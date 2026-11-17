Thanksgiving es una de las épocas más saturadas para viajar. Foto: Envato.

Quienes planean viajar para reunirse con su familia durante Thanksgiving 2026 tendrán que preparar algo más que las maletas: también el bolsillo y mucha paciencia. La Asociación Americana del Automóvil (AAA) prevé que 81.5 millones de personas viajarán por Estados Unidos entre el 24 y el 30 de noviembre, en una temporada con vuelos más caros y gasolina que presiona el presupuesto familiar. Aunque habrá ligeramente menos viajeros que en 2025, las carreteras y los aeropuertos seguirán cerca de niveles récord.

La aparente contradicción tiene una explicación: viajar cuesta más, pero eso no significa que millones de familias estén dispuestas a renunciar a la celebración de Acción de Gracias.

¿Cuántas personas viajarán en Thanksgiving 2026?

El pronóstico publicado por AAA anticipa una reducción mínima frente al año pasado. En 2025 se desplazaron 81.6 millones de personas y para este año se esperan 81.5 millones. La diferencia es de apenas 121 mil viajeros, equivalente a una caída de 0.1%. Con este resultado terminaría una racha de tres años consecutivos de récords de movilidad durante Thanksgiving.

Sin embargo, AAA advierte que los estadounidenses difícilmente notarán un alivio importante en las carreteras o terminales aéreas. El volumen de desplazamientos seguirá siendo muy elevado. La organización considera viajes aquellos que implican recorrer al menos 50 millas (unos 80 kilómetros) desde el hogar.

Viajar en Thanksgiving será más caro: estos son los precios

El aumento de los costos aparece como uno de los principales motivos detrás de la ligera reducción de viajeros. La gasolina y los boletos de avión están obligando a algunas familias a reconsiderar sus planes.

De acuerdo con las estimaciones de AAA, así se distribuirán los desplazamientos:

En automóvil: 72.9 millones de personas viajarán por carretera, frente a los 73.1 millones del año pasado

72.9 millones de personas viajarán por carretera, frente a los 73.1 millones del año pasado En avión: 5.96 millones tomarán vuelos nacionales, una reducción de 0.2%

5.96 millones tomarán vuelos nacionales, una reducción de 0.2% En autobús, tren y crucero: 2.6 millones utilizarán estas alternativas, un crecimiento de 4.1%

El dato que más puede preocupar a quienes necesitan volar es el precio de los boletos. AAA calcula que los pasajes nacionales de ida y vuelta reservados para Thanksgiving cuestan en promedio 800 dólares, un aumento de 17% respecto a 2025.

La gasolina tampoco da demasiado margen. El domingo 15 de noviembre, el promedio nacional de la gasolina regular llegó a 3.82 dólares por galón, frente a 3.08 dólares del mismo periodo del año anterior, según los datos citados por AAA y la agencia Associated Press.

Si los precios se mantienen, Thanksgiving podría registrar el combustible más caro para esta celebración. El récord anterior fue de 3.58 dólares por galón en 2022.

¿Qué días habrá más tráfico durante Thanksgiving 2026?

Quienes viajen en automóvil deben prestar especial atención al calendario. La firma de análisis de tráfico INRIX anticipa que los mayores congestionamientos ocurrirán durante las salidas y los regresos del periodo festivo.

Los días más complicados serán:

Martes 24 y miércoles 25 de noviembre: aumentará el tráfico de quienes salen para reunirse con sus familiares

aumentará el tráfico de quienes salen para reunirse con sus familiares Domingo 29 y lunes 30 de noviembre: se espera una fuerte concentración de vehículos por el regreso a casa

El problema será todavía mayor en algunas áreas metropolitanas. INRIX advierte que ciudades como Nueva York, Washington D.C., Los Ángeles y Boston podrían registrar niveles de congestión superiores al doble de lo habitual.

La recomendación es evitar, cuando sea posible, las tardes y primeras horas de la noche. Salir por la mañana puede ayudar a reducir el tiempo detrás del volante.

Los aeropuertos también tendrán una semana complicada

Aunque AAA proyecta ligeramente menos pasajeros en vuelos nacionales, eso no significa que los aeropuertos estarán tranquilos.

Casi seis millones de personas tomarán vuelos dentro de Estados Unidos durante el periodo festivo. Además, los problemas recientes en el sistema de control aéreo estadounidense volvieron a poner sobre la mesa la preocupación por las demoras y cancelaciones.

La agencia Associated Press informó que una interrupción de comunicaciones y sistemas de radar de la Administración Federal de Aviación (FAA) provocó una suspensión nacional de vuelos de más de cuatro horas el 14 de noviembre.

Las autoridades federales señalaron que esperaban normalizar las operaciones antes del inicio del periodo de Thanksgiving. AAA considera que ese incidente no tendría un impacto importante en los viajes festivos, a menos que vuelvan a presentarse interrupciones similares.

¿Cuáles son los destinos más buscados para Thanksgiving en Estados Unidos?

Florida encabeza las preferencias de los viajeros que reservaron sus vacaciones mediante AAA Travel. Orlando, Fort Lauderdale y Miami ocupan los primeros tres lugares del listado nacional.

Estos son los principales destinos nacionales:

Orlando, Florida Fort Lauderdale, Florida Miami, Florida Anaheim/Los Ángeles, California Nueva York, Nueva York Tampa, Florida Las Vegas, Nevada Detroit, Michigan Atlanta, Georgia Dallas, Texas

Los parques temáticos y los cruceros explican buena parte del atractivo de Florida. Detroit y Dallas también reciben visitantes por los partidos de futbol americano programados para el Día de Acción de Gracias.

En los destinos internacionales aparecen Cancún y Puerto Vallarta, dos opciones mexicanas que figuran entre las favoritas de los viajeros estadounidenses.

¿Cómo ahorrar dinero al viajar durante Thanksgiving 2026?

Con boletos de avión más caros y gasolina por encima del precio del año pasado, todavía hay algunas decisiones que pueden ayudar a reducir el gasto.

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La AAA también recuerda que durante Thanksgiving aumentan las llamadas de asistencia en carretera. El año pasado atendió más de medio millón de solicitudes por problemas como llantas ponchadas, baterías descargadas y remolques.

El mensaje para quienes viajarán este año es bastante claro: que haya 121 mil viajeros menos no significa que habrá espacio de sobra en las carreteras. Para muchas familias latinas, Thanksgiving es una de las pocas oportunidades del año para reunirse con sus seres queridos. Renunciar al viaje no siempre es una opción. Lo que sí pueden hacer es revisar los precios, salir con tiempo y evitar que el costo de llegar a la mesa familiar termine convirtiéndose en otra preocupación.

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