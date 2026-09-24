Camioneros ante el diésel récord: las apps y programas que ayudan a ahorrar

El diésel superó los 6 dólares por galón en septiembre. Foto: Shutterstock

El precio promedio nacional del diésel alcanzó los 6.52 dólares por galón, el 21 de septiembre, por lo que llenar el tanque se ha convertido en uno de los principales problemas para los camioneros y operadores independientes.

En este escenario, comparar precios antes de llegar a una estación y aprovechar redes de descuentos puede marcar la diferencia si estás intentando ahorrar algunos dólares. Existen aplicaciones y tarjetas de combustible dirigidas específicamente a camioneros, que permiten conseguir un precio inferior al publicado.

Según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), el diésel aumentó 0.24 dólares en una semana, pasando de 6.28 dólares el 14 de septiembre a 6.52 dólares para el 21 de septiembre.

Sin embargo, en la Costa Oeste se ubica en 7.45 dólares por galón, mientras que solo en California el precio es de 8.24 dólares.

¿Cómo ahorrar en diésel con apps y programas?

10-4 by WEX

Una de las alternativas que está diseñada para los camioneros independientes es 10-4 by WEX. La aplicación permite buscar estaciones con descuentos, obtener un código de combustible y pagar directamente desde el teléfono, sin necesidad de una tarjeta física.

Según destaca WEX en su sitio web, sus usuarios han ahorrado un promedio de 377 dólares al mes mediante la aplicación y que el descuento promedio anunciado es de 46 centavos por galón.

Aunque no requiere verificación de crédito ni cobra una tarifa por transacción, los descuentos dependen de la estación y las condiciones del programa. La red incluye estaciones como Love’s, Maverik, RaceTrac, Road Ranger, Sapp Bros., TravelCenters of America, Circle K y otras.

Fuelbook

Su función principal es ayudar a encontrar dónde está más barato el diésel, desde su apartado de For Truckers.

La plataforma recopila precios de más de 12 mil puntos de venta para camiones y actualiza la información varias veces al día a partir de transacciones reales con tarjetas de combustible.

GasBuddy

Esta app combina la comparación de precios con un programa de ahorro mediante su tarjeta Pay with GasBuddy+.

El programa gratuito ofrece un ahorro garantizado de al menos 3 centavos por galón con Auto Pay y puede alcanzar hasta 33 centavos por galón cuando se combinan determinadas promociones y Deal Alerts.

La versión Premium tiene una estructura diferente y ofrece al menos 20 centavos por galón durante los primeros 50 galones mensuales.

La tarjeta se vincula a una cuenta bancaria y puede utilizarse en estaciones donde se acepta Mastercard. Sin embargo, existen límites de gasto y condiciones específicas que los camioneros deben considerar.

Tarjetas de combustible

Los operadores también pueden evaluar tarjetas especializadas como AtoB, EFS o Fleet One, especialmente cuando tienen una empresa o una pequeña flota.

AtoB, por ejemplo, anuncia descuentos promedio de alrededor de 42 centavos por galón en su red y descuentos máximos que pueden llegar a 2 dólares por galón en determinadas estaciones. La compañía aclara que los ahorros reales dependen de las estaciones participantes y de las condiciones de cada tarjeta.

EFS y Fleet One, por su parte, ofrecen redes de descuentos y herramientas de control de combustible para operadores y flotas. Algunas tarjetas permiten establecer límites de gasto, controlar transacciones y reducir el riesgo de fraude con combustible.

Al final, la clave para un camionero no sería elegir una sola aplicación. Lo ideal es diseñar una estrategia de ahorro tipo: comparar primero el precio con Fuelbook o Trucker Path y después comprobar si 10-4, GasBuddy o una tarjeta de combustible ofrece un descuento adicional.

Donald Trump está a favor de prohibir las exportaciones de diésel

El pasado martes, el presidente Donald Trump se mostró a favor de prohibir las exportaciones de diésel estadounidense, ante el aumento de los precios de los combustibles derivado de la guerra en Medio Oriente y de los ataques ucranianos contra refinerías rusas.

La fuerte subida, muy impopular en Estados Unidos, contradice las reiteradas promesas del presidente Trump de bajar los precios en las gasolineras, a pocas semanas de las elecciones legislativas de mitad de mandato, que se celebran en noviembre.

En este sentido, señaló que la medida podría tener un efecto limitado sobre los precios de la gasolina para automóviles, mientras su gobierno analiza si una restricción total o parcial a las exportaciones sería viable.

Estados Unidos es, actualmente, el principal productor y consumidor de petróleo a nivel mundial. Solo en junio, el país exportó diariamente más de 1.4 millones de barriles de productos destilados, una categoría que incluye principalmente el diésel, según datos de la EIA.

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