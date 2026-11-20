Thanksgiving llegará con mañanas frías y tardes más frescas. Foto: Envato

El Servicio Nacional de Meteorología prevé un cambio de temperaturas antes del Thanksgiving en varias regiones de Estados Unidos. Un frente frío avanzará desde el oeste y reducirá las temperaturas en gran parte del país durante la semana del 23 al 27 de noviembre.

El fin de semana previo será más templado en algunas zonas, con máximos en los 70 grados. Después del frente, las temperaturas bajarán y Thanksgiving llegará con mañanas más frías y tardes más frescas en varias regiones.

La lluvia no será el principal problema en todas las áreas. Sin embargo, un sistema que podría llegar el jueves o el viernes después de Acción de Gracias podría traer precipitaciones, aunque su trayectoria y momento exacto todavía pueden cambiar.

Frente frío reducirá las temperaturas antes de Acción de Gracias

El fin de semana previo a Thanksgiving será más templado en varias regiones. Después de niebla matinal, se espera abundante sol y máximos en los 70 grados en algunas zonas.

El domingo, un frente frío atravesará el país y reducirá las temperaturas. A partir de entonces, la semana de Thanksgiving estará más fresca, con máximos que en general se mantendrán entre los 50 y los 60 grados Fahrenheit (°F) en algunas regiones.

El frente frío también podría traer una pequeña probabilidad de lluvia durante la mañana del domingo, antes de que el cielo se mantenga parcialmente nublado.

Oeste y centro del país: más frío para fin de semana

En el oeste y el centro del país, el frente frío reducirá las temperaturas antes de Acción de Gracias. Las zonas que experimenten máximos en los 70 grados durante el fin de semana podrían ver un descenso en las temperaturas a partir del domingo.

La semana de Thanksgiving estará marcada por temperaturas más frescas debido al frente frío del domingo. La mayoría de los días se mantendrá entre los 50 y los 60 grados en algunas zonas.

Las temperaturas variarán según la región. Mientras algunas áreas tendrán máximos en los 70 grados antes del frente frío, otras experimentarán mañanas cercanas a los 40 grados y tardes en los 50 grados durante Thanksgiving.

Este del país: lluvia y temperaturas variables

En el este del país, las temperaturas y la lluvia serán variables durante la semana de Acción de Gracias. El frente frío que avanzará desde el oeste podría afectar a varias regiones, aunque el impacto exacto dependerá de la trayectoria del sistema.

La lluvia no será el principal problema en todas las áreas del este. Sin embargo, un sistema que podría llegar el jueves o el viernes después de Acción de Gracias podría traer precipitaciones, aunque su trayectoria y momento exacto todavía pueden cambiar.

Las personas que viajen o tengan planes al aire libre deben revisar el pronóstico actualizado antes de salir. El Servicio Nacional de Meteorología señala que una serie de frentes fríos y perturbaciones comenzará el domingo y reducirá las temperaturas durante la semana de Thanksgiving.

Lluvia será limitada en algunas regiones

La lluvia no será el principal problema para los planes de Thanksgiving en todas las regiones. En algunas zonas, la probabilidad de precipitaciones será baja.

El pronóstico contempla una posibilidad de lluvia de 20% el domingo por la mañana y otra de 20% el martes en algunas áreas.

Para el Día de Acción de Gracias, el Servicio Nacional de Meteorología prevé una ligera posibilidad de chubascos en la tarde, pero no anticipa lluvia generalizada.

Un sistema podría traer lluvia después de Acción de Gracias

La principal incertidumbre será un tercer sistema que podría llegar el jueves o el viernes después de Thanksgiving. Podría traer algo de lluvia, pero el momento exacto de su llegada todavía puede cambiar.

Por eso, las personas que viajen o tengan planes al aire libre deben revisar el pronóstico actualizado antes de salir. El Servicio Nacional de Meteorología señala que una serie de frentes fríos y perturbaciones comenzará el domingo y reducirá las temperaturas durante la semana de Thanksgiving.