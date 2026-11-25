Jennifer Barreto da la corona a Puerto Rico 20 años después. Foto: Jaydee Lee / AFP

La localía, una belleza irrefutable y un gesto de valentía en la ronda de preguntas sumaron argumentos para que Jennifer Barreto, Miss Puerto Rico, se convirtiera este martes en la nueva Miss Universo.

Originaria de Mayagüez y criada en Isabela, la representante boricua le otorga a su país la sexta corona universal y además hizo historia en el evento: por primera vez lo gana una participante que es madre.

Durante la ronda final, exactamente en la primera pregunta, Jennifer Barreto fue la única concursante que solicitó la asistencia de un traductor de inglés. Aunque la idea era sentir comodidad, las pausas de traducción parecían dispersar su respuesta, por lo que renunció a esa ayuda para la segunda pregunta. Apenas se atrevió a responderla en inglés, por sus propios medios, recibió una ovación inesperada desde el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan.

Los pronósticos parecían apuntar más hacia Clara Vegas (Miss Venezuela) y Bea Millan-Windorski (Miss Filipinas), que también alcanzaron el top 5, junto a Georgia Waddington (Miss Nueva Zelanda). Sin embargo, la instancia final no solo quedó entre latinos, sino entre vecinos: Melissa Núñez (Miss República Dominicana) y Jennifer Barreto se tomaron de las manos y contuvieron las lágrimas durante varios segundos hasta que la decisión del jurado fue anunciada.

Tuvieron que pasar 20 años para que Puerto Rico volviera a ganar un certamen de Miss Universo, repitiendo la hazaña que Zuleyka Rivera logró en 2006. Jennifer Barreto, gracias a su carisma y un desempeño que iba de menos a más, se une al listado que también incluye a Denise Quiñones (2001), Dayanara Torres (1993), Deborah Carthy-Deu (1985) y Marisol Malaret (1970).

¿Quién es Jennifer Barreto? Miss Universo 2026

A sus 27 años, ha pasado de trabajar en programas de prevención de violencia y apoyo a familias militares a convertirse en la nueva reina de belleza internacional. Su nombre completo es Jennifer Abreu Mora de Barreto y, además de su carrera en los concursos de belleza, es esposa y madre de una niña llamada Penélope.

Antes de participar en Miss Universe Puerto Rico, Barreto desarrolló una trayectoria profesional relacionada con la psicología y el trabajo social clínico. Según destaca el portal del certamen nacional, estudió Psicología en Kentucky y posteriormente obtuvo dos maestrías: una en Psicología y otra en Trabajo Social.

Su preparación también incluye estudios especializados en intervención en situaciones traumáticas, protección infantil, violencia doméstica y prevención del suicidio.

En 2021 comenzó a trabajar para el Departamento del Ejército de Estados Unidos en Fort Cavazos, Texas. Allí se desempeñó como educadora y especialista en respuesta a crisis dentro del Family Advocacy Program, iniciativa que brinda apoyo a familias militares y atiende situaciones de abuso infantil y violencia doméstica.

Posteriormente, trabajó como especialista en prevención, con responsabilidades relacionadas con la identificación de riesgos comunitarios y el desarrollo de estrategias para fortalecer el bienestar de las familias.

De su primera pasarela a la corona de Miss Universo

Su llegada al mundo de los concursos de belleza fue relativamente reciente. Según una entrevista publicada por AS USA, Jennifer Barreto pisó una pasarela por primera vez en febrero de 2026 y cuatro meses después consiguió imponerse entre más de 30 participantes para obtener el título de Miss Universe Puerto Rico.

Asimismo, su participación en Miss Universo estuvo marcada por su condición de madre y mujer casada, características que forman parte de una etapa de transformación del certamen, que desde 2023 eliminó las restricciones que impedían competir a mujeres casadas y madres.

Finalmente, logró imponerse ante otras 115 candidatas en una de las ediciones más duras de los últimos años en cuanto a nivel competitivo. Recibió la corona de manos de Fátima Bosch, Miss Universo 2025, y devolvió a su país a lo más alto de los certámenes de belleza. Se esucha fuerte: “Qué rico Puerto Rico”.

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