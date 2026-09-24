¿Cuánto podría bajar tu Seguro Social? CBO pone fecha al agotamiento del fondo de jubilación

Administración del Seguro Social. Foto: Shutterstock.

Para millones de personas en Estados Unidos, el Seguro Social no es un ingreso complementario: es el dinero con el que pagan la renta, la comida, las medicinas y las cuentas del mes. Ahora, una nueva proyección del Congressional Budget Office (CBO) vuelve a poner una fecha sobre la mesa: el fondo que paga las jubilaciones podría quedarse sin reservas a mediados de 2032, y el golpe a los beneficios sería mayor al calculado hasta ahora por los administradores del programa.

¿Cuándo podría agotarse el fondo de jubilación de Social Security?

El CBO publicó el 17 de septiembre sus nuevas proyecciones de largo plazo para Social Security. Su cálculo coloca en 2032 el agotamiento del fondo de Old-Age and Survivors Insurance (OASI), que financia principalmente los beneficios de jubilación y de sobrevivientes.

La fecha coincide, en términos generales, con la advertencia más reciente de los Trustees de Social Security. Su informe de 2026 calcula que las reservas del OASI se agotarán durante el cuarto trimestre de 2032. A partir de entonces, los ingresos que seguirían entrando al programa alcanzarían para pagar alrededor del 78% de los beneficios programados.

Pero el CBO presenta un escenario distinto en un punto importante: estima que el recorte necesario sería de aproximadamente 26% después de la insolvencia, de acuerdo con el análisis publicado por el Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB). Los Trustees habían calculado un recorte de alrededor de 22%.

¿Cuánto podría bajar el Seguro Social en 2032?

Aquí hay una precisión que vale la pena hacer, porque hablar de un “recorte automático del 26% en 2032” puede resultar engañoso.

El CBO no está diciendo que el gobierno haya aprobado una reducción del 26% ni que ese porcentaje vaya a descontarse mañana de los cheques. Se trata de una proyección bajo las reglas actuales si el fondo se agota y los beneficios quedan limitados a los ingresos disponibles para pagarlos.

De hecho, en un análisis más detallado, la oficina presupuestaria señala que el efecto podría ser gradual: en su escenario ilustrativo, los beneficios de OASI tendrían una reducción de 7% en 2032 y un promedio de 28% anual entre 2033 y 2036.

El CRFB utiliza otra forma de presentar la estimación de largo plazo y calcula un recorte de 26% después de la insolvencia, que crecería hasta 40% hacia 2100 si no se realizan cambios.

Eso importa especialmente para quienes están cerca de jubilarse. No porque exista hoy una decisión de reducir sus cheques, sino porque el margen para resolver el problema sin cambios importantes se vuelve más estrecho conforme pasa el tiempo.

¿Por qué el Seguro Social enfrenta problemas de dinero?

La dificultad no apareció de repente.

Social Security recibe la mayor parte de sus recursos mediante impuestos sobre la nómina. Mientras tanto, el gasto del programa continúa creciendo. El CBO proyecta que los desembolsos de OASI aumentarán más rápido que los ingresos durante los próximos años.

La consecuencia es sencilla de entender, aunque resolverla sea bastante más complicado: entra menos dinero del que se necesita para cubrir todos los beneficios programados.

El CBO calcula que el fondo OASI tenía unos $2.4 billones de dólares en valores del gobierno al cierre de 2025. Sin cambios legislativos, ese saldo se reduciría hasta llegar a cero en 2032.

¿Qué diferencia hay entre la proyección del CBO y la de Social Security?

Las dos instituciones coinciden en el punto que más preocupa a los jubilados: el fondo de jubilación tiene una fecha proyectada de agotamiento en 2032.

La diferencia está en la magnitud del problema.

Proyección Agotamiento del fondo de jubilación Beneficio estimado después del agotamiento

Trustees de Social Security 4.º trimestre de 2032 78% del beneficio programado

CBO / análisis CRFB Mediados de 2032 Recorte aproximado de 26%

Los Trustees también calculan que, si se consideran conjuntamente los fondos de jubilación y discapacidad, estos tendrían recursos suficientes para pagar todos los beneficios programados hasta 2034, con aproximadamente 83% de los beneficios financiables después de esa fecha.

El CBO proyecta que los fondos combinados se agotarían en 2033. Incluso en ese escenario, calcula que los beneficios tendrían que reducirse alrededor de 23%.

¿Qué puede hacer el Congreso para evitar un recorte al Seguro Social?

No existe una sola medida sobre la mesa.

Entre las alternativas que se han discutido durante años están aumentar los ingresos del programa mediante impuestos sobre la nómina, modificar el límite de ingresos sujetos a impuestos, cambiar determinados beneficios o modificar la edad de jubilación.

Cada una tendría efectos diferentes sobre trabajadores, jubilados y futuros beneficiarios. El CBO ha analizado distintas combinaciones porque el problema financiero de Social Security no tiene una solución única incorporada en la ley actual.

Y hay otro dato que merece atención: el CBO calcula que la brecha financiera de Social Security se ampliará durante las próximas décadas si las leyes permanecen sin cambios.

Para quien recibe hoy un cheque mensual, todo esto puede sonar lejano porque 2032 todavía está a varios años de distancia. Pero financieramente no es una fecha menor. Las decisiones que tome —o no tome— el Congreso antes de entonces determinarán si el ajuste llega mediante más ingresos, modificaciones al programa, una combinación de medidas o una reducción de los beneficios que la ley actualmente contempla.

Por ahora, tu cheque de Social Security no está programado para reducirse 26%. Esa cifra pertenece a una proyección sobre lo que podría ocurrir si el fondo de jubilación se agota y no hay cambios en la legislación. Esa diferencia es fundamental para entender la noticia sin convertir una advertencia financiera en una reducción que todavía no existe.

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