Descongela el pavo varios días antes de Thanksgiving y refrigéralo. Foto: Envato

Aunque hayas elegido el mejor pavo del supermercado, si no lo descongelas correctamente podrías arruinar el alimento e incluso provocar una intoxicación alimentaria. Te guiamos en el método correcto.

Aunque dejarlo sobre la encimera de la cocina parece una forma rápida de adelantar el trabajo, esa práctica puede favorecer la multiplicación de bacterias. En este sentido, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) respalda tres procesos, siendo el primero el más seguro: dentro del refrigerador.

Los otros consisten en sumergirlo en agua fría o llevarlo al microondas. Al final, la clave está en evitar que el alimento permanezca en la llamada zona de peligro, que comprende temperaturas de entre 40 y 140 grados °F (4.4 y 60 °C). En ese rango, las bacterias pueden multiplicarse con rapidez.

3 métodos seguros para descongelar el pavo de Thanksgiving

1. Desde el refrigerador

La USDA lo considera la opción más confiable porque permite mantener una temperatura controlada durante todo el proceso. Si lo haces con la debida anticipación, es la mejor alternativa, de lo contrario, no te servirá.

Necesitas calcular aproximadamente 24 horas de descongelamiento por cada 4 o 5 libras de peso. Por ejemplo, un pavo de entre 12 y 16 libras puede necesitar de tres a cuatro días, mientras que uno de 20 a 24 libras podría requerir entre cinco y seis días.

Hazlo de la siguiente manera:

Mantén el pavo dentro de su envoltorio original

Colócalo sobre una bandeja profunda o un recipiente que pueda recoger los líquidos que desprenda

Ubícalo en el estante inferior del refrigerador para evitar que los jugos entren en contacto con otros alimentos

Comprueba que el refrigerador se mantenga a 40 °F (4.4 °C)

Una vez descongelado, el pavo puede permanecer refrigerado entre uno y dos días adicionales antes de cocinarse.

2. En agua fría: cuando no puedes esperar varios días

Si olvidaste sacar el pavo del congelador y te quedaste sin tiempo puedes recurrir al método del agua fría. Es más rápido, pero exige supervisión constante.

Antes sumergirlo, verifica que el ave esté dentro de un envoltorio hermético o una bolsa de plástico a prueba de filtraciones.

Puedes utilizar agua fría del grifo (sí, fría, no caliente) y cambiarla cada 30 minutos para conservar una temperatura baja durante el proceso. Calcula media hora por cada libra.

Una vez que el pavo esté descongelado, procura cocinarlo de inmediato, a diferencia del método anterior, este no te otorga más ventaja de tiempio.

3. Directamente en el microondas

Antes de aplicar este método, verifica que cabe en el microondas y si las instrucciones del electrodoméstico permiten hacerlo.

Coloca el pavo en un recipiente adecuado (sin envoltorio) para recoger los líquidos y utiliza la función de descongelamiento siguiendo las indicaciones del manual, especialmente las relacionadas con el peso y la potencia.

Aunque no es el método más seguro, al menos te permite suavizarlo antes de la preparación y cocción. Pero recuerda algo importante que apunta el USDA: el calor puede distribuirse de manera desigual y algunas partes de la carne podrían empezar a cocinarse mientras otras siguen congeladas, de modo que debes cocinarlo de inmediato.

Dos errores que debes evitar tras la descongelación del pavo

El primero es dejarlo a temperatura ambiente durante más de dos horas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que, en este caso, no basta con volver a enfriarlo para considerar que es seguro.

Y tampoco debes lavar el pavo crudo bajo el grifo. El agua no elimina de manera confiable bacterias como Salmonella o Campylobacter. Por el contrario, las salpicaduras pueden dispersarlas por el fregadero, las encimeras, los utensilios y otros alimentos.

Para ahorrarte todas las dudas e improvisaciones, la recomendación es tratar de cumplir con el primer método. No solamente evita el estrés del tiempo, sino que conserva la textura y las condiciones más saludables para una cena segura en Thanksgiving.

En la víspera de Acción de Gracias, distintas organizaciones comunitarias, instituciones religiosas, centros de salud y representantes locales estarán entregando pavos gratis en Nueva York y Nueva Jersey.

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