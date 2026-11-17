Se están buscando agentes para integrarse a ICE. Foto: Envato.

Trabajar para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) puede representar un salario anual de hasta 177 mil 767 dólares, según una convocatoria federal para investigadores criminales publicada en USAJOBS. La agencia mantiene vacantes en distintas áreas y estados durante noviembre de 2026, algunas sin exigir un título universitario. Sin embargo, no todos pueden postularse: la ciudadanía estadounidense y los controles de seguridad son requisitos importantes para estos puestos.

La cifra llama la atención, pero hay que mirar la letra pequeña. No se trata de un sueldo general para cualquier agente de ICE. Depende del cargo, la experiencia y el nivel profesional que exige cada convocatoria.

¿Qué empleos ofrece ICE con salarios de hasta 177 mil 767?

Una de las vacantes que alcanza esa cantidad corresponde a un puesto de investigador criminal de Homeland Security Investigations (HSI), el área de ICE encargada de investigar delitos relacionados con la seguridad nacional y las actividades criminales transnacionales.

La convocatoria publicada en USAJOBS establece un salario de entre 109 mil 383 y 177 mil 767 dólares anuales, correspondiente al nivel GS-13. Se trata de un empleo de tiempo completo, con viajes ocasionales y una duración inicial de hasta un año y un día, aunque puede extenderse.

No es una posición de entrada para cualquier interesado. El anuncio exige condiciones profesionales y de seguridad más estrictas, incluida una autorización de seguridad de nivel Top Secret. También contempla pruebas de drogas y una investigación de antecedentes.

La diferencia es importante: ganar casi 178 mil dólares no es lo mismo que ingresar como agente de deportación sin experiencia.

ICE también busca agentes de deportación sin título universitario

Hay otra opción para quienes no cuentan con estudios universitarios. ICE mantiene una convocatoria para agentes de deportación (Deportation Officers), con puestos de nivel inicial y salarios considerablemente menores.

De acuerdo con el anuncio publicado en USAJOBS, la remuneración va de 51 mil 632 a 92 mil 921 dólares al año, dependiendo del nivel y la ubicación.

La convocatoria contempla:

Empleo de tiempo completo y permanente

Vacantes en Florida, California, Texas, Nueva York y otros estados

Posibilidad de recibir hasta 30 mil dólares en bonos de contratación , bajo las condiciones establecidas

, bajo las condiciones establecidas Un incentivo adicional de 5 mil dólares para determinadas localidades con dificultades de reclutamiento

ICE aclara que para este puesto de entrada no se exige un título universitario. Sin embargo, los candidatos deben cumplir los criterios educativos o de experiencia correspondientes al nivel al que aspiran.

¿Cuáles son los requisitos para trabajar en ICE?

Aunque las condiciones cambian según el cargo, hay requisitos que aparecen en las convocatorias de puestos policiales y de investigación.

Estos son los principales:

Ciudadanía estadounidense: se debe ser ciudadano de Estados Unidos. Tener residencia permanente o una Green Card no equivale a cumplir este requisito

se debe ser ciudadano de Estados Unidos. Tener residencia permanente o una Green Card no equivale a cumplir este requisito Edad: para agentes de deportación, ICE establece generalmente un límite de selección antes de cumplir 40 años. Para investigadores criminales, el límite es antes de los 37. Hay excepciones para ciertos veteranos y antiguos empleados federales de seguridad

para agentes de deportación, ICE establece generalmente un límite de selección antes de cumplir 40 años. Para investigadores criminales, el límite es antes de los 37. Hay excepciones para ciertos veteranos y antiguos empleados federales de seguridad Antecedentes: aprobar una investigación de historial personal y una evaluación de seguridad

aprobar una investigación de historial personal y una evaluación de seguridad Prueba de drogas: superar los controles obligatorios antes de ingresar

superar los controles obligatorios antes de ingresar Condición física: los puestos operativos pueden exigir pruebas físicas y entrenamiento especializado

los puestos operativos pueden exigir pruebas físicas y entrenamiento especializado Armas de fuego: los agentes deben poder portar armas y mantener su preparación para utilizarlas

los agentes deben poder portar armas y mantener su preparación para utilizarlas Disponibilidad: algunos cargos requieren viajar o aceptar asignaciones en distintas ciudades

La propia agencia explica en su sección de preguntas frecuentes que los aspirantes deben tener al menos 21 años para los puestos policiales. También advierte que algunos candidatos pueden tener que superar un examen de polígrafo. ICE+3

¿Cómo solicitar un empleo en ICE en Estados Unidos?

