Las ofertas iniciaron mucho antes del día de Black Friday. Foto: Shutterstock

Que el Black Friday sea el 27 de noviembre ya es solo una fecha, porque año tras año la realidad muestra que las ofertas comienzan desde mucho antes. De hecho, varias marcas ya pusieron en marcha sus promociones en Estados Unidos.

Según muestras los sitios oficiales de franquicias como Adidas, Nike o New Balance, los descuentos abarcan tenis para correr, calzado casual, sudaderas, leggings, camisetas y artículos para entrenar. En algunos casos, las rebajas alcanzan el 60% y pueden combinarse con códigos promocionales.

Los mejores descuentos de Black Friday aparecen en en calzado y ropa

Entre las reconocidas marcas que están “disparando” ofertas, Adidas destaca por una promoción de hasta 60% de descuento en productos seleccionados de su tienda en Estados Unidos. Por ejemplo: los tenis Galaxy 7 para correr aparecen desde 24 dólares, frente a un precio habitual de 60 dólares.

También hay modelos Kaptir 4.0 por 36 dólares, cuando su precio de referencia es de 90 dólares, además de prendas deportivas, sudaderas y pantalones con rebajas similares.

Según muestra el portal oficial de la tienda, la promoción no requiere un código y está anunciada hasta el 28 de noviembre o agotarse la mercancía. La selección incluye productos para hombres, mujeres y niños.

Asimismo, uno de sus competidores directos, Nike, está ofreciendo descuentos en artículos seleccionados y un 25% adicional al introducir el código BFRIDAY en los productos elegibles. La oferta alcanza diferentes categorías, entre ellas tenis para correr, modelos casuales, ropa de entrenamiento, leggings y sudaderas.

La página de la marca muestra modelos como Nike MC Trainer 4 con un precio rebajado de 69.97 dólares frente a 85 dólares, antes de aplicar el código promocional. Asimismo, unos Air Max Alpha Trainer 6 por 79.97 dólares frente a 100 dólares.

Sin embargo, siempre es recomendable comprobar el precio final en el “carrito”, porque no todos los artículos participan en la promoción.

Por su parte, la marca New Balance tiene una promoción de Black Friday que se extenderá hasta el 28 de diciembre en productos seleccionados.

Entre los calzados deportivos están los modelos de las líneas 530 y Fresh Foam. Una selección de tenis New Balance 530 se ha publicado con precios cercanos a 55 dólares, mientras que los Fresh Foam Arishi V4 para mujer aparecen alrededor de 51 dólares. Recuerda que los precios pueden variar según el color y la talla disponible.

Otras marcas que se unen a los descuentos

Everlast ofrece 30% de descuento en compras superiores a 150 dólares, mientras que su sección outlet incluye artículos seleccionados con rebajas de hasta 80%.

Otra alternativa es DSW, que aplica un 30% adicional con el código BFDEALS en productos participantes. La oferta permite encontrar calzados de distintas marcas, incluidos modelos deportivos y casuales.

Y también está Under Armour, que utiliza códigos para ampliar el ahorro en determinados artículos. Su promoción de Black Friday contempla hasta 40% adicional con el código BLACKFRIDAY en productos elegibles. Los tenis Charged Assert 10 para hombre, cuyo precio regular es de 75 dólares, aparecen rebajados a 58.97 dólares antes de aplicar el código. Lo mismo aplica en calzado para correr, botas, ropa de entrenamiento y sudaderas.

Considera que estas promociones, al tratarse de una temporada vertiginosa de compras, cambian durante la semana y algunos modelos pueden agotarse antes del viernes (día oficial de Black Friday). Si ya tienes identificado un producto, vuelve a revisar su disponibilidad y descuento al momento de comprar.

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