La FAA proyecta más de 417 mil vuelos por el Thanksgiving 2026. Foto: Envato

La Administración Federal de Aviación (FAA) cambió las condiciones bajo las cuales las torres de control de Estados Unidos pueden utilizar el procedimiento Line Up and Wait (LUAW), una instrucción que permite a los pilotos ingresar a una pista, detener el avión y esperar autorización para despegar. La nueva disposición, vigente desde el 24 de noviembre de 2026, exige que un controlador ocupe un puesto de supervisión dedicado exclusivamente a vigilar esta operación, sin combinarlo con otras responsabilidades.

La exigencia de LUAW puede representar un desafío para los aeropuertos que operan con plantillas limitadas de controladores, porque tendrán que reorganizar turnos y responsabilidades para mantener disponible el procedimiento sin descuidar otras tareas de control del tráfico aéreo.

La medida entra en vigor durante la temporada de viajes de Thanksgiving y Navidad, cuando aumenta la actividad en los aeropuertos de Estados Unidos por los desplazamientos familiares y turísticos. Aunque la FAA no anunció que la regla provocará retrasos generalizados, la disponibilidad de personal y la manera en que cada torre gestione las salidas podrían influir en el ritmo de las operaciones en pista. Por eso, los viajeros que vuelen en estos días deben estar atentos a las actualizaciones de sus aerolíneas y a posibles cambios en sus itinerarios.

Un Thanksgiving con más vuelos: ¿cómo puede afectar tu salida?

El flujo de pasajeros de esta temporada representa un reto. El martes 24 de noviembre, fue el día de más movimiento previsto, con más de 52 mil vuelos. El administrador de la FAA, Bryan Bedford, dijo que la demanda creciente hace más importante modernizar el control de tráfico aéreo.

La regla también llega pocos días después de una interrupción grave. El 13 de noviembre, alrededor de las 3:30 pm hora del este, la FAA ordenó detener las salidas de todos los vuelos del país por un problema técnico, lo que provocó retrasos en millones de vuelos.

Para enfrentar esa demanda, la Casa Blanca formó un equipo especial con funcionarios de la FAA y de los departamentos de Transporte y Defensa, además de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. El secretario de Transporte, Sean P. Duffy, afirmó que el gobierno ha tomado medidas sin precedentes para limitar los retrasos y las cancelaciones.

El clima también puede influir. La FAA señaló que este miércoles podían caer tormentas en Florida y la costa del Golfo, y lluvia en el sureste, incluida Atlanta, que luego avanzaría hacia el Atlántico medio. El jueves, día de Thanksgiving, la agencia prevé lluvia y viento en el noreste.

¿Qué hacer antes de volar en Thanksgiving?

La FAA da tres recomendaciones a los viajeros.

Llega al aeropuerto con tiempo extra

Consulta con tu aerolínea las actualizaciones de tu vuelo

Revisa las condiciones de los aeropuertos en tiempo real en nasstatus.faa.gov

La agencia también ofrece más consejos para viajar en estas fechas en faa.gov/holiday-travel y en PackSafe.