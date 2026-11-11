Estados Unidos exige una declaración sanitaria a todos los viajeros por avión

El ébola sigue expandiéndose. Foto: AFP

Quienes tengan un vuelo internacional hacia Estados Unidos ya deben cumplir con un nuevo requisito sanitario. Desde el 3 de noviembre de 2026, los pasajeros tienen que firmar una declaración para confirmar que no estuvieron en la República Democrática del Congo durante los 21 días previos al viaje. La medida busca reducir el riesgo de ingreso del ébola al país.

La disposición de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) tomó por sorpresa a algunos viajeros, especialmente porque se aplica a todas las personas que vuelan hacia territorio estadounidense, sin importar su nacionalidad o el país desde el que despeguen.

¿En qué consiste la nueva declaración sanitaria para viajar a Estados Unidos?

El documento es una declaración jurada en la que cada pasajero confirma que no estuvo físicamente en la República Democrática del Congo (RDC) durante los 21 días anteriores a su vuelo.

Los CDC emitieron esta orden el 22 de octubre y la modificaron seis días después para precisar que también incluye a las tripulaciones de las aeronaves.

Al momento, no hay una vacuna aprobada. Foto: AFP

La medida entró en vigor el 3 de noviembre a las 11:59 p. m., hora del Este. Su objetivo es evitar que personas que pudieron estar expuestas al virus del ébola viajen a Estados Unidos durante el periodo de incubación de la enfermedad, que puede alcanzar los 21 días.

Un detalle importante: no significa que todos los pasajeros deban hacerse una prueba médica o presentar un certificado de vacunación. Se trata de una declaración firmada sobre su historial de viaje.

¿Cómo llenar el formulario sanitario antes de viajar a Estados Unidos?

Los pasajeros no necesitan descargar e imprimir por su cuenta el documento publicado por los CDC. La responsabilidad de proporcionar y recopilar la declaración corresponde a las aerolíneas.

De acuerdo con las instrucciones oficiales, el procedimiento puede realizarse en papel o de manera digital, incluso durante el check-in o antes de abordar.

Estos son los pasos que debes seguir:

Consulta con tu aerolínea: pregunta cómo recopilará la declaración sanitaria antes del vuelo Revisa el documento: lee la afirmación sobre tu historial de viajes durante los 21 días anteriores Confirma tu información: debes declarar que no estuviste en la República Democrática del Congo durante ese periodo Firma la declaración: puedes hacerlo físicamente o mediante una firma digital autenticada o una casilla de confirmación electrónica Conserva una copia: no es obligatorio, pero los CDC recomiendan guardar una copia o fotografía para tus registros

La declaración debe completarse por cada pasajero. Sin embargo, un padre, tutor o representante autorizado puede firmarla en nombre de un menor de edad.

¿Quiénes deben presentar la declaración sanitaria para entrar a Estados Unidos?

La orden no distingue entre turistas, residentes permanentes o ciudadanos estadounidenses.

También deben firmarla los titulares de una Green Card y los ciudadanos estadounidenses que lleguen en un vuelo internacional desde cualquier país extranjero.

La disposición incluye vuelos comerciales, privados y de carga, así como a quienes solamente hacen una conexión en territorio estadounidense para continuar hacia otro destino.

Hay una excepción importante: el requisito se refiere exclusivamente a los viajes por avión. No se aplica a quienes ingresan por cruces fronterizos terrestres o puertos marítimos.

¿Qué pasa si no firmas el documento antes de abordar?

La consecuencia es directa: la aerolínea no puede permitirte abordar un vuelo hacia Estados Unidos si no presentas la declaración.

Además, proporcionar información falsa de manera intencional puede tener consecuencias penales y multas bajo la legislación federal estadounidense, de acuerdo con la advertencia de los CDC.

La campaña de vacunación inició este sábado. Foto: AFP

La medida no significa que exista una emergencia sanitaria dentro de Estados Unidos. En su actualización del 10 de noviembre, los CDC informaron que no se habían confirmado casos de ébola relacionados con este brote en el país y que el riesgo general para la población estadounidense y los viajeros seguía siendo bajo.

El ébola también genera restricciones para viajeros de otros países

La declaración no es la única medida sanitaria vigente. Los CDC mantienen restricciones adicionales para determinadas personas que estuvieron recientemente en países afectados.

Quienes hayan permanecido en la República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores no pueden abordar vuelos comerciales con destino a Estados Unidos, incluso si hicieron una escala en ese país sin bajar del avión.

También existen restricciones para ciudadanos extranjeros y residentes permanentes que estuvieron en Uganda o Sudán del Sur durante ese mismo periodo. Los ciudadanos estadounidenses que estuvieron en estos dos países pueden ingresar, pero deben pasar por aeropuertos designados para una revisión sanitaria.

Los aeropuertos habilitados para ese control son Washington-Dulles, cerca de Washington D. C.; Hartsfield-Jackson, en Atlanta, y John F. Kennedy, en Nueva York.

La diferencia es importante: la declaración aplica a todos los pasajeros de vuelos internacionales, mientras que las restricciones de entrada y los controles adicionales dependen del historial de viaje y la nacionalidad.

Para los latinos que viven en Estados Unidos y viajan al extranjero, conviene revisar estas disposiciones antes de comprar un boleto o acudir al aeropuerto. Un documento que parece sencillo puede convertirse en un problema si no se completa a tiempo.

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