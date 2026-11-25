La gasolina para Thanksgiving, pero cuesta más que hace un año. Foto: Envato

La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) calcula que 81.5 millones de personas viajarán al menos 80 kilómetros (50 millas) desde sus casas entre el martes 24 y el lunes 30 de noviembre por Thanksgiving. De ellas, 72.9 millones saldrán en auto, así que el precio de la gasolina se debe consultar antes de emprender el viaje.

El galón (3.78 litros) de gasolina regular promedió 3.5866 dólares en el país el 25 de noviembre, según AAA. Los precios siguen bajando, pero cuestan más que hace un año en California, Nueva York y Texas.

Por eso, lo que paga un conductor cambia mucho según el estado. Llenar un tanque de 15 galones (unos 57 litros) cuesta unos 82 dólares en California, unos 60 en Nueva York y unos 47 en Texas, según cálculos propios con los promedios estatales de AAA.

Gasolina en Thanksgiving en California: ¿cuánto cuesta llenar el tanque?

El promedio de AAA en California fue de 5.44 dólares por galón el 24 de noviembre, 11 centavos menos que la semana anterior y 60 centavos menos que hace un mes. Hace un año costaba 4.61 dólares, es decir, 83 centavos menos que ahora.

Áreas metropolitanas con el galón más caro:

Salinas: 5.64 dólares

Bakersfield: 5.64 dólares

San Luis Obispo-Atascadero-Paso Robles: 5.62 dólares

Santa Rosa: 5.62 dólares

Napa: 5.61 dólares

Áreas metropolitanas con el galón más barato:

Yuba City: 5.16 dólares

Redding: 5.21 dólares

El Centro: 5.22 dólares

Stockton-Lodi: 5.24 dólares

Ciudades más grandes:

San Francisco: 5.58 dólares

San Diego: 5.56 dólares

Los Ángeles-Long Beach: 5.48 dólares

Oakland: 5.48 dólares

San José: 5.45 dólares

Fresno: 5.40 dólares

Sacramento: 5.39 dólares

Condado de Orange: 5.35 dólares

Gasolina en Thanksgiving en Nueva York: ¿cuánto cuesta llenar el tanque?

El promedio de AAA en Nueva York fue de 3.97 dólares por galón el 25 de noviembre, 13 centavos menos que la semana anterior y 41 centavos menos que hace un mes. Hace un año costaba 3.15 dólares, es decir, 82 centavos menos que ahora.

Áreas metropolitanas con el galón más caro:

Batavia: 4.15 dólares

Ithaca: 4.11 dólares

Buffalo-Niagara Falls: 4.10 dólares

White Plains: 4.10 dólares

Áreas metropolitanas con el galón más barato:

Elmira: 3.78 dólares

Nassau-Suffolk: 3.83 dólares

Kingston: 3.88 dólares

Albany-Schenectady-Troy: 3.89 dólares

Ciudad de Nueva York: 3.97 dólares

Gasolina en Thanksgiving en Texas: ¿cuánto cuesta llenar el tanque?

El promedio de AAA en Texas fue de 3.10 dólares por galón el 24 de noviembre, 15 centavos menos que la semana anterior y 62 centavos menos que hace un mes. Hace un año costaba 2.66 dólares, es decir, 45 centavos menos que ahora.

Áreas metropolitanas con el galón más caro:

El Paso: 3.50 dólares

Texarkana: 3.35 dólares

Wichita Falls: 3.29 dólares

College Station: 3.23 dólares

Áreas metropolitanas con el galón más barato:

Sherman-Denison: 2.87 dólares

Dallas: 2.93 dólares

Fort Worth: 2.94 dólares

Otras ciudades grandes: