El cambio que más personas notarán son los requisitos de trabajo. Foto: AFP

Medi-Cal aplicará a partir del 1 de enero de 2027 nuevos requisitos de trabajo para algunos adultos y trasladará a algunos inmigrantes de sus planes de salud a un sistema llamado Fee-for-Service, según la página oficial de cambios del Departamento de Servicios de Atención Médica de California (DHCS).

Esos ajustes se suman a los que el programa de salud pública de California aplicó a lo largo de 2026, sobre todo para inmigrantes adultos, y forman parte de un calendario que se extiende hasta mediados de 2027. Estos cambios no significan que todos vayan a perder Medi-Cal, pero quienes lo tienen tendrán que estar atentos a sus avisos y renovar a tiempo.

¿Qué cambió en Medi-Cal para los inmigrantes en 2026?

El primer cambio llegó el 1 de enero de 2026, cuando el estado congeló las nuevas inscripciones a Medi-Cal de cobertura completa para adultos de 19 años o más sin estatus migratorio, con un estatus no verificado o con ciertas visas de no inmigrante, de acuerdo con una carta del DHCS a los condados. La medida no aplica a embarazadas, a mujeres en el año posterior al parto ni a jóvenes de hasta 26 años que estuvieron en cuidado de crianza.

Sin embargo, quienes ya estaban inscritos conservan su cobertura completa sin importar su estatus, siempre que renueven a tiempo y sigan cumpliendo las reglas. Si la cobertura termina, la persona tiene tres meses para volver a inscribirse, y después de ese plazo solo puede recibir Medi-Cal restringido, que cubre emergencias, embarazo y atención en asilos de ancianos.

Además, en octubre de 2026 entró en vigor un cambio federal que dejó fuera de Medicaid a miles de inmigrantes con estatus legal. En California, refugiados y asilados sin Green Card, personas con permiso humanitario de al menos un año y ciertas sobrevivientes de violencia doméstica o trata conservarán Medi-Cal completo con fondos estatales hasta el 30 de junio de 2027, y desde julio solo tendrán cobertura de embarazo y emergencias.

¿Qué cambia en Medi-Cal a partir del 1 de enero de 2027?

El cambio que más personas notarán son los requisitos de trabajo. Según el DHCS, aplicarán a adultos de 19 a 64 años con ingresos bajos que tienen Medi-Cal por su nivel de ingresos, y no por embarazo, discapacidad, cuidado de crianza o Medicare, incluidos algunos adultos que entran por las nuevas reglas para inmigrantes. Estas personas deberán cumplir al menos una de las siguientes opciones.

Trabajar y ganar al menos 580 dólares al mes , o un promedio de 580 dólares en los últimos seis meses si el trabajo es de temporada

, o un promedio de 580 dólares en los últimos seis meses si el trabajo es de temporada Hacer 80 horas al mes de capacitación laboral o de voluntariado

Estudiar al menos medio tiempo

Combinar actividades hasta sumar 80 horas o 580 dólares al mes

Quienes deban cumplir y no lo hagan podrían perder Medi-Cal después del 30 de junio de 2027. El DHCS aclaró que enviará una carta a las personas a las que les aplique la regla, aunque todavía no detalla cómo se comprobará el cumplimiento.

Ese mismo día comenzará el paso a Fee-for-Service para personas indocumentadas, algunos residentes permanentes que están en el periodo de espera de cinco años y personas en la categoría PRUCOL, que viven en el país con conocimiento del gobierno pero sin un estatus formal. De acuerdo con la página del DHCS sobre esta transición, dejarán su plan de salud, pero cambiará la forma en que reciben atención, no su derecho a Medi-Cal.

En la práctica, podrán atenderse con cualquier médico o clínica que acepte Fee-for-Service, mantendrán sus recetas por Medi-Cal Rx y su atención dental no cambiará. En cambio, perderán los servicios de administración de atención mejorada y los apoyos comunitarios que ofrecían los planes. Además, desde enero Medi-Cal pagará menos meses de facturas médicas anteriores a la solicitud, ya que solo cubrirá un mes para adultos sin hijos menores y dos meses para los demás.

Las revisiones cada seis meses empiezan en marzo, no en enero

Otro cambio importante llegará un poco después. A partir del 1 de marzo de 2027, los mismos adultos de 19 a 64 años sujetos a los requisitos de trabajo tendrán que renovar Medi-Cal cada seis meses en lugar de una vez al año, según el DHCS.

Seguirán renovando una vez al año quienes no forman parte de ese grupo de adultos, las embarazadas y mujeres en posparto, los indígenas americanos y nativos de Alaska, y los jóvenes de hasta 26 años que estuvieron en cuidado de crianza. Para los demás, no responder a tiempo a una renovación podría significar perder la cobertura.

Más adelante, el 1 de julio de 2027, algunos inmigrantes perderán la cobertura dental completa y conservarán solo la de emergencia. También tendrán que pagar una cuota mensual para mantener Medi-Cal completo, aunque el DHCS todavía no publica el monto.

📢Subject to federal approval, CA would continue implementing the requirements and determining exemptions and exceptions. No one would be denied or disenrolled from Medi-Cal solely for not meeting the federal work requirement through June 30, 2027.https://t.co/oL2kxCZm0U pic.twitter.com/2hmIjHjaZf — Department of Health Care Services (@DHCS_CA) November 19, 2026

¿Quién queda exento de los requisitos de trabajo?

No todos los adultos tendrán que comprobar trabajo, estudio o voluntariado. La lista oficial del DHCS incluye a los siguientes grupos.

Menores de 0 a 18 años y adultos de 65 años o más

Embarazadas, durante el embarazo y hasta un año después

Padres y cuidadores de niños de 0 a 13 años

Personas con discapacidad o con condiciones graves de salud física o mental, o con problemas de consumo de sustancias

Personas que salieron de la cárcel o prisión en los últimos 90 días

Personas con Medicare Parte A o B

Indígenas americanos y nativos de Alaska

Jóvenes de hasta 26 años que estuvieron en cuidado de crianza a los 18

Aun así, ser parte de uno de estos grupos no significa que la persona pueda ignorar los avisos. Conviene revisar cada carta de Medi-Cal para confirmar que el condado tiene registrada la exención.

¿Qué hacer para no perder la cobertura de Medi-Cal?

La mayoría de los pasos son sencillos, pero conviene hacerlos antes de que lleguen las fechas clave. Para quienes pasarán a Fee-for-Service, el primer paso es preguntar a su médico si acepta este tipo de Medi-Cal y, si no, buscar otro antes del 1 de enero, además de usar la tarjeta de Medi-Cal, conocida como BIC, porque la del plan de salud dejará de servir.

Para todos los demás, el DHCS y el Condado de San Diego recomiendan mantener actualizados los datos de contacto en BenefitsCal o con la oficina del condado, revisar la fecha de renovación y responder rápido a cualquier solicitud de información. El condado también advirtió que la aplicación completa de los requisitos de trabajo podría retrasarse hasta julio de 2027.

Quienes tengan dudas pueden llamar a la Línea de Medi-Cal al (800) 541-5555. Mientras tanto, estos cambios también se cruzan con otros recortes a Medicaid que afectan a familias latinas, por lo que revisar cada aviso con calma sigue siendo la mejor forma de no quedarse sin seguro médico.

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