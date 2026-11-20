Bancos podrían pedir el estatus migratorio si detecten señales de riesgo. Foto: AFP

El Departamento del Tesoro propuso que los bancos dejen de aceptar el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) para identificar a los dueños de empresas y que puedan pedirles información sobre su estatus migratorio y su permiso de trabajo cuando detecten señales de riesgo, según un comunicado oficial de la dependencia.

La propuesta corresponde a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), una oficina del Tesoro que vigila el lavado de dinero, y forma parte de la aplicación de la Orden Ejecutiva 14406, que el presidente Donald Trump firmó en mayo bajo el nombre de “Restaurar la integridad del sistema financiero de Estados Unidos”. El documento se publicó el 19 de noviembre en el Registro Federal y quedó abierto a comentarios del público.

Actualmente, se trata de una propuesta y no de una regla vigente. Además, su alcance es más limitado de lo que parece, ya que se centra en los dueños de empresas que son clientes de un banco y no obliga a las instituciones a preguntar por el estatus migratorio de todos ellos.

¿Qué propone FinCEN y por qué el ITIN dejaría de servir?

Cuando una empresa abre una cuenta, los bancos deben identificar a las personas que la poseen o la controlan. Para ello, piden datos como el nombre, la fecha de nacimiento, el domicilio y un número de identificación, y hasta ahora los dueños sin número de Seguro Social podían usar su ITIN para cumplir ese requisito.

Con la propuesta, eso cambiaría, ya que de acuerdo con la hoja informativa del Tesoro, el ITIN ya no sería un sustituto aceptable del número de Seguro Social para identificar al dueño de una empresa. Ese número fue creado solo para fines fiscales, y el propio IRS aclara que obtenerlo no cambia el estatus migratorio ni el derecho a trabajar en Estados Unidos.

Por esa razón, los dueños extranjeros tendrían que identificarse con otro tipo de documento. Según el texto de la propuesta, las opciones aceptadas serían:

Número de Seguro Social , si la persona lo tiene

, si la persona lo tiene Número de pasaporte y el país que lo emitió

y el país que lo emitió Número de tarjeta de residente emitida por el gobierno de Estados Unidos

emitida por el gobierno de Estados Unidos Otro documento oficial con fotografía que acredite nacionalidad o residencia, junto con el país que lo expidió

¿Cuándo podría un banco preguntar por tu estatus migratorio?

El segundo cambio toca directamente el estatus migratorio, ya que la propuesta reconoce de forma expresa que los bancos pueden pedir información sobre si el dueño de una empresa tiene estatus migratorio legal y permiso de trabajo, aunque con dos condiciones: que lo justifiquen otros indicadores de riesgo o preocupaciones de los supervisores, y que sirva para evaluar posibles casos de fraude, suplantación de identidad, evasión de sanciones u otros delitos financieros.

En otras palabras, el banco no tendría que preguntar a todos sus clientes empresariales, sino solo cuando detecte señales de alerta. La medida tampoco aplica a cualquier empleado, ya que las reglas consideran dueños a quienes poseen el 25% o más de la empresa y a una persona con responsabilidad importante para dirigirla, como un director o gerente.

Al presentar la propuesta, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que las instituciones financieras “están en la primera línea” para proteger el sistema financiero de organizaciones criminales y cárteles, y aseguró que la regla dará a los bancos más flexibilidad para combatir esos riesgos.

FinCEN proposed a new rule on Nov 17 for how banks check customers' identities. Banks could no longer accept an ITIN as a beneficial owner's ID number, and they could ask about immigration status and work authorization when the risk calls for it. The rule would also make… — Numeratus.us (@Numeratus_us) November 19, 2026

¿Qué pasa con las cuentas personales?

La propuesta se centra en los dueños de empresas que son clientes de un banco, por lo que no modifica de forma directa las reglas para abrir una cuenta personal. En ese terreno, abrir una cuenta bancaria sin número de Seguro Social sigue siendo posible en varias instituciones que aceptan el ITIN o el pasaporte.

Sin embargo, la vigilancia sobre el uso del ITIN ya venía en aumento. En junio, FinCEN y los reguladores bancarios emitieron una alerta en la que señalaron que usar ese número al abrir una cuenta puede considerarse un factor de riesgo, un antecedente que forma parte de la directiva del Tesoro sobre cuentas bancarias de inmigrantes y que ahora se refuerza con esta propuesta para los negocios.

El plazo para enviar comentarios

Como ocurre con cualquier propuesta de regla federal, el público puede opinar antes de que se apruebe. El periodo de comentarios cierra 60 días después de su publicación en el Registro Federal, es decir, a mediados de enero de 2027.

Los comentarios pueden enviarse por internet en el portal regulations.gov, dentro del expediente FINCEN-2026-0298, o por correo postal a la oficina de FinCEN en Vienna, Virginia. El Tesoro permite enviar comentarios de forma anónima y recomienda no incluir datos personales, ya que todos se publican tal como llegan.

Después de revisar esas opiniones, FinCEN podría aprobar una versión final, que según la propuesta entraría en vigor 90 días después de su publicación.

¿Qué pueden hacer ahora los dueños de negocios inmigrantes?

Mientras la regla no se apruebe, los bancos siguen operando con los requisitos actuales. Aun así, quienes tienen una empresa y usan su ITIN ante el banco pueden prepararse con algunos pasos:

Revisar sus documentos: confirmar si cuentan con un pasaporte vigente u otra identificación aceptada que pueda sustituir al ITIN

confirmar si cuentan con un pasaporte vigente u otra identificación aceptada que pueda sustituir al ITIN Actualizar sus datos: mantener al día la información de la empresa y de sus dueños, ya que los bancos podrían volver a revisarla si detectan datos que no coinciden

mantener al día la información de la empresa y de sus dueños, ya que los bancos podrían volver a revisarla si detectan datos que no coinciden Consultar a su banco: preguntar qué documentos acepta para identificar a los dueños de una cuenta empresarial

preguntar qué documentos acepta para identificar a los dueños de una cuenta empresarial Participar en el proceso: enviar un comentario antes de que cierre el plazo, sobre todo si la medida afectaría la operación de su negocio

Además, conviene buscar orientación de un contador o un abogado si el negocio tiene varios socios o si alguno de ellos no cuenta con número de Seguro Social, ya que cada caso puede requerir documentos distintos.

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