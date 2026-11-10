Horarios de Black Friday 2026: Walmart, Target, Costco y más tiendas en EE. UU.

Estos son los horarios confirmados para el Black Friday 2026. Foto: Envato

Las compras del Black Friday comenzarán temprano en varias cadenas de Estados Unidos. Kohl’s y JCPenney recibirán clientes desde las 5 de la mañana, mientras que Walmart, Target y Home Depot abrirán una hora después. Los horarios corresponden a la hora local de cada sucursal.

Black Friday es una jornada de descuentos en la que tiendas físicas y comercios en línea ofrecen promociones en tecnología, ropa, juguetes y artículos para el hogar. En 2026 será el viernes 27 de noviembre, aunque algunas cadenas comenzarán sus ofertas antes de esa fecha.

¿A qué hora abren y cierran las tiendas el Black Friday 2026?

Para las sucursales ubicadas en la zona del Este, estas son las aperturas anunciadas. En otras zonas del país, las cadenas indican esas mismas horas en el horario local, no una apertura simultánea nacional.

Walmart: abrirá a las 6:00 am (hora del Este), según su anuncio oficial de Black Friday. El cierre previsto es a las 11:00 pm, aunque conviene confirmar el horario de la sucursal

Target: abrirá a las 6:00 am (hora del Este) y mantendrá el cierre habitual de cada sucursal, de acuerdo con su información oficial de horarios

Home Depot: abrirá a las 6:00 am (hora del Este). La hora de cierre variará según la tienda

Kohl’s: abrirá a las 5:00 am (hora del Este). La hora de cierre dependerá de la sucursal

JCPenney: abrirá a las 5:00 am (hora del Este), con cierre variable según la ubicación

Macy’s: atenderá de 6:00 am a 10:00 pm (hora del Este para las sucursales de esa zona). La cadena advierte que puede haber variaciones por tienda

T.J. Maxx: el horario de referencia es de 7:00 am a 10:00 pm (hora del Este para las sucursales de esa zona)

Por otra parte, empresas como Costco y Best Buy, todavía no han confirmado sus horarios de atención al público para el Black Friday 2026.

¿Qué revisar antes de ir a la tienda?

Además del horario, es recomendable comprobar si el producto está disponible en la sucursal y si la promoción aplica a compras presenciales.

También es importante verificar las condiciones de la promoción: vigencia, límites por persona y política de devolución.

¿Dónde consultar el horario de cada sucursal?

Para conocer el horario de la tienda que visitarás, entra al sitio web de la cadena y busca la sucursal por ciudad o código postal. Comprueba que la información corresponda al viernes 27 de noviembre y no al horario habitual de los viernes. Si no aparece una programación especial para Black Friday, puedes llamar al establecimiento para confirmar a qué hora abrirá y hasta cuándo atenderá.

Ya hay ofertas anticipadas por el Black Friday 2026

No hace falta esperar al 27 de noviembre para encontrar descuentos. Walmart anunció descuentos desde el 11 de noviembre, previo al Black Friday 2026. Entre las ofertas disponibles están los Apple AirPods 4 a 89 dólares.

La cadena también anunció un evento de ofertas anticipadas, como parte de su calendario de ventas de 2026. Esta venta tendrá fechas propias, distintas de las promociones del viernes 27, por lo que conviene revisar cuándo estará disponible cada producto anunciado.

Target, por su parte, celebra una venta anticipada desde el 5 de noviembre. Incluyó descuentos de hasta 50% en determinados electrodomésticos de cocina y de 40% en juguetes seleccionados, de acuerdo con su información oficial.

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