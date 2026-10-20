Agotamiento del fondo del Seguro Social: por qué jubilación y discapacidad tienen fechas distintas

El agotamiento de reservas del Seguro Social está previsto para 2032 Foto: Envato

El agotamiento de las reservas del Seguro Social no afectaría al mismo tiempo a todos sus beneficiarios. El fondo que financia las jubilaciones y los pagos a sobrevivientes podría quedarse sin reservas en el cuarto trimestre de 2032, mientras que el de discapacidad mantendría reservas positivas durante todo el periodo de proyección, que termina en 2100, según el informe de los administradores del Seguro Social de 2026.

La diferencia importa porque el programa administra dos fondos separados. Por eso, la fecha de 2034, utilizada para describir el panorama financiero conjunto del Seguro Social, no refleja por sí sola cuándo se agotarían las reservas que respaldan los pagos de jubilación y sobrevivientes.

Jubilación y discapacidad no se pagan del mismo fondo

El Seguro Social cuenta con dos fondos fiduciarios legalmente distintos, según explica el informe oficial de la SSA:

Fondo de Seguro de Vejez y Sobrevivientes (OASI): financia los beneficios de jubilación, los pagos a familiares elegibles de jubilados y los beneficios para sobrevivientes de trabajadores fallecidos

Fondo de Seguro de Discapacidad (DI): financia los beneficios de trabajadores con discapacidad y de sus familiares elegibles

Aunque sus finanzas suelen presentarse juntas bajo las siglas OASDI, el informe advierte que son fondos separados por ley.

El fondo de jubilación y sobrevivientes enfrenta la fecha más cercana

Las reservas del fondo OASI se agotarían en el cuarto trimestre de 2032, de acuerdo con las estimaciones centrales del informe. A partir de ese momento, sus ingresos proyectados permitirían cubrir el 78% de los beneficios programados, si no se modifica el financiamiento del sistema.

Eso representa una brecha de financiamiento del 22%, pero no significa que ya exista un recorte aprobado de ese porcentaje para cada beneficiario. El dato describe cuánto podrían cubrir los ingresos del fondo frente al total de sus compromisos después de agotar las reservas.

La SSA confirmó estas proyecciones al presentar el informe de 2026. También señaló que el fondo de discapacidad mantendría reservas positivas durante los 75 años analizados.

Los sobrevivientes también dependen del fondo en riesgo

El problema de financiamiento del OASI no se limita a los jubilados. También alcanza al fondo que respalda los beneficios de familiares elegibles de trabajadores fallecidos. Al cierre de 2025, el Seguro Social pagaba beneficios a unos seis millones de sobrevivientes, de acuerdo con el resumen financiero del programa.

Esto significa que una discusión centrada únicamente en las pensiones de jubilación deja fuera a otro grupo que depende de las mismas reservas. Sin cambios legislativos, tanto los beneficios de jubilación como los de sobrevivientes enfrentarían el déficit de ese fondo.

¿Por qué el fondo de discapacidad tiene otro panorama?

El informe de 2026 no proyecta el agotamiento de las reservas del fondo DI entre 2026 y 2100. Bajo las estimaciones centrales, sus recursos permitirían pagar el 100% de los beneficios programados durante ese periodo.

Eso no garantiza que su situación nunca cambie. Los administradores aclaran que revisan las hipótesis y actualizan las proyecciones en cada informe. Lo que sí muestra la estimación actual es que discapacidad no enfrenta la misma fecha de agotamiento que jubilación y sobrevivientes.

Agotamiento del fondo del Seguro Social: ¿por qué se fijó 2034 como fecha límite?

La proyección de 2034 corresponde al análisis combinado de ambos fondos. Bajo ese cálculo, las reservas conjuntas se agotarían en el tercer trimestre de ese año y los ingresos posteriores permitirían cubrir el 83% de los beneficios programados.

Sin embargo, presentar sus cuentas juntas no elimina la separación legal. Por eso, utilizar 2034 como una fecha única puede ocultar que el fondo de jubilación y sobrevivientes enfrenta un problema de reservas desde 2032.

Fondo o proyección Agotamiento previsto de reservas Beneficios que podrían cubrirse después Jubilación y sobrevivientes (OASI) Cuarto trimestre de 2032 78% al agotarse las reservas Discapacidad (DI) No se proyecta entre 2026 y 2100 100% durante el periodo analizado Cálculo combinado (OASDI) Tercer trimestre de 2034 83% al agotarse las reservas

Las cifras corresponden a las estimaciones centrales del informe de los administradores de 2026, no a fechas definitivas ni a cambios ya aprobados en los pagos.

Agotar las reservas no significa que desaparezca el Seguro Social

El programa seguiría recibiendo ingresos, principalmente de los impuestos sobre los salarios. El problema es que, sin reservas suficientes ni cambios en la ley, esos ingresos no alcanzarían para cubrir todos los beneficios programados.

Los administradores recomiendan que el Congreso atienda el déficit con anticipación para permitir ajustes graduales y dar tiempo a trabajadores y beneficiarios para prepararse. Las posibles soluciones pueden combinar mayores ingresos y cambios en los beneficios, pero el informe presenta escenarios financieros, no una reforma aprobada.

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