Black Friday 2026: cómo detectar descuentos falsos y saber si una tienda subió los precios antes de las ofertas

¿Descuento de Black Friday es real? Puedes descubrir ofertas falsas. Foto: Envato.

Se acerca el Black Friday y las etiquetas de 50%, 60% o hasta 70% de descuento pueden hacerte sentir que tienes que comprar antes de que se agote todo. Pero hay algo que conviene revisar antes de sacar la tarjeta: ¿el producto realmente bajó de precio o la tienda aumentó su costo semanas antes para anunciar una rebaja más atractiva?

El viernes 27 de noviembre de 2026, miles de comercios en Estados Unidos lanzarán sus promociones para esta temporada. Si quieres aprovecharlas, no basta con mirar el precio tachado. Necesitas comparar cuánto costaba el mismo artículo antes de la campaña.

La diferencia puede representar un ahorro real o simplemente una compra que parece una oportunidad.

¿Cómo saber si una oferta de Black Friday es un descuento falso?

Una señal de alerta aparece cuando el precio de referencia aumenta poco antes de comenzar las promociones y después regresa a su nivel habitual con una etiqueta de descuento.

Por ejemplo: imagina que unos audífonos costaban 80 dólares durante octubre. A mediados de noviembre aparecen a 120 dólares y, durante Black Friday, la tienda anuncia una rebaja del 33% para venderlos a 80 dólares.

Black Friday. Foto: AFP.

El porcentaje parece atractivo, pero no estás pagando menos que antes: estás pagando el precio que ya tenía el producto.

Esta práctica puede ser engañosa. Las guías de la Comisión Federal de Comercio (FTC), recogidas en el reglamento 16 CFR Part 233, explican que un precio anterior utilizado para anunciar una rebaja debe ser auténtico. Si una tienda establece artificialmente un costo más alto para después presumir un descuento, puede estar haciendo una comparación de precios falsa.

Puedes consultar la guía federal sobre publicidad de precios engañosa.

Importante: no existe una regla federal general que obligue a todas las tiendas de Estados Unidos a utilizar como referencia el precio más bajo de los últimos 30 días. Esa disposición se aplica en otros mercados y algunas normas estatales tienen criterios propios. No confundas una recomendación para comparar precios con una obligación legal nacional.

Estas herramientas te ayudan a revisar el historial de precios

No tienes que confiar únicamente en lo que anuncia una tienda. Existen plataformas que registran cuánto costaba un producto antes de las promociones.

Estas son algunas opciones:

Keepa : permite consultar gráficos con el historial de precios de productos vendidos en Amazon y configurar alertas cuando bajan de costo.

permite consultar gráficos con el historial de precios de productos vendidos en Amazon y configurar alertas cuando bajan de costo. CamelCamelCamel : es un rastreador especializado en Amazon. Puedes pegar el enlace de un artículo y revisar sus cambios de precio. También ofrece alertas por correo electrónico.

es un rastreador especializado en Amazon. Puedes pegar el enlace de un artículo y revisar sus cambios de precio. También ofrece alertas por correo electrónico. Historial de precios de Amazon: la propia plataforma incorporó una herramienta que permite consultar los precios de los últimos 30, 90 y hasta 365 días en productos elegibles. Puedes encontrarla desde la página del artículo o mediante su asistente de compras. Amazon explica cómo funciona en su guía oficial.

Ten presente que Keepa y CamelCamelCamel están enfocados en Amazon. No debes asumir que sus gráficos representan los precios de Walmart, Target o Best Buy.

¿Qué debes revisar antes de comprar en Black Friday?

Hay varios detalles que pueden cambiar por completo el supuesto ahorro. Antes de pagar, dedica unos minutos a comprobar lo siguiente:

El modelo exacto: compara el número de modelo, SKU, capacidad, tamaño y características. Una televisión de 55 pulgadas no es necesariamente igual a otra del mismo tamaño

compara el número de modelo, SKU, capacidad, tamaño y características. Una televisión de 55 pulgadas no es necesariamente igual a otra del mismo tamaño El precio de semanas anteriores: guarda capturas de pantalla desde ahora. Así tendrás una referencia para comparar durante Black Friday

guarda capturas de pantalla desde ahora. Así tendrás una referencia para comparar durante Black Friday El vendedor: revisa si compras directamente a la tienda o a un tercero dentro de su plataforma

revisa si compras directamente a la tienda o a un tercero dentro de su plataforma El costo final: suma impuestos, envío y cargos adicionales. Un precio bajo puede dejar de ser atractivo al llegar al checkout

suma impuestos, envío y cargos adicionales. Un precio bajo puede dejar de ser atractivo al llegar al checkout Las condiciones de la promoción: comprueba si exige una membresía, cupón o compra mínima

Tampoco te dejes llevar por porcentajes enormes. Un descuento del 70% sobre un precio inflado no necesariamente representa una buena compra.

¿Qué hacer si encuentras una oferta engañosa?

Si sospechas que una tienda está utilizando precios falsos, conserva las capturas de pantalla, los anuncios y los enlaces del producto. También puedes comunicarte con el comercio para pedir una explicación.

Si consideras que hubo publicidad engañosa, puedes presentar una queja ante la Comisión Federal de Comercio. La agencia también recomienda desconfiar de anuncios en redes sociales que ofrecen productos de marca a precios extraordinariamente bajos y verificar que estés comprando en el sitio auténtico de la empresa.

Este Black Friday diferencia entre oferta y promoción. Foto: Shutterstock

Al final, el mejor descuento no es el que tiene el porcentaje más grande. Es el que te permite llevarte exactamente lo que necesitas por menos dinero del que habrías pagado normalmente. Y para descubrirlo, unos minutos de comparación pueden valer más que cualquier etiqueta roja de oferta.

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