Black Friday en Amazon 2026: ofertas anticipadas y descuentos disponibles ahora

Amazon ya tiene ofertas anticipadas de Black Friday 2026. Foto: Envato

El Black Friday 2026 en Amazon no comienza el 27 de noviembre. La tienda en línea iniciarásu temporada de descuentos el 19 de noviembre, pero ya tiene ofertas en productos de tecnología, hogar y cocina.

Entre las ofertas anticipadas hay audífonos Sony, tabletas Fire, cámaras Blink, aspiradoras Eufy y máquinas de café. Algunos precios ya son bajos, aunque también hay advierte varios artículos podrían bajar aún más durante Black Friday.

Ofertas anticipadas en tecnología en Amazon

Entre las ofertas anticipadas están los audífonos Sony WH-1000XM6, que pasaron de 460 a 378 dólares, una rebaja de 18%. El modelo ya había alcanzado esa cifra en ventas anteriores.

La bocina portátil Soundcore Boom 2 Plus bajó de 250 a 169 dólares, un descuento de 32%. El producto destaca su relación entre precio y calidad de sonido, aunque recomienda comparar con otras tiendas durante esta temporada de rebajas.

La tableta Amazon Fire HD 10 pasó de 155 a 73 dólares, 53% menos. Es una de las opciones económicas incluidas en la selección de ofertas anticipadas de Amazon por el Black Friday 2026, de acuerdo con una búsqueda realizada en su sitio web.

La cámara de seguridad Blink Mini Pan-Tilt 2K+ aparece con un precio de 20 dólares, frente a los 50 dólares utilizados como referencia en el listado de ofertas. Esto representa un descuento de 60%.

Los AirPods Max 2 de Apple pasaron de 549 a 383 dólares, una rebaja de 18%, pero se recomienda esperar para comprobar si el precio baja después de Thanksgiving, ya que suelen aparecer en promociones.

Descuentos en hogar y cocina por el Black Friday 2026 en Amazon

El purificador de aire Levoit Vital 200S-P pasó de 190 a 170 dólares, una rebaja de 11%. WIRED lo considera una opción económica, aunque aclara que ya se ha vendido a un precio menor en Amazon.

La aspiradora robot Eufy Omni C28 bajó de 800 a 460 dólares, 43% menos. WIRED la destaca por su potencia de succión y por incluir un rodillo de trapeado que se limpia por sí solo.

La máquina de espresso De’Longhi Classic pasó de 230 a 150 dólares, un descuento de 35%.

¿Conviene comprar antes de Black Friday 2026?

Algunos descuentos ya son atractivos, pero no todos representan el precio más bajo que se verá durante la campaña. La revista WIRED señala que los AirPods Pro 3 podrían bajar otros 20 dólares.

Por eso, antes de comprar conviene revisar el historial de precios del producto y comparar la oferta con otras tiendas. Si el artículo se necesita de inmediato o la rebaja ya es considerable, puede ser una buena opción adelantar la compra. Si no hay prisa, esperar al 19 de noviembre puede permitir encontrar un precio menor.

¿Hasta cuándo habrá ofertas de Black Friday en Amazon?

Las ofertas de Black Friday en Amazon se extenderán hasta el lunes 30 de noviembre de 2026, con Cyber Monday. La campaña comenzará el jueves 19 y tendrá 12 días de promociones, según el calendario oficial de la compañía.

Una de las novedades será Today’s Big Deals, una selección de descuentos de hasta 60% organizada por temas, como tecnología, belleza, juguetes y regalos. El viernes 27 y el lunes 30 habrá dos lanzamientos: a las 3:00 am y a las 11:00 am, hora del Este. Estas ofertas estarán disponibles hasta agotar existencias.

Para comparar esas rebajas con los precios anteriores, la plataforma permitirá consultar hasta 365 días de historial desde la opción “Price history” en la página del producto. También se podrán activar alertas de ofertas en las listas de artículos guardados.

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