El procedimiento se realiza mediante el portal federal USAJOBS. No es necesario pagar para presentar una solicitud.

Quienes estén interesados pueden seguir estos pasos:

Entrar a USAJOBS. Buscar las vacantes de U.S. Immigration and Customs Enforcement. Revisar el apartado Who May Apply para confirmar quiénes pueden participar. Consultar el salario, la ubicación y los requisitos específicos. Crear un perfil, cargar el currículum y enviar la solicitud antes de la fecha límite.

También están disponibles las convocatorias específicas de agente de deportación y investigador criminal de ICE.

ICE amplía su reclutamiento en medio de su estrategia migratoria

La contratación no ocurre de manera aislada. ICE ha impulsado una campaña para aumentar su personal y fortalecer sus operaciones en todo el país.

En enero de 2026, la agencia informó que había contratado a más de 12 mil empleados y recibido alrededor de 220 mil solicitudes durante su campaña de reclutamiento. También anunció que había superado su objetivo inicial de incorporar 10 mil trabajadores.

El crecimiento acelerado ha generado cuestionamientos sobre los procesos de selección, la preparación de los nuevos agentes y los controles internos. Una investigación de Associated Press también documentó preocupaciones sobre la rapidez de algunas contrataciones y los procedimientos de capacitación.

Agentes de ICE ya pueden usar guantes eléctricos. Foto: Shutterstock.

Para los interesados, hay un detalle que no deben pasar por alto: los salarios de seis cifras corresponden a puestos especializados y no representan lo que recibirá cualquier persona que ingrese a ICE. Antes de pensar en el bono o en la cifra más atractiva, conviene revisar las funciones del cargo y las condiciones que implica. Trabajar en esta agencia supone asumir responsabilidades policiales y migratorias que van mucho más allá de conseguir un empleo federal bien pagado.

¿Cómo es el proceso de contratación de ICE y cuánto tarda?

De acuerdo con la guía oficial de contratación de ICE, conseguir un puesto en la agencia implica superar varias etapas. No basta con enviar el currículum: los aspirantes deben demostrar que cumplen el perfil y aprobar diferentes evaluaciones antes de recibir una oferta definitiva.

El proceso comienza en USAJOBS, donde se publican las vacantes. ICE recomienda que las personas que no trabajan para el Gobierno federal busquen oportunidades identificadas como Open to the public (all sources), es decir, abiertas al público en general.

Estos son los pasos que deben seguir los interesados:

Crear un perfil en USAJOBS: el candidato debe registrarse en el portal federal y completar sus datos Buscar una vacante: puede filtrar las oportunidades por agencia, ubicación, salario y tipo de empleo. También puede activar alertas para recibir notificaciones cuando aparezcan nuevos puestos Revisar los requisitos: cada convocatoria especifica las condiciones de elegibilidad, experiencia, estudios y documentos necesarios Preparar y enviar la solicitud: ICE pide revisar cuidadosamente las instrucciones y entregar todos los documentos antes de que cierre la convocatoria. La agencia establece un límite de cinco páginas para los currículums; si el documento es más largo, solo revisará las primeras cinco Esperar la evaluación: ICE analiza la experiencia y capacitación de los aspirantes. Los candidatos que cumplen los requisitos pueden ser enviados a los responsables de contratación para entrevistas y otras evaluaciones

Los exámenes y la investigación de antecedentes son obligatorios

La selección no termina con una entrevista. ICE advierte que los candidatos que reciben una notificación de selección provisional (tentative selection letter) todavía deben cumplir condiciones previas al empleo.

Entre ellas se encuentran:

Investigación de antecedentes y autorización de seguridad

Prueba de drogas

Examen médico

Evaluación de condición física, cuando el puesto lo requiere

Entrevista ante un panel u otras pruebas adicionales, según la vacante

ICE señala que la investigación de seguridad tarda en promedio tres meses, aunque puede tomar desde dos semanas hasta un año, dependiendo del historial del candidato y del nivel de autorización requerido.

¿Cuánto cuesta postularse? La agencia confirma que presentar una solicitud de empleo no tiene ningún costo. También aclara que una selección provisional no garantiza la contratación: la oferta definitiva llega únicamente después de aprobar todos los controles obligatorios.

Policía de ICE en Estados Unidos. Foto: Envato.

Por eso, antes de entusiasmarse con los salarios de hasta 177 mil 767 dólares, conviene revisar cada convocatoria y calcular el tiempo que puede tomar el proceso. Conseguir un puesto en ICE requiere paciencia, preparación y cumplir condiciones que van mucho más allá de llenar un formulario.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.