Gasolina en Thanksgiving 2026: cuánto costará llenar el tanque en California, Nueva York y Texas
Se estima que 81.5 millones de personas viajarán durante Thanksgiving, enfrentando precios de gasolina que han aumentado respecto al año pasado
La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) calcula que 81.5 millones de personas viajarán al menos 80 kilómetros (50 millas) desde sus casas entre el martes 24 y el lunes 30 de noviembre por Thanksgiving. De ellas, 72.9 millones saldrán en auto, así que el precio de la gasolina se debe consultar antes de emprender el viaje.
El galón (3.78 litros) de gasolina regular promedió 3.5866 dólares en el país el 25 de noviembre, según AAA. Los precios siguen bajando, pero cuestan más que hace un año en California, Nueva York y Texas.
Por eso, lo que paga un conductor cambia mucho según el estado. Llenar un tanque de 15 galones (unos 57 litros) cuesta unos 82 dólares en California, unos 60 en Nueva York y unos 47 en Texas, según cálculos propios con los promedios estatales de AAA.
Gasolina en Thanksgiving en California: ¿cuánto cuesta llenar el tanque?
El promedio de AAA en California fue de 5.44 dólares por galón el 24 de noviembre, 11 centavos menos que la semana anterior y 60 centavos menos que hace un mes. Hace un año costaba 4.61 dólares, es decir, 83 centavos menos que ahora.
Áreas metropolitanas con el galón más caro:
- Salinas: 5.64 dólares
- Bakersfield: 5.64 dólares
- San Luis Obispo-Atascadero-Paso Robles: 5.62 dólares
- Santa Rosa: 5.62 dólares
- Napa: 5.61 dólares
Áreas metropolitanas con el galón más barato:
- Yuba City: 5.16 dólares
- Redding: 5.21 dólares
- El Centro: 5.22 dólares
- Stockton-Lodi: 5.24 dólares
Ciudades más grandes:
- San Francisco: 5.58 dólares
- San Diego: 5.56 dólares
- Los Ángeles-Long Beach: 5.48 dólares
- Oakland: 5.48 dólares
- San José: 5.45 dólares
- Fresno: 5.40 dólares
- Sacramento: 5.39 dólares
- Condado de Orange: 5.35 dólares
Gasolina en Thanksgiving en Nueva York: ¿cuánto cuesta llenar el tanque?
El promedio de AAA en Nueva York fue de 3.97 dólares por galón el 25 de noviembre, 13 centavos menos que la semana anterior y 41 centavos menos que hace un mes. Hace un año costaba 3.15 dólares, es decir, 82 centavos menos que ahora.
Áreas metropolitanas con el galón más caro:
- Batavia: 4.15 dólares
- Ithaca: 4.11 dólares
- Buffalo-Niagara Falls: 4.10 dólares
- White Plains: 4.10 dólares
Áreas metropolitanas con el galón más barato:
- Elmira: 3.78 dólares
- Nassau-Suffolk: 3.83 dólares
- Kingston: 3.88 dólares
- Albany-Schenectady-Troy: 3.89 dólares
- Ciudad de Nueva York: 3.97 dólares
Gasolina en Thanksgiving en Texas: ¿cuánto cuesta llenar el tanque?
El promedio de AAA en Texas fue de 3.10 dólares por galón el 24 de noviembre, 15 centavos menos que la semana anterior y 62 centavos menos que hace un mes. Hace un año costaba 2.66 dólares, es decir, 45 centavos menos que ahora.
Áreas metropolitanas con el galón más caro:
- El Paso: 3.50 dólares
- Texarkana: 3.35 dólares
- Wichita Falls: 3.29 dólares
- College Station: 3.23 dólares
Áreas metropolitanas con el galón más barato:
- Sherman-Denison: 2.87 dólares
- Dallas: 2.93 dólares
- Fort Worth: 2.94 dólares
Otras ciudades grandes:
- Houston: 3.16 dólares
- Austin: 3.03 dólares
- San Antonio: 3.01 dólares