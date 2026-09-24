Elecciones 2026: costo de vida e inflación son la principal preocupación de los latinos en California y Texas

La preocupación económica aparece por encima de otros asuntos. Foto: Envato

El costo de vida y la inflación son la principal preocupación de los votantes latinos en California y Texas de cara a las elecciones de noviembre de 2026. Así lo muestra una encuesta de la Latino Community Foundation (LCF), realizada entre el 1 y el 15 de septiembre a mil 250 votantes latinos registrados en cada estado.

El 57% de los encuestados en California y 56% en Texas identificaron el costo de vida y la inflación como el problema más importante. En California, la vivienda ocupa el segundo lugar, con 36%, mientras que en Texas el empleo y la economía alcanzan 33%.

La preocupación económica aparece por encima de otros asuntos que forman parte del debate electoral, entre ellos la inmigración, la inteligencia artificial y la seguridad electoral.

El costo de vida es la principal preocupación de los latinos en Estados Unidos

La inflación y el costo de vida encabezan la lista de problemas que los votantes latinos consideran más importantes, con 57% en California y 56% en Texas.

La vivienda y su costo aparecen como la segunda preocupación en California, con 36%, mientras que en Texas estas variables alcanzan 28%. Los empleos y la economía ocupan el siguiente lugar, con 31% en California y 33% en Texas.

La percepción sobre la gestión económica de la administración de Donald Trump también es mayoritariamente negativa. El 78% de los latinos en California y 74% en Texas consideran que sus políticas no han sido efectivas para enfrentar la inflación y el costo de vida.

La percepción tampoco mejora cuando los participantes miran hacia el próximo año. El 62% en California y 60% en Texas cree que las políticas económicas del gobierno de Donald Trump harán que su situación empeore en 2027.

Los latinos tienen dificultades para cubrir sus gastos en Estados Unidos

La situación financiera personal también aparece entre las preocupaciones de los encuestados. El 50% de los participantes en California y 52% en Texas dijo no estar seguro de contar con suficiente dinero para cubrir los gastos de cada mes.

La pregunta incluyó necesidades como alquiler, alimentos, seguros, gasolina y servicios públicos.

Además, el 59% de los latinos en California y el 60% en Texas dijeron que su situación financiera personal había empeorado desde enero de 2025.

El sondeo también preguntó quién consideran responsable del aumento de los precios. Entre quienes atribuyen el incremento a decisiones políticas, la mayoría señala a Trump y a las políticas nacionales, no a los gobernadores.

En California, esa posición alcanza el 66%, mientras que en Texas llega al 73%.

Las deportaciones preocupan a los votantes latinos

Las políticas migratorias también aparecen entre las preocupaciones de los encuestados. Cerca de cuatro de cada 10 sienten que ellos, un familiar o alguien cercano está en riesgo debido a las políticas de deportación.

El respaldo a deportar a todas las personas que se encuentran sin autorización migratoria es minoritario. Solo entre 13% y 15% de los encuestados apoya esta medida, mientras que cerca de la mitad prefiere que las deportaciones se limiten a personas con antecedentes penales. Más de un tercio rechaza las deportaciones masivas.

La encuesta también consultó sobre posibles cambios en las prácticas de ICE, entre ellos prohibir el uso de máscaras por parte de los agentes, exigir cámaras corporales y requerir órdenes judiciales en determinadas actuaciones. El 70% en California y 67% en Texas dijo que sería más propenso a apoyar a un candidato que respalde estas reformas.

Crece la preocupación por la seguridad electoral

La encuesta también recoge inquietudes sobre la seguridad y la confianza en las elecciones de noviembre.

El 68% de los votantes latinos en California y 67% en Texas teme que Trump envíe agentes federales a los centros de votación.

Alrededor de 40% de los participantes tampoco confía plenamente en que las elecciones sean justas y precisas.

La confianza en el proceso también aparece relacionada con el Censo de 2030. Solo 49% de los encuestados dijo estar completamente seguro de que llenará el formulario.

Alrededor de cuatro de cada 10 expresaron dudas sobre la confidencialidad de la información que proporcionen al censo.

El sondeo también consultó sobre distintas propuestas en California. El 62% dijo apoyar un impuesto a los milmillonarios destinado a financiar salud y educación, mientras que 56% respaldó hacer permanentes los impuestos a los ingresos altos para financiar la educación.

Una propuesta para exigir identificación con fotografía para votar recibió 47% de apoyo y 32% de rechazo.

Estas son las propuestas que más respaldo tienen entre los votantes latinos

Además de identificar sus principales preocupaciones, la encuesta preguntó por propuestas concretas que podrían influir en su apoyo a un candidato. Las medidas económicas y laborales aparecen entre las que generan mayor respaldo en California y Texas.

Entre 78% y 80% de los encuestados dijo que sería más propenso a apoyar a un candidato que proponga que las grandes corporaciones paguen más impuestos. También hay un respaldo mayoritario a regular la inteligencia artificial para proteger empleos, con 70% en California y 72% en Texas.

La vivienda también figura entre las propuestas con mayor aceptación. El 64% de los votantes latinos en California y 66% en Texas dijo que sería más propenso a apoyar a un candidato que plantee construir 200 mil viviendas al año. El costo de la vivienda aparece así vinculado a una propuesta concreta dentro de la encuesta.

Las propuestas relacionadas con la inteligencia artificial también generan interés. El 66% en California y 59% en Texas sería más propenso a apoyar a un candidato que se oponga a la construcción de centros de datos en su región. Además, alrededor de la mitad de los encuestados dijo que no quiere nuevos centros de datos en su comunidad.

La inteligencia artificial genera más preocupación que entusiasmo

La inteligencia artificial aparece como otro asunto relevante para los votantes latinos. El 41% en California y 44% en Texas dijo estar más preocupado que entusiasmado por el impacto de esta tecnología.

La construcción de centros de datos también genera preocupación. Cerca de la mitad de los encuestados dijo que no quiere estas instalaciones en su comunidad.

Las regulaciones sobre inteligencia artificial reciben mayor respaldo. El 70% en California y 72% en Texas dijo que sería más propenso a apoyar a un candidato que respalde medidas para proteger determinados empleos frente al impacto de esta tecnología.

Otras propuestas también obtuvieron respaldo entre los participantes. Entre ellas está aumentar los impuestos a las grandes corporaciones y construir 200 mil viviendas al año.

Así están las preferencias electorales en California y Texas

El sondeo también preguntó por las principales contiendas de California y Texas. En California, 55% de los encuestados dijo que apoyaría a Xavier Becerra para gobernador, frente a 20% que mencionó a Steve Hilton. El 25% restante estaba indeciso.

En Texas, 46% señaló a Gina Hinojosa en la contienda por la gobernación y 27% a Greg Abbott. Otro 22% permaneció indeciso.

Para el Senado de Texas, 52% mencionó a James Talarico y 19% a Ken Paxton, mientras que 23% no había decidido su voto.

En el voto genérico para el Congreso, los candidatos demócratas recibieron 61% de apoyo en California y 54% en Texas. Los republicanos obtuvieron 21% y 27%, respectivamente.

Vale aclarar que los resultados reflejan las preferencias de los participantes al momento de la encuesta y no constituyen una predicción sobre los resultados de las elecciones.

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