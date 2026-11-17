La Casa Blanca respondió sobre la amenaza de bomba sucia. Foto: Envato/Referencial

Un reporte de inteligencia de Estados Unidos sobre posibles planes de Irán para atacar a funcionarios de la administración de Donald Trump en Washington puso bajo atención un tipo de artefacto conocido como bomba sucia. La información, publicada por CNN el 16 de noviembre y basada en declaraciones de siete funcionarios estadounidenses, señala que Teherán estaría evaluando la “posibilidad de utilizar este dispositivo radiológico o un arma química”.

Las fuentes citadas por la cadena describieron estos planes como una forma de mantener opciones de respuesta ante el conflicto con Estados Unidos, pero no como evidencia de que un ataque sea inminente. Dos de los funcionarios señalaron que la información recopilada incluía posibles ubicaciones y objetivos. También habría generado preparativos de contingencia entre las autoridades estadounidenses.

La Casa Blanca respondió que el gobierno mantiene vigilancia sobre posibles amenazas, aunque aseguró que, por el momento, no existen amenazas creíbles contra el territorio estadounidense. Irán, por su parte, rechazó las acusaciones y las calificó de infundadas.

¿Qué es una bomba sucia y cómo funciona?

La Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos (NRC, por sus siglas en inglés) define una bomba sucia como un dispositivo de dispersión radiológica que combina un explosivo convencional, como la dinamita, con material radiactivo. Cuando se activa, la explosión dispersa ese material en el entorno y puede contaminar propiedades, generar alarma entre la población y obligar a las autoridades a ejecutar costosas labores de limpieza.

A diferencia de una bomba nuclear, este artefacto no produce una reacción de fisión ni una explosión atómica. Utiliza un mecanismo explosivo convencional para esparcir partículas radiactivas en el entorno. Por esa razón, su capacidad destructiva y sus efectos son distintos a los de un arma nuclear.

El material radiactivo puede proceder de equipos utilizados en actividades médicas, industriales o de investigación. Algunos de estos dispositivos emplean sustancias que tienen aplicaciones en tratamientos contra el cáncer o en procesos de radiografía industrial.

La extensión de la contaminación dependería de factores como el tipo y la cantidad de material radiactivo, las características de la explosión, el viento y las condiciones del lugar. Según información del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, los efectos de estos dispositivos suelen concentrarse en zonas relativamente limitadas, aunque las partículas pueden desplazarse más lejos dependiendo de las condiciones ambientales.

¿Qué daños puede causar una bomba sucia?

El peligro de una bomba sucia tiene dos dimensiones. La primera corresponde a la explosión convencional, que puede provocar heridas, quemaduras y daños materiales. La segunda es la dispersión de partículas radiactivas, que puede contaminar el área y generar riesgos para las personas expuestas.

De acuerdo con información técnica del Departamento de Seguridad Nacional, la mayoría de las lesiones inmediatas probablemente estarían relacionadas con la fuerza de la explosión, el calor y los fragmentos, especialmente entre quienes se encuentren cerca del punto de detonación.

Los efectos inmediatos de la radiación dependerían de la dosis recibida y de la forma en que el material ingrese al organismo, por ejemplo, mediante la inhalación o la ingestión de partículas.

La contaminación también puede obligar a cerrar edificios, restringir el acceso a determinadas zonas y desplegar equipos especializados para medir los niveles de radiación y descontaminar los espacios afectados.

¿En qué se diferencia una bomba sucia de una bomba nuclear?

Aunque ambas pueden involucrar material radiactivo, sus mecanismos y consecuencias son diferentes.

Una bomba nuclear libera una enorme cantidad de energía mediante una reacción nuclear en cadena. Puede provocar destrucción a gran escala, temperaturas extremas y una extensa dispersión de material radiactivo.

Una bomba sucia, en cambio, utiliza explosivos convencionales. No genera una explosión nuclear ni una onda expansiva comparable con la de un arma atómica. Su propósito es dispersar material radiactivo y contaminar el entorno.

Esta diferencia es importante para entender el nivel de amenaza. Una bomba sucia puede representar un riesgo para la salud pública y generar una emergencia que requiera evacuaciones y labores de descontaminación, pero no tiene el poder destructivo de una bomba nuclear.

¿Qué se sabe sobre la posible amenaza de Irán contra Washington?

El reporte de CNN señala que los servicios de inteligencia estadounidenses detectaron comunicaciones que apuntarían a la posibilidad de que Irán haya almacenado materiales para fabricar explosivos dentro de Estados Unidos. Sin embargo, los funcionarios consultados reconocieron que existen diferencias de criterio sobre la credibilidad de esa información.

Las fuentes también indicaron que un eventual plan no dependería necesariamente del ingreso de agentes iraníes al país. Según la información citada por CNN, las autoridades consideran la posibilidad de que Teherán intente involucrar a personas que ya se encuentren dentro del territorio estadounidense.

El reporte no confirma que Irán haya construido una bomba sucia, que disponga de un dispositivo listo para utilizar ni que haya tomado la decisión de ejecutar un ataque. Tampoco establece que exista una amenaza inmediata contra Washington.

El presidente Donald Trump afirmó el 17 de noviembre que su gobierno toma la información muy en serio. Al ser consultado sobre la posibilidad de un ataque, dijo que esperaba que el reporte no fuera cierto. La portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, reiteró que las autoridades monitorean posibles riesgos, pero que no tienen conocimiento de amenazas creíbles contra el territorio nacional.

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