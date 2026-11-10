¿ICE en el campus universitario? Florida, el único estado con este pacto

El 287(g) permite a ICE entrenar a policías locales. Foto: Shutterstock

Las policías de las universidades públicas de Florida pueden interrogar a estudiantes y otras personas sobre su estatus migratorio gracias a acuerdos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Este esquema no existe en ninguna universidad estatal fuera de Florida, según la base de datos de ICE citada por el Florida Phoenix.

Esos acuerdos, conocidos como 287(g), provocaron protestas de estudiantes en varios campus del estado. En la Florida International University (FIU), siete de ellos fueron sancionados por manifestarse en silencio y terminaron por demandar a la universidad con el apoyo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).

Mientras ese caso avanza en una corte federal, muchos estudiantes inmigrantes se preguntan qué pueden responder si un policía de su universidad les pregunta de dónde son o cómo llegaron al país.

¿Qué es el programa 287(g) y qué pueden hacer los policías universitarios?

El 287(g) es un programa federal creado en 1996 que permite a ICE entrenar a policías locales y delegarles algunas funciones de agente migratorio, siempre bajo la dirección y supervisión de ICE, como establece el acuerdo de la Universidad de Florida publicado por ICE. El esquema forma parte de los acuerdos 287(g) que ICE mantiene con policías de 39 estados, aunque en el resto del país las universidades estatales se han quedado fuera.

Las universidades de Florida firmaron el llamado modelo de grupo de trabajo (Task Force Model), la versión más amplia del programa, de acuerdo con el Miami Herald. Bajo ese modelo, los oficiales pueden interrogar a quienes sospechen que están en el país sin permiso y, en algunos casos, arrestar sin orden judicial, según CBS News. En concreto, el acuerdo les permite hacer lo siguiente.

Interrogar a personas que crean extranjeras sobre su derecho a estar en EE. UU.

Ejecutar órdenes de arresto por violaciones migratorias

Arrestar sin orden judicial en algunos casos

Colaborar con ICE en las tareas que la agencia les asigne

El profesorado de las universidades estatales ha advertido sobre los riesgos de esos poderes. En una resolución del consejo de senados académicos, los profesores señalaron que el acuerdo permite a un policía del campus detener a una persona solo por lo que cree sobre su estatus migratorio y sin orden judicial. FIU, por su parte, aseguró en una declaración citada por Miami New Times que no ha realizado operativos migratorios en sus campus desde que firmó, y los profesores de esa universidad que firman el artículo señalan que no hay reportes oficiales de estudiantes arrestados por su estatus a manos de policías universitarias.

¿Por qué Florida es el único estado con estos acuerdos en sus campus?

El origen está en una directiva que el gobernador Ron DeSantis emitió el 19 de febrero de 2025 para que las agencias policiales del estado firmaran estos acuerdos con ICE. Las universidades interpretaron que la orden también las incluía. Florida Atlantic University (FAU) explicó a AP que simplemente seguía la guía del gobernador, aunque la ley no obliga a las policías universitarias a firmar, como precisó el Miami Herald.

A mediados de 2025, 13 departamentos de policía universitaria tenían su acuerdo finalizado, entre ellos los de FIU, la Universidad de Florida, Florida State, la Universidad de Central Florida y Florida A&M. Según la demanda de los estudiantes, FIU fue la primera universidad del país en sumarse de manera voluntaria, y su policía firmó en marzo de 2025 un acuerdo que quedó finalizado el 7 de julio de ese año, de acuerdo con CBS Miami.

Fuera de Florida, ninguna universidad estatal ha seguido ese camino, al punto de que la propia demanda de los estudiantes describe la participación de las universidades del estado como “una aberración a nivel nacional”. El contraste refleja la apuesta del gobierno estatal por este programa, ya que Florida lidera los arrestos migratorios bajo el 287(g) entre las policías estatales y locales.

Anti-ICE students at the University of Florida are now protesting and DEMANDING that ICE release a classmate who was detained OFF campus..



They stood on the steps of the admin building chanting "UF, let's be clear! Immigrants are welcome here!" and holding signs that say "JAIL… pic.twitter.com/83xPrQ6dXX — American AF 🇺🇸 (@iAnonPatriot) November 7, 2026

¿Por qué protestaron los estudiantes y qué pasó con su demanda?

El 13 de marzo de 2026, un grupo de estudiantes de FIU se puso de pie en silencio, con camisetas que decían “ICE OFF FIU”, durante un evento con la presidenta de la universidad, Jeanette Nuñez. La protesta duró pocos minutos, pero la universidad sancionó a siete estudiantes con base en su prohibición de realizar actividades expresivas dentro de sus edificios.

El 11 de agosto, los estudiantes, organizados en el grupo ICEBreakers, demandaron a la universidad en una corte federal con apoyo de la ACLU de Florida y de Community Justice Project. La demanda no busca anular el acuerdo con ICE, sino que alega que la prohibición de protestar viola la libertad de expresión que protege la Primera Enmienda.

Trece días después, una corte federal del Distrito Sur de Florida concedió una orden preliminar que bloquea esa prohibición mientras se resuelve el caso, según la ACLU de Florida. También hubo protestas en otros campus, como FAU, donde estudiantes salieron de clases el 25 de febrero de 2026, de acuerdo con FlaglerLive.

¿Qué derechos tienen los estudiantes inmigrantes si la policía del campus les pregunta por su estatus?

Toda persona en EE. UU. tiene derechos constitucionales sin importar su estatus migratorio. Según la guía de la ACLU, cualquier persona puede guardar silencio y no está obligada a responder dónde nació, si es ciudadana ni cómo entró al país. Además, la misma guía advierte que nunca hay que mentir sobre el estatus ni presentar documentos falsos.

Hay un matiz importante para quienes tienen visa o residencia permanente. Los no ciudadanos mayores de 18 años con documentos migratorios válidos deben llevarlos consigo y mostrarlos si un agente de inmigración se los pide, y los policías universitarios con acuerdo 287(g) actúan precisamente con funciones de agente migratorio.

Ante un encuentro con la policía del campus, algunas medidas pueden ayudar a los estudiantes a proteger sus derechos.

Mantener la calma y decir en voz alta que desea guardar silencio

Preguntar si es libre de irse y, si la respuesta es sí, retirarse con calma

Llevar sus documentos migratorios válidos si tiene visa o green card y es mayor de 18 años

Pedir hablar con un abogado si queda detenido y no firmar documentos sin asesoría

Acudir a la oficina de estudiantes internacionales o a los servicios legales de su universidad

Estos derechos son muy parecidos a los que aplican fuera del campus, por lo que también conviene saber qué hacer si ICE toca la puerta de la casa.

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