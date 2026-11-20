SNAP cambiará de nuevo para el 2027. Foto: AFP

Para millones de familias en Estados Unidos, los cupones de alimentos son parte del presupuesto con el que llegan a fin de mes. Ahora, una propuesta del Departamento de Agricultura (USDA), impulsada por la administración de Donald Trump, podría cambiar quién tiene derecho a recibir esa ayuda. La agencia calcula que 6.3 millones de personas podrían perder los beneficios de SNAP para 2029 si la medida se aprueba.

No se trata de una cancelación inmediata ni de una decisión que ya esté afectando las tarjetas EBT. Es una propuesta para endurecer una de las vías que algunos estados utilizan para determinar quién califica automáticamente para el programa.

¿Qué cambiaría en SNAP y por qué 6.3 millones podrían perder los cupones?

El documento publicado por el USDA en el Federal Register el 10 de noviembre de 2026 plantea limitar la llamada elegibilidad categórica de SNAP vinculada al programa TANF, que ofrece asistencia temporal a familias de bajos ingresos con hijos.

Actualmente, algunos estados permiten que un hogar califique automáticamente para SNAP cuando recibe ciertos beneficios o servicios financiados por TANF. No siempre se trata de dinero en efectivo: también pueden ser apoyos para el cuidado infantil, capacitación laboral u otros servicios.

La propuesta busca que esa vía automática se limite a los hogares que reciben asistencia TANF bajo la definición federal. Es decir, ya no bastaría con recibir determinados servicios o apoyos no monetarios financiados por ese programa para obtener la elegibilidad automática para SNAP.

El USDA sostiene que quiere concentrar los cupones de alimentos en hogares que demuestren necesidad económica bajo criterios más estrictos. Sin embargo, el efecto previsto sería considerable.

Según las estimaciones oficiales:

6.3 millones de personas podrían dejar de recibir SNAP

podrían dejar de recibir SNAP El impacto alcanzaría a unos 3.2 millones de hogares

La cifra corresponde al año fiscal 2029, cuando la propuesta alcanzaría su efecto completo

El USDA calcula que se vería afectado el 17.6% de los participantes actuales

La agencia estima que esas familias dejarían de cumplir los límites federales de ingresos o recursos una vez que se aplique la nueva evaluación. La información también fue reportada por Univision y El Tiempo Latino, que advirtieron sobre el posible impacto en las familias que dependen de la asistencia alimentaria.

¿Qué familias podrían perder los beneficios SNAP?

El cambio no significa que todos los beneficiarios de SNAP tendrán que abandonar el programa. El grupo en riesgo sería el de hogares cuya elegibilidad depende de las reglas estatales de acceso automático vinculadas a TANF.

La diferencia es importante. Algunos estados han utilizado esa flexibilidad para ampliar el acceso a SNAP a familias trabajadoras de bajos ingresos que reciben apoyos pequeños o servicios financiados por TANF.

La agencia Associated Press (AP) reportó que 41 estados y Washington D. C. cuentan con alguna modalidad de elegibilidad categórica ampliada. La propuesta obligaría a revisar más casos bajo los requisitos federales ordinarios de ingresos y recursos.

El gobierno considera que así evitaría que personas que superan ciertos límites reciban asistencia alimentaria. Pero especialistas citados por AP advierten que el cambio también podría afectar a familias trabajadoras y aumentar la carga administrativa de los estados.

Los niños también podrían sentir el impacto de los cambios en SNAP

Hay otra consecuencia que no debería pasar inadvertida: la relación entre SNAP y los programas de alimentación escolar.

El USDA calcula que alrededor de 1.78 millones de niños dejarían de tener acceso automático a comidas escolares gratuitas si la propuesta entra en vigor.

La cifra requiere una precisión. La propia agencia estima que cerca del 97% de esos menores todavía podría recibir comidas gratuitas o a precio reducido si sus familias demuestran que cumplen los requisitos por otra vía. Según sus cálculos, 1.66 millones conservarían las comidas gratuitas, 93 mil pasarían a recibirlas a precio reducido y 28 mil tendrían que pagar el costo completo.

El problema es que algunas familias podrían no completar el trámite adicional, aunque sus hijos todavía tengan derecho a la ayuda. AP también señala que el cambio podría afectar otros programas, como la asistencia alimentaria de verano y WIC.

¿Cuándo entrarían en vigor los cambios de SNAP?

Por ahora, la propuesta no está aprobada ni vigente. El USDA abrió un periodo para recibir comentarios públicos que termina el 10 de diciembre de 2026.

Después de revisar las opiniones y decidir si mantiene o modifica el texto, el gobierno tendría que avanzar hacia una regla definitiva. La implementación completa tomaría tiempo: AP reportó que el cambio podría tardar alrededor de dos años en alcanzar todos sus efectos.

Para quienes reciben cupones SNAP, lo importante es no confundir una propuesta con una suspensión de beneficios. No hay una orden general para cancelar las tarjetas EBT ni una instrucción para que todos los beneficiarios vuelvan a solicitar la ayuda por este anuncio.

La preocupación, sin embargo, no es menor. Cuando una familia organiza sus compras con una cantidad limitada de dinero para alimentos, cualquier cambio en las reglas puede alterar todo el presupuesto. Y aunque todavía falta un proceso antes de que esta propuesta se convierta en una norma, los millones de hogares que dependen de SNAP tienen motivos para seguir de cerca lo que ocurra en las próximas semanas.

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