Una congresista latina propone lo que nadie en el Congreso había planteado: desaparecer el DHS y crear un nuevo departamento

Ramírez busca crear el Departamento de Seguridad Comunitaria. Foto: AFP

La congresista demócrata Delia Ramírez anunció el 23 de septiembre pasado la Ley Reimaginar la Seguridad (Reimagining Safety Act), un proyecto que busca desmantelar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), abolir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y crear en su lugar un nuevo Departamento de Seguridad Comunitaria, según un comunicado de su oficina.

La oficina de la legisladora de Illinois describe la iniciativa como la primera de su tipo que propone desmantelar el DHS, y asegura que es la primera vez que una comunidad diseña un departamento de nivel de gabinete.

Ramírez, que representa al tercer distrito de Illinois y es la demócrata de mayor rango en un subcomité del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, presentó la propuesta en una conferencia de prensa en Chicago, acompañada por funcionarios de Illinois, organizaciones civiles y miembros de la comunidad.

La iniciativa llega en un momento de fuerte cuestionamiento a la agencia. Según la oficina de Ramírez, 58 personas han muerto bajo custodia de ICE desde enero de 2025, sobre todo en centros de detención privados con poca supervisión, y el último año fue el más mortal para el DHS en más de dos décadas.

¿Qué propone la ley y qué partes del DHS desaparecerían?

El proyecto no elimina todas las funciones del DHS, sino que conserva algunas y suprime otras. De acuerdo con el comunicado, la ley plantea seis cambios principales.

Crear el Departamento de Seguridad Comunitaria , una nueva dependencia federal centrada en las personas y las comunidades, que promueva la seguridad colectiva.

, una nueva dependencia federal centrada en las personas y las comunidades, que promueva la seguridad colectiva. Desmantelar el DHS y derogar las facultades que le dan poder , pero conservar las funciones de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura (CISA), de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y de las aduanas.

, pero conservar las funciones de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura (CISA), de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y de las aduanas. Abolir ICE y CBP , las dos agencias a cargo del control migratorio en el interior del país y en la frontera.

, las dos agencias a cargo del control migratorio en el interior del país y en la frontera. Reinvertir los fondos del DHS en programas de los que dependen las familias trabajadoras.

en programas de los que dependen las familias trabajadoras. Limitar la vigilancia del gobierno , frenar el uso ilegal de datos y reducir la aplicación militarizada de la ley.

, frenar el uso ilegal de datos y reducir la aplicación militarizada de la ley. Iniciar la creación de un sistema migratorio civil separado.

El comunicado no detalla a qué dependencias pasarían las agencias que se conservan ni cuánto dinero se reinvertiría en las comunidades. Tampoco precisa cómo seguirían operando las funciones aduaneras sin CBP, la agencia que las realiza en la actualidad.

¿Por qué Ramírez propone desaparecer el DHS?

Ramírez vincula su propuesta con el origen del departamento, creado tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. “El Departamento de Seguridad Nacional se fundó a partir de un profundo trauma nacional. Pero no podemos sumar nuevos dolores a los viejos”, afirmó la congresista, quien agregó que es necesario sanar las heridas antiguas y crear nuevas oportunidades.

Su oficina sostiene que, en sus 23 años de existencia, el DHS criminalizó a comunidades, militarizó la aplicación de la ley y amplió la vigilancia del Estado. Lawrence Benito, director ejecutivo de la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), coincidió en que lo que Trump ha desatado con ICE y CBP en Illinois, Minnesota, Texas y otros lugares es solo un síntoma del poder cada vez mayor que el DHS ha acumulado en las últimas dos décadas.

Today, I am proud to announce the Reimagining Safety Act, a community-led roadmap to establish the Department of Community Safety, dismantle DHS, abolish ICE and CBP, and reinvest resources in our communities.



