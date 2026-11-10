Demócratas ganan el Congreso, pero ICE conserva su dinero: qué sigue

El dinero de ICE está garantizado hasta septiembre de 2029. Foto: Shutterstock

Los demócratas ganaron el control de la Cámara de Representantes y del Senado en las elecciones intermedias del 3 de noviembre de 2026, con lo que el Partido Republicano perdió la mayoría en ambas cámaras por primera vez en el segundo mandato de Donald Trump, según AP.

Esa victoria, sin embargo, no le quita al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) los recursos con los que opera. El dinero de la agencia está garantizado hasta septiembre de 2029 gracias a dos leyes que aprobó la mayoría republicana, y cualquier intento de recortarlo chocaría con el veto del presidente.

A partir de enero, en cambio, los demócratas tendrán en sus manos el poder de investigar a ICE desde los comités del Congreso, incluida la forma en que funcionan los centros de detención, un frente en el que llevan meses peleando en tribunales.

¿Qué podrá hacer el nuevo Congreso a partir de enero?

El nuevo Congreso tomará posesión el 3 de enero de 2027. Hasta esa fecha, la mayoría republicana conserva el control de ambas cámaras en una sesión de transición, por lo que los cambios no empezarán antes de que arranque la nueva legislatura.

Con la mayoría, los demócratas presidirán los comités y podrán emitir citatorios para obligar a funcionarios a declarar bajo juramento y entregar documentos internos, como los reportes sobre uso de la fuerza, según NPR. Esos citatorios se conocen en inglés como subpoenas. El representante Robert Garcia, quien encabezaría el Comité de Supervisión de la Cámara, resumió su plan en dos palabras, “Lawyer up”, que significa “consigan abogado”. Por su parte, Jamie Raskin, quien dirigiría el Comité Judicial, aseguró que el Congreso usará “todas las herramientas” a su alcance para investigar a ICE.

En la práctica, esas facultades se traducen en varias herramientas que los demócratas no tenían como minoría.

Citatorios para obligar a funcionarios de Seguridad Nacional y de ICE a declarar

Solicitudes de documentos internos, contratos y reportes de uso de la fuerza

Audiencias públicas sobre operativos y condiciones de detención

Condiciones en los futuros presupuestos anuales de Seguridad Nacional

¿Qué no puede cambiar de inmediato?

El principal límite está en el dinero de ICE. La ley One Big Beautiful Bill, de julio de 2025, le asignó 45 mil millones de dólares para capacidad de detención y casi 30 mil millones más para otras operaciones, disponibles hasta el 30 de septiembre de 2029, según un informe de la GAO, la oficina que audita al gobierno para el Congreso.

A esos recursos se sumó la Secure America Act, que Trump firmó el 10 de junio de 2026 y que financia a ICE y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) hasta el año fiscal 2029, según la Casa Blanca. De acuerdo con un análisis del American Immigration Council, la ley destinó 38 mil 500 millones de dólares a ICE, casi cuatro veces su presupuesto anual de 2025.

Para recortar esos fondos o imponer reglas por ley, el Congreso necesita la firma del presidente, y anular un veto requiere dos tercios de los votos en cada cámara, una mayoría que los demócratas no alcanzaron. Además, las prioridades de arresto de ICE las define el gobierno, no el Congreso, de modo que los operativos pueden seguir igual mientras el Ejecutivo no cambie su política.

Rachel Maddow explains what she’d like to see from Democrats: investigate ICE, impeach Pete Hegseth and Todd Blanche, make healthcare more affordable for all, and more. pic.twitter.com/qPpvHcERRB — Alan Thomson (@TheSysMechanic) November 10, 2026

¿Cómo planean vigilar los centros de detención?

Una ley de presupuesto de Seguridad Nacional de 2024 permite a los miembros del Congreso visitar sin aviso previo los lugares donde ICE mantiene detenidas a personas, según explicó el representante Dan Goldman en un comunicado.

Aun así, en enero de 2026 Seguridad Nacional volvió a exigir que los legisladores avisaran con siete días de anticipación. Un tribunal federal frenó esas restricciones en varias ocasiones, la más reciente el 2 de marzo, cuando ordenó restablecer las visitas sin aviso, de acuerdo con los demócratas del Comité de Seguridad Nacional. El líder demócrata de ese comité, Bennie Thompson, había acusado al departamento de impedir esas visitas.

Con la mayoría, las visitas dejarán de ser la única vía de supervisión, ya que los comités podrán citar a los responsables de los centros y exigir documentos sobre las condiciones de detención, los contratos y las muertes bajo custodia. Así, la pelea que hasta ahora se daba en los tribunales pasará a las audiencias del propio Congreso.

¿Qué significa todo esto para los inmigrantes en lo inmediato?

En lo inmediato, ICE mantiene sus operativos. Un día después de la elección, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, escribió en X “Deportations will continue”, es decir, “las deportaciones continuarán”.

Para comunidades que ya enfrentan arrestos, como los haitianos que perdieron el TPS en julio, la llegada del nuevo Congreso no frena por sí sola los procesos de deportación en curso. Los cambios que sí podrían llegar, como audiencias públicas o investigaciones sobre abusos, tomarán semanas o meses a partir de enero.

Mientras tanto, algunas medidas pueden ayudar a las familias inmigrantes a protegerse en los próximos meses.

Mantener al día los documentos migratorios y guardar copias en un lugar seguro

No faltar a citas con ICE, USCIS o la corte de inmigración, y consultar a un abogado antes de acudir si hay dudas

Conocer qué hacer si ICE toca la puerta y qué derechos aplican en casa, en la calle y en el trabajo

Preparar un plan familiar con contactos de emergencia y con la persona que cuidaría a los hijos en caso de una detención

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