Si cuidas a tus nietos, podrías calificar para el EITC 2026: así funciona el crédito del IRS

El EITC 2026 está disponible para muchas personas en EE. UU. Foto: Envato

Los abuelos que trabajan y crían a sus nietos podrían recibir un reembolso del Servicio de Impuestos Internos (IRS) mediante el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC).

Para solicitarlo, deben cumplir los límites de ingresos y comprobar, entre otros requisitos, que el nieto vivió con ellos en Estados Unidos durante más de la mitad del año tributario.

Este crédito está dirigido a trabajadores con ingresos bajos o moderados y puede reducir el impuesto federal y generar un reembolso, incluso si la persona no debe impuestos. Los abuelos de 65 años o más también pueden ser elegibles cuando tienen un nieto que cumple las condiciones de hijo calificado.

¿Qué requisitos debe cumplir el nieto para el EITC 2026?

El IRS incluye expresamente a los nietos entre los familiares que pueden ser considerados hijos calificados para el EITC. Sin embargo, el parentesco no garantiza el beneficio. Deben cumplirse estas condiciones:

Edad: tener menos de 19 años al finalizar el año tributario, o menos de 24 si es estudiante a tiempo completo durante al menos cinco meses del año. En ambos casos, debe ser menor que el contribuyente o su cónyuge, si presentan una declaración conjunta. No hay límite de edad cuando tiene una discapacidad permanente y total

tener menos de 19 años al finalizar el año tributario, o menos de 24 si es estudiante a tiempo completo durante al menos cinco meses del año. En ambos casos, debe ser menor que el contribuyente o su cónyuge, si presentan una declaración conjunta. No hay límite de edad cuando tiene una discapacidad permanente y total Convivencia: haber vivido con el abuelo o la abuela en el mismo hogar en Estados Unidos durante más de la mitad del año tributario. Algunas ausencias temporales, como las relacionadas con estudios u hospitalización, pueden contar como tiempo de convivencia

haber vivido con el abuelo o la abuela en el mismo hogar en Estados Unidos durante más de la mitad del año tributario. Algunas ausencias temporales, como las relacionadas con estudios u hospitalización, pueden contar como tiempo de convivencia Declaración conjunta: por regla general, no haber presentado una declaración conjunta con su cónyuge, salvo que fuera únicamente para recuperar impuestos retenidos o pagos estimados

Además, el nieto debe contar con un número de Seguro Social válido para el EITC, emitido a más tardar en la fecha de vencimiento de la declaración, incluidas las prórrogas.

Los abuelos deben tener ingresos del trabajo para solicitar el crédito

Entre los requisitos para solicitar el EITC está tener ingresos del trabajo, que pueden provenir de un empleo o de una actividad por cuenta propia. Ciertos pagos por discapacidad también pueden contar. Cuidar a los nietos sin recibir ingresos del trabajo no sustituye este requisito.

El contribuyente también debe cumplir los límites de ingresos y de ingresos por inversiones correspondientes al año que declara. La cantidad del crédito depende de sus ingresos, su estado civil para efectos tributarios y el número de hijos calificados; no existe un monto único para todos los abuelos. Los límites pueden consultarse en las tablas oficiales del EITC.

También se requiere un número de Seguro Social válido para el contribuyente y para su cónyuge, si presentan una declaración conjunta. Como regla general, quien solicita el crédito debe ser ciudadano estadounidense o extranjero residente para efectos tributarios durante todo el año, aunque existen excepciones para ciertos matrimonios que declaran conjuntamente.

¿Qué pasa si los padres también pueden reclamar al niño?

Un mismo menor no puede ser utilizado por dos contribuyentes para reclamar el EITC. Cuando reúne los requisitos para más de una persona, el IRS aplica reglas de desempate para determinar quién puede reclamarlo.

El padre o la madre tiene prioridad cuando solicita el EITC por su hijo y un abuelo también pide el crédito por ese mismo menor, siempre que ambos cumplan los requisitos

cuando solicita el EITC por su hijo y un abuelo también pide el crédito por ese mismo menor, siempre que ambos cumplan los requisitos Los abuelos pueden solicitar el crédito por su nieto cuando los padres tienen derecho a hacerlo, pero deciden no pedirlo . En ese caso, el ingreso bruto ajustado del abuelo debe ser mayor que el de cada uno de los padres que podrían solicitar el beneficio. Además, debe cumplir los demás requisitos del EITC

. En ese caso, el ingreso bruto ajustado del abuelo debe ser mayor que el de cada uno de los padres que podrían solicitar el beneficio. Además, debe cumplir los demás requisitos del EITC Cuando ninguno de los padres reúne las condiciones y varios familiares pueden solicitar el crédito por el menor, tiene prioridad el familiar con el ingreso bruto ajustado más alto. Un acuerdo entre familiares no reemplaza estas reglas del IRS

Por ejemplo, si una abuela, su hija y su nieto viven juntos, no basta con decidir que la abuela solicitará el crédito. Primero debe verificarse quién cumple las reglas y, si la madre también puede reclamar al niño, comparar los ingresos conforme a los criterios del IRS.

Cómo comprobar si calificas y solicitar el EITC en Estados Unidos

El IRS ofrece el Asistente EITC, una herramienta gratuita para revisar la elegibilidad y estimar el crédito. Al utilizarla, es importante seleccionar el año tributario que se desea consultar.

Para recibir el beneficio es necesario presentar una declaración federal de impuestos y reclamar el EITC, incluso si la persona no está obligada a declarar o no debe impuestos. Si la solicitud corresponde a los ingresos y la situación familiar de 2026, se presenta con la declaración de ese año fiscal en 2027.

Conviene conservar documentos que acrediten el parentesco y la convivencia. Si el IRS revisa la solicitud, puede pedir pruebas de que el nieto reúne los requisitos de hijo calificado.

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