En Florida, una pitón suele medir entre 3 y 5 metros de largo. Foto: Shutterstock

Un inesperado comportamiento de serpientes pitones birmanas preocupa a los expertos en el sur de Florida: no siempre permanecen en el suelo o dentro del agua, sino que tienen la capacidad de trepar árboles y arbustos.

Una investigación de 2026, realizada por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que documentó la conducta de cientos de ejemplares durante siete años, destacó que suelen hacerlo durante el invierno. Sin embargo, podría aumentar el riesgo de distintas aves en su etapa de anidación.

Los resultados del estudio también revelaron que estos grandes reptiles utilizan la vegetación elevada para descansar, tomar el sol, desplazarse e incluso proteger sus huevos.

Serpientes en Florida no trepan para atacar, sino por naturaleza

Para monitorear a 188 pitones adultas y otras 168 más jóvenes, los investigadores utilizaron radiotransmisores y registraron, durante noviembre de 2017 y diciembre de 2024, más de 4 mil observaciones.

Aproximadamente el 14% de las pitones adultas y el 17% de las juveniles fueron observadas en árboles o arbustos al menos una vez, según los resultados. Sin embargo, no se trata de su comportamiento habitual.

La investigación también encontró una diferencia estacional: tanto las adultas como las jóvenes tenían mayores probabilidades de trepar durante diciembre y enero, meses más frescos de la temporada seca en el sur de Florida.

En este sentido, los científicos consideran que su conducta podría estar relacionada con la regulación de su temperatura corporal. Como reptiles, las pitones dependen del calor del ambiente para mantener su temperatura. Por eso, subir a una rama y exponerse directamente al sol puede ofrecerles condiciones favorables para calentarse.

En febrero de 2022, los investigadores documentaron un macho adulto tomando el sol a unos 5 metros de altura en un árbol de pimienta brasileña. Posteriormente, el animal subió hasta la copa de una palma a aproximadamente siete metros del suelo.

Florida intenta controlar la expansión de estas serpientes

La presencia de las pitones birmanas en los árboles coincide con periodos de anidación de distintas aves del sur de Florida, como garzas blancas y los ibis blancos, que construyen sus nidos en zonas elevadas para proteger a sus crías.

Investigaciones anteriores del USGS ya habían documentado ataques de pitones contra nidos de garzas blancas y de ibis en los Everglades. Además, los análisis del contenido estomacal de ejemplares capturados han encontrado restos de aves.

Pese a que su comportamiento es natural, las pitones birmanas son originarias del sudeste asiático y se consideran una especie invasora en Florida. De hecho, su presencia ha disminuido la presencia de otros animales mamíferos, como mapaches, zarigüeyas y linces rojos.

Ante esta situación, las autoridades mantienen programas de captura y control. La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) permite retirar pitones birmanas durante todo el año bajo las condiciones establecidas por el estado y promueve iniciativas de participación ciudadana.

Según destaca el portal Earth, el Distrito de Gestión del Agua del Sur de Florida paga a sus agentes una tarifa de 50 dólares por cada serpiente de hasta 1.2 metros, 25 dólares por cada 30 centímetros adicionales y 200 dólares por cada nido activo verificado.

En 2022 llegaron a encontrar la pitón más grande de Florida. Según The Conservancy of Southwest Florida, la serpiente hembra medía casi más de 5 metros de largo y pesaba más de 97 kilos.

Aunque la pitón birmana no es venenosa, a diferencia de la Taipán del interior o la víbora de Russell, su mordida y constricción puede ser altamente peligrosa.

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