DHS was founded out of a profound national trauma. But we cannot add… pic.twitter.com/bAkCQbXS63 — Congresswoman Delia C. Ramirez (@repdeliaramirez) September 23, 2026

El proyecto se construyó con las mismas comunidades del distrito de Ramírez que, según su oficina, llevan más de un año enfrentando la campaña de deportaciones del DHS, y que al mismo tiempo organizaron redes de observadores y campañas para que los inmigrantes conozcan sus derechos.

Entre las organizaciones que respaldaron la iniciativa durante su presentación están ICIRR, Organized Communities Against Deportations, Palenque LSNA, CAIR Chicago, el Consejo Judío de Asuntos Urbanos, Warehouse Workers for Justice y Detention Watch Network.

Antonio Gutiérrez, coordinador de Organized Communities Against Deportations, contó que es indocumentado y lleva más de 26 años en Estados Unidos. Aseguró que, si se quiere ir más allá del lema “Abolish ICE”, el proyecto es un primer paso importante hacia un futuro en el que ICE ya no sea necesario. “Construir algo nuevo, crear en tiempos de destrucción, es un acto revolucionario”, dijo por su parte Ramírez.

¿Qué posibilidades tiene la propuesta en el Congreso?

El camino del proyecto es cuesta arriba, porque los republicanos controlan tanto la Cámara de Representantes como el Senado, y es poco probable que el presidente Donald Trump, quien convirtió las deportaciones masivas en el eje de su segundo mandato, lo firmara aunque fuera aprobado, de acuerdo con CBS News.

La idea de abolir ICE, además, ya había llegado al Congreso. En julio de 2018, los representantes Mark Pocan, Pramila Jayapal y Adriano Espaillat presentaron un proyecto para eliminar ICE en un plazo de un año y trasladar sus funciones esenciales a otras agencias. La propuesta de Ramírez va más allá, porque plantea desaparecer todo el departamento que agrupa a ICE, CBP y muchas otras agencias.

La discusión también ocurre en medio de un aumento del presupuesto para el control migratorio. Stacy Suh, directora de programas de Detention Watch Network, afirmó que el Congreso ha otorgado al DHS 240 mil millones de dólares para detenciones y deportaciones masivas desde el verano pasado.

¿Cómo encaja con sus iniciativas anteriores, como la Ley Melt ICE?

La nueva propuesta amplía una línea de trabajo que Ramírez sigue desde hace meses. El 21 de enero de 2026, junto con la congresista Yvette Clarke, presentó la Ley Melt ICE, redactada con las organizaciones United We Dream y Detention Watch Network, según el comunicado de ese proyecto. Estos son sus puntos clave.

Eliminar de la ley migratoria la autoridad para detener a inmigrantes , al suprimir las secciones que hoy permiten esa detención

, al suprimir las secciones que hoy permiten esa detención Cancelar en un plazo de dos años todos los contratos de detención migratoria , tanto con entidades públicas como privadas

, tanto con entidades públicas como privadas Impedir que el DHS firme nuevos contratos para centros de detención de inmigrantes

para centros de detención de inmigrantes Exigir un plan en seis meses para retirar los grilletes electrónicos a los inmigrantes que los portan

para retirar los grilletes electrónicos a los inmigrantes que los portan Redirigir los fondos de ICE a organizaciones comunitarias que ofrezcan servicios como vivienda y atención médica

Ramírez también ha impulsado otras medidas para vigilar al DHS en 2026. En enero anunció, con el congresista Seth Magaziner, un proyecto para obligar al DHS a tener una política formal sobre el uso de la fuerza, y encabezó a 71 legisladores que pidieron investigar a la entonces secretaria Kristi Noem.

En agosto abrió, junto con 28 colegas, una investigación sobre el acuerdo de intercambio de datos entre la TSA e ICE que disparó los arrestos en aeropuertos, y en septiembre presentó con la congresista Madeleine Dean una ley para prohibir que ICE use “guantes eléctricos”.

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