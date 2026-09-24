Arizona perdió la mitad de sus inscritos en SNAP: ya son 5 millones los estadounidenses sin cupones de comida

La caída del SNAP forma parte de una reducción nacional. Foto: Shutterstock

El estado de Arizona acumuló una reducción de 461 mil 272 participantes del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) entre julio de 2025 y junio de 2026, según un análisis difundido por el Food Research & Action Center (FRAC).

La cifra representa una caída de 52% en la participación del programa durante ese periodo, de acuerdo con el análisis de FRAC que está basado en datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

A nivel nacional, FRAC calcula que aproximadamente 5.2 millones de personas dejaron de participar en SNAP desde la promulgación de H.R. 1 en julio de 2025.

Arizona, Texas y Florida concentran las mayores caídas de participación en SNAP

Según FRAC, Arizona registró una reducción equivalente a 52%. La organización señala que es la mayor caída porcentual entre los estados durante ese periodo.

Texas presentó la mayor reducción en términos absolutos, con 635 mil 148 participantes menos, una disminución de 18%, según el análisis de FRAC. El estado también perdió 70 mil 844 participantes entre mayo y junio de 2026.

Florida registró la siguiente mayor reducción absoluta, con 490 mil 442 participantes menos desde julio de 2025. FRAC calcula que la caída equivale a 17% de su participación en SNAP.

¿Cuál es el panorama general de SNAP en Estados Unidos?

Los datos del USDA recopilados por FRAC muestran que 36 millones 352 mil 716 personas participaban en SNAP en Estados Unidos durante junio de 2026.

FRAC señala que esa cifra representa una disminución de 332 mil 308 participantes frente a mayo de 2026.

SNAP participation fell by about 332,000 people nationwide from May to June 2026, according to the latest USDA data.



That’s 332,000 fewer people participating in a program that helps millions of people afford the food they need. https://t.co/svUYnWUXgc pic.twitter.com/RlGj8rwzV3 — Food Research & Action Center (@fractweets) September 23, 2026

El mismo análisis registra una reducción nacional de aproximadamente 5.7 millones de participantes desde julio de 2025.

FRAC indica que la participación disminuyó en prácticamente todos los estados durante el periodo analizado, aunque la magnitud de la caída varió entre jurisdicciones.

El Center on Budget and Policy Priorities (CBPP) también analizó los cambios recientes en la participación de SNAP utilizando datos del USDA.

Según CBPP, los cambios legislativos aprobados en 2025 modificaron las reglas de elegibilidad y los requisitos laborales aplicables a determinados participantes del programa.

De acuerdo con estos datos, la participación en el programa SNAP disminuyó en más de 5 millones de personas, lo que representa un descenso del 13%.

¿Qué cambios de H.R. 1 afectan a SNAP?

La reducción de participantes de SNAP ocurre mientras los estados comienzan a enfrentar nuevas reglas federales para acceder y financiar el programa.

Según el CBPP, H.R. 1 amplió los requisitos laborales para determinados adultos y modificó algunas de las exenciones que permitían no cumplirlos.

Estos cambios pueden modificar quién mantiene su participación en SNAP, dependiendo de las circunstancias de cada persona y de las reglas aplicables.

La ley también estableció nuevas responsabilidades financieras para los estados. Según el Comité de Agricultura del Senado, desde el año fiscal 2028 algunos estados deberán cubrir una parte del costo de los beneficios.

El porcentaje dependerá de la tasa de error de pago de cada estado y podrá ser de 5%, 10% o 15%, según los criterios establecidos por la legislación.

El USDA utiliza esa tasa para medir si los hogares reciben el monto correcto de SNAP. El indicador incluye tanto pagos superiores como inferiores a los beneficios correspondientes.

Además, H.R. 1 modificó la distribución de los costos administrativos de SNAP entre el gobierno federal y los estados, de acuerdo con el CBPP.

El resultado es un escenario distinto para SNAP, con nuevas condiciones de participación y mayores responsabilidades estatales, mientras FRAC registra una reducción de beneficiarios desde julio de 2025.

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