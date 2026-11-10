¿Debes dejar de usar Ozempic o Wegovy por la advertencia de la FDA?

La FDA vincula Ozempic y Wegovy con una grave neuropatía óptica. Foto: Shutterstock

El uso de Ozempic, Wegovy y otros fármacos similares podría causar una enfermedad ocular poco frecuente. Así lo advirtió la FDA en un comunicado reciente, sin embargo, no se trata de un retiro del mercado y tampoco una orden para suspenderlo.

A través del aviso, la agencia federal señaló que la aplicación de estos medicamentos eleva el riesgo potencial de neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NAION), una grave afección que podría causar pérdida permanente de la visión.

Se trata de un trastorno que disminuye el suministro de sangre a la parte frontal del nervio óptico, encargado de transmitir la información visual desde el ojo hasta el cerebro. En este sentido, la pérdida de la visión sería repentina e indolora y generalmente en un solo ojo.

Pero el objetivo de la FDA en su pronunciamiento no está asociado con una suspensión de los medicamentos pertenecientes a la familia de los agonistas del receptor GLP-1. La nueva orden es simple: los fabricantes deberán incorporar información sobre este posible efecto adverso en la sección de advertencias y precauciones de sus etiquetas.

Incluso, la agencia aclaró que, de momento, se ha demostrado que Ozempic, Wegovy u otros tratamientos de esta familia causen directamente la enfermedad.

¿Qué medicamentos están incluidos en la advertencia de la FDA?

La medida no se limita a Ozempic y Wegovy. La FDA exige que la información sobre el posible riesgo de NAION se incorpore al etiquetado de todos los medicamentos aprobados.

Entre los productos mencionados por la agencia se encuentran:

Ozempic: contiene semaglutida y está aprobado para determinados pacientes adultos con diabetes tipo 2. También tiene indicaciones para reducir ciertos riesgos cardiovasculares y renales.

contiene semaglutida y está aprobado para determinados pacientes adultos con diabetes tipo 2. También tiene indicaciones para reducir ciertos riesgos cardiovasculares y renales. Wegovy: contiene semaglutida y se utiliza para el control del peso a largo plazo en pacientes que cumplen los criterios médicos correspondientes. También cuenta con otras indicaciones aprobadas.

contiene semaglutida y se utiliza para el control del peso a largo plazo en pacientes que cumplen los criterios médicos correspondientes. También cuenta con otras indicaciones aprobadas. Mounjaro: contiene tirzepatida y está indicado para mejorar el control de la glucosa en adultos con diabetes tipo 2.

contiene tirzepatida y está indicado para mejorar el control de la glucosa en adultos con diabetes tipo 2. Zepbound: también contiene tirzepatida y está aprobado para el control del peso a largo plazo en adultos con obesidad o sobrepeso y determinadas condiciones relacionadas.

también contiene tirzepatida y está aprobado para el control del peso a largo plazo en adultos con obesidad o sobrepeso y determinadas condiciones relacionadas. Saxenda: contiene liraglutida y se prescribe para el control del peso.

contiene liraglutida y se prescribe para el control del peso. Victoza: contiene liraglutida y se utiliza para tratar la diabetes tipo 2.

contiene liraglutida y se utiliza para tratar la diabetes tipo 2. Trulicity: contiene dulaglutida y está indicado para determinados pacientes con diabetes tipo 2.

contiene dulaglutida y está indicado para determinados pacientes con diabetes tipo 2. Rybelsus: contiene semaglutida en presentación oral y se utiliza para la diabetes tipo 2.

contiene semaglutida en presentación oral y se utiliza para la diabetes tipo 2. Soliqua: combina lixisenatida e insulina glargina para el tratamiento de la diabetes.

combina lixisenatida e insulina glargina para el tratamiento de la diabetes. Xultophy: combina liraglutida e insulina degludec.

La lista de la FDA también incluye Byetta, cuyos productos de exenatida genérica siguen comercializándose, y Foundayo, aprobado en 2026.

La FDA no ha ordenado retirar estos productos del mercado

La decisión de continuar usando el fármaco sigue perteneciendo a cada paciente. La FDA ahora solo exige que fabricantes incorporen información adicional sobre el posible riesgo ocular para que pacientes y profesionales sanitarios puedan tomar decisiones con mayor conocimiento.

Sin embargo, la recomendación es que quienes utilizan estos medicamentos deben conversar con sus médicos sobre los beneficios y posibles riesgos del tratamiento, especialmente si tienen antecedentes de problemas oculares o condiciones que aumentan la probabilidad de desarrollar enfermedades del nervio óptico.

Entre los factores de riesgo de NAION que menciona la FDA, respaldados por la Academia Amricana de Ofatmología, están la diabetes, la presión arterial elevada, el tabaquismo, la apnea del sueño, la anemia y las enfermedades renales.

Pero la frecuencia de la enfermedad es significativamente baja. Un estudio en julio de 2024, publicado en la revista médica JAMA Ophthalmology analizó los expedientes de 16 mil 827 pacientes y encontró una mayor prevalencia de NAION entre quienes tenían recetas de semaglutida, en comparación con pacientes que recibían otros tratamientos.

La investigación arrojó:

6.4 casos por cada 100 mil personas-año entre los pacientes tratados con medicamentos GLP-1.

entre los pacientes tratados con medicamentos GLP-1. 3.8 casos por cada 100 mil personas-año entre quienes recibieron placebo u otros medicamentos comparadores.

La FDA aconseja la interrupción del medicamento solo cuando se presenta NAION. Por tanto, los consumidores no deben modificar las dosis ni abandonar un tratamiento por cuenta propia, ya que una suspensión sin supervisión médica puede dificultar el control de la diabetes u otras condiciones.

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