan productos enlatados, es necesario contar con un abrelatas manual.

El kit debe incluir linternas, baterías adicionales, un radio que funcione con pilas o mediante una manivela, un botiquín de primeros auxilios y cargadores portátiles para teléfonos. FEMA también recomienda guardar documentos importantes en un recipiente impermeable y mantener una copia impresa de los contactos de emergencia.

Las familias deben considerar sus necesidades específicas. Esto incluye fórmula infantil, pañales, alimentos para mascotas, medicamentos de uso habitual y suministros para personas con discapacidad o condiciones que requieren atención continua.

¿Cómo proteger los alimentos durante un corte eléctrico?

Cuando se interrumpe el suministro, una de las primeras medidas es mantener cerradas las puertas del refrigerador y el congelador para conservar la temperatura interna durante más tiempo.

Los CDC indican que un refrigerador puede mantener los alimentos en condiciones seguras hasta por cuatro horas si permanece cerrado. Un congelador lleno puede conservarlos durante 48 horas, mientras que uno que esté a la mitad de su capacidad puede mantenerlos durante 24 horas.

Si el corte supera las cuatro horas, los alimentos perecederos que permanecieron en el refrigerador sin una fuente de frío deben desecharse. Entre ellos están las carnes, los pescados, los huevos, la leche y las sobras de comida. Los CDC explican estas medidas en su guía sobre cómo mantener los alimentos seguros después de una emergencia.

La agencia recomienda tener termómetros para revisar la temperatura de los electrodomésticos. El refrigerador debe mantenerse a 40 °F (4 °C) o menos y el congelador a 0 °F (-18 °C).

También es útil contar con una nevera portátil y paquetes refrigerantes o hielo para conservar temporalmente los productos que necesitan frío. Los alimentos descongelados pueden volver a congelarse o cocinarse si todavía tienen cristales de hielo o se mantienen a una temperatura de 40 °F (4 °C) o inferior.

Los CDC advierten que nunca se debe probar un alimento para comprobar si sigue siendo seguro. Si existen dudas sobre su conservación, lo recomendable es desecharlo.

¿Qué hacer con los medicamentos que necesitan refrigeración?

Algunos medicamentos pierden eficacia si permanecen fuera de la temperatura indicada por el fabricante. Esto puede ocurrir con determinados tratamientos líquidos y otros productos que necesitan refrigeración.

Los CDC recomiendan consultar con un médico o farmacéutico antes de una emergencia para conocer cómo conservar estos medicamentos y qué hacer si se interrumpe la electricidad.

Si el apagón dura un día o más, los CDC aconsejan desechar los medicamentos que necesitan refrigeración, salvo que las instrucciones del producto indiquen otra cosa. Cuando el tratamiento es indispensable para mantener la vida, la persona debe consultar con un profesional de salud sobre cómo utilizar el medicamento mientras consigue un reemplazo.

Quienes dependen de equipos médicos eléctricos, como concentradores de oxígeno o respiradores, también deben identificar una fuente alternativa de energía y conversar con sus proveedores de atención médica sobre un plan de respaldo. Los CDC ofrecen recomendaciones sobre cómo prepararse para mantener equipos médicos en funcionamiento durante una emergencia. Si el equipo deja de funcionar y no existe una alternativa segura, deben buscar atención de emergencia.

¿Cómo usar un generador eléctrico de forma segura?

Un generador puede ayudar a mantener algunos equipos en funcionamiento durante un apagón prolongado, pero su uso inadecuado puede provocar intoxicaciones por monóxido de carbono. Este gas es incoloro e inodoro y puede causar la muerte.

Los CDC advierten que los generadores nunca deben encenderse dentro de una vivienda, un sótano, un garaje o cualquier espacio cerrado, incluso si las puertas y ventanas están abiertas.

La recomendación es colocarlos al aire libre, a una distancia mínima de 20 pies (unos seis metros) de puertas, ventanas y conductos de ventilación. También es importante instalar detectores de monóxido de carbono que funcionen con baterías o tengan un respaldo de energía.

Las parrillas de carbón, las estufas portátiles de campamento y otros equipos que utilizan gasolina, propano o carbón tampoco deben emplearse dentro de la casa. FEMA recomienda utilizar linternas o lámparas de batería para iluminar los espacios y evitar las velas cuando existan alternativas más seguras.

¿Qué hacer mientras dure un apagón?

Cuando se interrumpe la electricidad, conviene consultar los avisos de las autoridades locales y de la compañía que suministra el servicio. FEMA recomienda mantenerse informado sobre las condiciones de la emergencia y seguir las instrucciones oficiales. Su guía para actuar durante un apagón reúne otras medidas de seguridad para estos casos.

También es aconsejable desconectar los electrodomésticos y equipos electrónicos sensibles para reducir el riesgo de daños cuando regrese la electricidad. Los protectores contra sobretensiones pueden ayudar a proteger algunos dispositivos.

Las condiciones climáticas requieren medidas adicionales. Durante una ola de calor, los CDC aconsejan buscar espacios con aire acondicionado, como centros comunitarios o refugios habilitados, especialmente si la vivienda alcanza temperaturas elevadas.

En invierno, las familias deben disponer de mantas, ropa abrigada y alternativas seguras para conservar el calor. Nunca se debe utilizar el horno o la cocina de gas para calentar una habitación, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

Otra precaución consiste en mantenerse alejado de cables eléctricos caídos. Si hay inundaciones, tampoco se debe caminar ni conducir por zonas donde pueda haber tendidos eléctricos sumergidos.

¿Cómo preparar un plan familiar para un corte de electricidad?

FEMA recomienda establecer con anticipación un plan para que los integrantes de una familia sepan cómo comunicarse y dónde encontrarse si ocurre una emergencia.

Es conveniente acordar un contacto que viva fuera de la zona y al que todos puedan llamar o enviar mensajes. También se deben guardar los números importantes en papel, por si los teléfonos se quedan sin batería.

Las familias que tienen personas mayores, niños pequeños o integrantes que necesitan asistencia médica deben identificar quién puede ayudarlos y a qué lugar podrían trasladarse si el apagón se prolonga.

También es útil conocer cuáles son los refugios y centros de atención disponibles en la comunidad. Si las autoridades recomiendan evacuar o trasladarse a otro lugar, se deben seguir sus instrucciones y llevar los medicamentos, documentos y suministros indispensables.

Preparar estos recursos con anticipación permite afrontar un corte eléctrico con mayor seguridad, incluso cuando la interrupción del servicio se extiende más de lo previsto.

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