La propuesta daría prioridad a trabajadores estadounidenses. Foto: Envato

El Departamento de Trabajo propuso una regla que haría más largo y más estricto el trámite para que una empresa patrocine la Green Card de un trabajador extranjero, de acuerdo con la propuesta publicada en el Registro Federal el 17 de noviembre de 2026. Entre sus tres cambios principales están una búsqueda más larga de candidatos estadounidenses antes de iniciar el proceso, el fin de la excepción que tienen las enfermeras y los fisioterapeutas, y nuevos límites para las empresas que hayan despedido personal. Sin embargo, la medida todavía no está en vigor, porque primero debe pasar por un periodo de comentarios públicos.

El proceso que cambiaría se conoce como certificación laboral o PERM, y es el primer paso de la mayoría de las Green Cards por empleo. A través de él, la empresa tiene que demostrar ante el gobierno que buscó a un trabajador estadounidense calificado para el puesto y no lo encontró, antes de pedir la residencia para un extranjero.

Por eso, cualquier cambio en esa etapa se refleja en todo el trámite. Según un comunicado del Departamento de Trabajo, se trata del primer paquete amplio de reformas al programa en casi 20 años, y su objetivo es que los trabajadores estadounidenses tengan prioridad sobre los extranjeros.

¿Qué propone el Departamento de Trabajo y por qué todavía no aplica?

En el mismo comunicado, el secretario de Trabajo, Keith Sonderling, afirmó que las reglas vigentes “han permitido a las empresas patrocinar a trabajadores extranjeros sin considerar plenamente primero a los trabajadores estadounidenses”. Además, aseguró que el cambio pondrá a esos trabajadores “primeros en la fila” para los empleos especializados y bien pagados.

Aun así, la propuesta no modifica nada por el momento. El público tiene 60 días para enviar comentarios, hasta alrededor del 16 de enero de 2027, y después el Departamento debe revisarlos y publicar una versión final, que puede cambiar respecto a la original. Según el documento, las nuevas reglas solo alcanzarían a las solicitudes presentadas a partir de cierto plazo después de esa publicación final, y cada caso se revisaría con un solo conjunto de reglas.

El cambio tocaría sobre todo a los empleos de tecnología, ya que el propio Departamento señaló que en el año fiscal 2025 las ocupaciones de computación concentraron la gran mayoría de las certificaciones PERM. Entre los afectados están los profesionales de tecnología con visa H-1B que buscan la residencia, así como estudiantes que, después de graduarse y trabajar con el permiso de trabajo para estudiantes conocido como OPT, esperan que su empleador los patrocine.

¿Qué cambiaría con los 90 días de búsqueda de trabajadores estadounidenses?

El corazón de la propuesta es la llamada prueba del mercado laboral, es decir, la búsqueda de candidatos estadounidenses que la empresa hace antes de presentar la solicitud. Esa búsqueda sería más larga y más estricta, y además tendría que documentarse desde el inicio del trámite. Entre los cambios principales están los siguientes.

Los anuncios del puesto, incluida la oferta registrada en la agencia laboral del estado, tendrían que publicarse al menos 90 días naturales

Si la empresa anunció empleos similares por más tiempo durante el año anterior, tendría que respetar ese plazo más largo

Todo el reclutamiento debería terminar entre 30 y 60 días antes de presentar la solicitud, en lugar de la ventana de 180 días que existe hoy

La empresa tendría que entregar un reporte de su reclutamiento al Departamento de Trabajo

En la práctica, el trabajador extranjero tendría que esperar más tiempo antes de que su empresa pueda siquiera presentar la solicitud, y cualquier error en el calendario obligaría a repetir la búsqueda. Por otro lado, la propuesta mantiene la regla de que el trabajador puede pagar algunos costos propios, como su abogado, aunque si el mismo abogado representa a la empresa y al trabajador, el empleador tendría que cubrir ese gasto.

“The Labor Department proposal would require employers looking to sponsor green cards to expand efforts to recruit American workers for those positions.”



The proposed rule @USDOL announced today will ensure American Workers are first in line for the high-skilled, high-paying… pic.twitter.com/Qlb7p3fNXD — U.S. Department of Labor (@USDOL) November 16, 2026

Enfermeras y fisioterapeutas perderían su excepción

Actualmente, existe una lista de ocupaciones, conocida como Schedule A, que se “salta” la prueba del mercado laboral. En el primer grupo están las enfermeras profesionales y los fisioterapeutas, y en el segundo, las personas con habilidad excepcional en ciencias, artes o artes escénicas. Gracias a esa lista, los hospitales y otros empleadores pueden pedir la residencia para estos profesionales sin hacer toda la búsqueda de candidatos.

La propuesta elimina esa lista por completo, de modo que las empresas que contratan enfermeras extranjeras tendrían que hacer el proceso completo, con los 90 días de anuncios incluidos. El Departamento argumentó que la lista no se revisa desde 2004 y que una consulta pública que hizo en 2023 no dio un método útil para actualizarla.

Al mismo tiempo, el Departamento reconoció que no tiene datos completos sobre cuántas empresas usan esta excepción, porque esos casos no pasan por su revisión. Por esa razón, no hay una cifra oficial de cuántas enfermeras o fisioterapeutas podrían ver más largo su trámite si la medida se aprueba.

¿Qué pasaría con las empresas que hayan hecho despidos?

La propuesta también pone candados a las compañías que recortaron personal. Una empresa que haya despedido a trabajadores estadounidenses del mismo puesto, o de uno similar, en el mismo lugar de trabajo durante los 2 años anteriores no podría presentar la solicitud.

Además, la protección seguiría durante todo el trámite. La empresa tendría que ofrecer el puesto a los trabajadores despedidos hasta que se apruebe la petición de residencia, conocida como I-140, y avisar de cualquier despido al Departamento de Trabajo en un plazo de 5 días hábiles, y también al DHS si tiene una petición pendiente. Por su parte, las agencias de personal no podrían colocar trabajadores en otra empresa que esté haciendo despidos en ese mismo periodo.

Para el trabajador extranjero, esto significa que los recortes de su empleador podrían frenar su caso aunque no tengan nada que ver con él. Por eso, a quienes trabajan en compañías con despidos recientes les conviene revisar su situación con su empleador o con un abogado de inmigración.

¿Cómo se puede dejar un comentario público?

Cualquier persona puede opinar sobre la propuesta, ya sea un trabajador, un empleador, un hospital o una organización. Los comentarios forman parte del expediente oficial, y el Departamento tiene que revisarlos antes de publicar la versión final. Para enviarlo, conviene seguir estos pasos.

Entrar a regulations.gov y buscar el expediente ETA-2026-0133

Explicar las razones del apoyo o del rechazo y, si es posible, citar la sección específica de la propuesta

No incluir datos personales ni información confidencial, porque los comentarios se publican

Enviarlo antes del cierre del plazo, alrededor del 16 de enero de 2027

Mientras tanto, los trámites que ya están en curso siguen bajo las reglas de siempre. Por eso, quienes esperan una green card por empleo, o planean pedirla en los próximos meses, pueden aprovechar este tiempo para hablar con su empresa sobre el calendario del proceso y revisar las opciones de visas de trabajo disponibles en EE. UU. por si su camino a la residencia llegara a cambiar.

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