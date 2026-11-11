Corte quita los límites al gas lacrimógeno en protestas frente a ICE en Portland

Se usará gas pimienta solo contra personas que resistieran activamente. Foto: AFP

Una corte federal de apelaciones anuló las órdenes judiciales que limitaban el uso de gas lacrimógeno, balas de pimienta y otras armas de control de multitudes frente a la instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Portland, Oregon, donde durante meses se concentraron protestas contra las redadas migratorias, de acuerdo con la resolución de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.

El tribunal dio a conocer el 10 de noviembre de 2026 dos resoluciones sobre demandas distintas: una presentada por manifestantes y periodistas expuestos a gas o proyectiles, y otra por los vecinos de Gray’s Landing, un complejo de departamentos ubicado justo enfrente. En ambos casos, la votación terminó 2 a 1 a favor del gobierno de Donald Trump, con los jueces Kenneth K. Lee y Eric C. Tung en la mayoría y la jueza Ana de Alba en contra.

Sin embargo, el fallo no cambia de inmediato lo que ocurre en la calle, porque esas restricciones ya estaban suspendidas desde antes: el 27 de abril de 2026, el mismo grupo de jueces confirmó esa pausa mientras estudiaba la apelación. Con esta nueva decisión, en cambio, la corte resolvió el fondo del asunto y anuló las órdenes por completo, de modo que los demandantes se quedan sin esa protección en esta etapa del proceso.

¿Qué limitaban las órdenes que anuló la corte?

En el caso de los manifestantes y periodistas, el juez federal de Oregon Michael H. Simon emitió su orden el 9 de marzo de 2026 a petición de la ACLU de Oregon, que representa a los demandantes, y fijó varias reglas para los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS):

No usar municiones no letales, como gas lacrimógeno o balas de pimienta, salvo que alguien representara una amenaza inminente de daño físico para los agentes o para otras personas

No disparar a la cabeza, el cuello o el torso de una persona sin una justificación que permitiera usar fuerza letal

Usar gas pimienta solo contra personas que resistieran activamente, y nunca de forma indiscriminada contra grupos

Llevar en el uniforme marcas de identificación visibles y únicas

Además, la orden protegía a cualquier persona que protestara o informara de manera pacífica frente al edificio, y no solo a los cinco demandantes. Por su parte, la jueza Amy M. Baggio prohibió en el otro caso lanzar gas, granadas de humo y balas de pimienta de una forma que probablemente llegara hasta Gray’s Landing.

¿Por qué la mayoría le dio la razón al gobierno?

En el caso de los manifestantes, el juez Lee escribió que los demandantes no demostraron que tuvieran probabilidades de ganar su reclamo de libertad de expresión, protegida por la Primera Enmienda. Según la mayoría, los agentes pueden usar fuerza no letal para dispersar a una multitud sin esperar a enfrentar una amenaza inminente, y tampoco se probó que existiera una política de represalia contra quienes protestan.

Asimismo, la mayoría consideró que la orden de Simon era demasiado amplia, tanto por proteger a cualquier manifestante como por obligar a cambiar los uniformes de agencias federales. En el caso de los vecinos, el juez Tung concluyó que la Constitución no reconoce un derecho a no estar expuesto a los químicos que se usan para controlar multitudes, ya que ese derecho no aparece en su texto ni tiene raíces en la historia del país.

La jueza De Alba, en cambio, aceptó que algunas partes de la orden de Simon iban demasiado lejos, aunque habría mantenido la prohibición de disparar a la cabeza, el cuello o el torso sin justificación. En el caso de Gray’s Landing votó en contra de toda la decisión y sostuvo que los residentes probablemente ganarían su demanda.

Los vecinos de Gray’s Landing se quedaron sin protección

Gray’s Landing es un complejo de vivienda asequible de 209 departamentos, y sus residentes demandaron al gobierno porque el gas lanzado frente al edificio de ICE se metía a sus casas. De acuerdo con Democracy Forward, organización que representa a los residentes en el juicio, ahí viven familias con niños, adultos mayores, veteranos y personas con discapacidad; además, muchos residentes tienen problemas de salud graves y el edificio se diseñó como un espacio libre de humo.

Sin embargo, según la resolución del Noveno Circuito en ese caso, la orden de la jueza Baggio no tenía base en la Constitución, así que los vecinos perdieron la orden judicial que limitaba el gas cerca de sus viviendas.

NEW: In a 2-1 vote, the Ninth Circuit lifted court-ordered limits on federal agents' use of tear gas and other crowd-control weapons at protests outside a Portland ICE facility, along with a requirement that agents wear more visible identifying markings on their uniforms. pic.twitter.com/AtzbHZEqvl — SCOTUS Wire (@scotus_wire) November 10, 2026

La obligación de identificar a los agentes también quedó anulada

Entre las medidas que se cayeron está la exigencia de que los uniformes llevaran marcas visibles y únicas, una petición de los manifestantes para poder reconocer al agente que les disparara o les lanzara gas. Aun así, la mayoría consideró que rediseñar los uniformes de agencias federales estaba fuera del poder del juez de distrito.

Este punto se suma a otros debates sobre la identificación de agentes migratorios, como el caso en que California perdió en corte y los agentes de ICE podrán seguir operando sin identificarse. De esta forma, quienes protestan frente a una instalación de ICE dependen de los datos que el propio agente lleve a la vista.

¿Qué derechos conservas si protestas frente a ICE?

El fallo no eliminó el derecho a protestar, ya que la Primera Enmienda sigue protegiendo las manifestaciones pacíficas y los agentes siguen necesitando motivos para arrestar a alguien. En cambio, la decisión les deja más margen para dispersar a una multitud con gas cuando consideran que hay desorden.

Estas son las protecciones que se mantienen, de acuerdo con la guía para manifestantes de la ACLU, cuya filial en Oregon lleva el caso de Portland:

Los derechos de expresión son más fuertes en calles, banquetas y parques públicos.

Quien está legalmente en un espacio público puede grabar o fotografiar a agentes y edificios federales, y los agentes no pueden revisar, quitar ni borrar ese material sin una orden judicial.

Antes de dispersar una protesta, los agentes deben dar un aviso claro, tiempo suficiente para cumplirlo y una ruta de salida libre.

Si una persona es detenida, puede preguntar si es libre de irse; si la respuesta es sí, puede retirarse con calma.

Las personas que no son ciudadanas estadounidenses deben evitar llevar documentos que revelen su estatus migratorio.

¿Que considerar al asistir a una protesta?

Además de esas protecciones, quien piense acudir a una protesta frente a una instalación de ICE puede tomar precauciones propias. Por ejemplo, ubicar antes las salidas de la zona, llevar agua y lentes que protejan los ojos, y anotar la hora y la forma en que se dio una orden de dispersión, porque ese registro puede servir después en una queja.

Del mismo modo, el derecho a grabar a ICE en espacios públicos permite documentar el uso de gas o proyectiles a una distancia que no interfiera con los agentes. Y si un agente se acerca directamente, la persona puede pedirle que se identifique y revisar sus credenciales sin intentar quitárselas.

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