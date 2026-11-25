Texas contabiliza más de 19 mil peticiones de hábeas corpus. Foto: AFP

El Departamento de Justicia ordenó que abogados de varias de sus divisiones civiles ayuden a defender al gobierno ante las más de 97,000 peticiones de hábeas corpus que presentaron personas detenidas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) desde enero de 2025, según un memorándum del fiscal general Todd Blanche obtenido por CBS News.

El hábeas corpus es el recurso con el que una persona detenida pide a un juez federal que revise si su detención es legal. Se convirtió en una de las principales vías de miles de inmigrantes a quienes el gobierno les negó la posibilidad de pedir fianza, y por eso las peticiones se multiplicaron en los tribunales de todo el país.

Para el gobierno, muchas de esas peticiones son “frívolas” y saturan a las fiscalías federales. Para las familias de los detenidos, en cambio, la pregunta es otra, porque necesitan saber si este recurso sigue sirviendo y qué pueden hacer mientras la Corte Suprema revisa el tema de fondo.

¿Qué ordenó el memorándum de Todd Blanche?

El documento, de tres páginas y fechado el 24 de noviembre de 2026, pidió que abogados de las divisiones Antimonopolio, Civil, Derechos Civiles y Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como del Programa de Síndicos de EE.UU., apoyen en estos litigios. En total, esas áreas suman unos 2,000 litigantes, aunque el memorándum no precisó cuántos serán reasignados ni cuántos casos atenderá cada uno.

Además, también tomarán casos adicionales las oficinas del fiscal general, del fiscal general adjunto y del fiscal general asociado. Blanche escribió que muchas fiscalías federales han sido “rebasadas por la avalancha de peticiones y los procedimientos poco prácticos que fijan los tribunales”, y culpó en parte a los abogados de inmigración de intentar frenar la promesa de Donald Trump de priorizar la seguridad del país.

De acuerdo con Newsweek, el memorándum también encargó a varias oficinas de alto nivel preparar en un plazo de 30 días una “estrategia agresiva de apelaciones” contra estos recursos. Ese mismo día, Blanche escribió en su cuenta de X que el Departamento redoblará esfuerzos contra la “avalancha de peticiones de hábeas frívolas” que, según él, usan “jueces corruptos” para liberar a extranjeros delincuentes.

The Department of Justice is surging resources to double down on fighting the onslaught of frivolous habeas petitions used by corrupt judges to release criminal aliens back into communities and avoid deportation.



Thousands of petitions have been filed since @POTUS took office,… pic.twitter.com/nGunOH7D1h — Attorney General Todd Blanche (@AGToddBlanche) November 24, 2026

¿Cuántos detenidos de ICE han pedido hábeas corpus?

Según el memorándum, más de 97,000 detenidos presentaron estas peticiones desde enero de 2025, y unas 10,000 llegaron desde octubre de 2026. La cifra coincide con el rastreador de ProPublica, que contabilizó 97,050 casos hasta el 17 de noviembre y que sigue estas peticiones caso por caso.

Para dimensionar el cambio, en los primeros 13 meses del segundo gobierno de Trump se presentaron más casos que en los tres gobiernos anteriores juntos. Antes, este tipo de peticiones sumaban apenas unos cientos al año. Aun así, las presentaciones semanales tocaron su punto más alto en febrero de 2026 y bajaron a partir de abril.

La carga, sin embargo, no se reparte igual en todo el país. Los estados con más peticiones desde enero de 2025 son los siguientes.

Texas , con 19,085

, con 19,085 California , con 18,349

, con 18,349 Florida , con 7,638

, con 7,638 Nueva Jersey , con 5,172

, con 5,172 Pensilvania, con 4,606

Esa concentración también influye en los tiempos, ya que los jueces federales tardan más en resolver en algunos estados, y en partes de Misisipi y Luisiana suelen pasar tres meses o más.

¿Qué es el hábeas corpus y quién puede presentarlo?

El término viene del latín y significa “que tengas el cuerpo”. Según el glosario de los tribunales federales de EE.UU., se trata de una orden judicial que obliga a las autoridades a presentar a la persona detenida y a justificar por qué la mantienen encerrada.

Además, no solo el detenido puede presentarlo. De acuerdo con la ley federal, la petición puede firmarla la persona afectada o “alguien que actúe en su nombre”, lo que abre la puerta a que un familiar participe en el trámite, idealmente con apoyo de un abogado.

El aumento de casos tiene una causa concreta. Según Bloomberg Law, el gobierno comenzó en 2025 a tratar a inmigrantes que llevan años en el país como si apenas “buscaran admisión”, lo que le permite mantenerlos detenidos sin audiencia de fianza. Por su parte, un vocero del DHS dijo que “no debería sorprender” que haya más peticiones de hábeas.

El hábeas sigue siendo una opción, pero el lugar de la detención pesa

Pese a las críticas del gobierno, el recurso sigue disponible. La idea de suspender el hábeas para los detenidos por inmigración, que planteó Stephen Miller el año pasado, no avanzó. Sin embargo, el resultado de cada petición depende cada vez más del estado donde está detenida la persona.

Nueve tribunales federales de apelaciones han rechazado la interpretación del gobierno y solo dos, el Quinto y el Octavo circuitos, la han respaldado. De hecho, el 23 de octubre el Quinto Circuito, que abarca Texas, Luisiana y Misisipi, confirmó en pleno la detención sin audiencias de fianza, en una votación dividida.

Por eso, la decisión de fondo quedó en manos de la Corte Suprema, que el 1 de octubre aceptó el caso Rhoney v. Barbosa da Cunha para definir si ICE puede detener sin audiencia de fianza a inmigrantes que llevan años en el país. Según el expediente de la Corte, todavía no hay fecha para escuchar argumentos, y los escritos principales seguirán llegando hasta enero de 2027.

¿Qué pueden hacer las familias de un detenido?

Mientras la Corte decide, el tiempo juega un papel clave para quien tiene a un familiar bajo custodia de ICE, porque cada caso puede tardar semanas o meses. Estos son algunos pasos que pueden servir.

Ubicar a la persona. El localizador en línea de ICE permite buscar con el número A y el país de nacimiento, o con el nombre completo y el país, según una guía oficial de ICE. Los menores de 18 años no aparecen, y si no hay resultados conviene contactar a la oficina local de ERO

El localizador en línea de ICE permite buscar con el número A y el país de nacimiento, o con el nombre completo y el país, según una guía oficial de ICE. Los menores de 18 años no aparecen, y si no hay resultados conviene contactar a la oficina local de ERO Buscar asesoría legal gratuita. La lista de proveedores legales gratuitos de EOIR, actualizada el 18 de noviembre, reúne organizaciones y abogados por tribunal de inmigración

La lista de proveedores legales gratuitos de EOIR, actualizada el 18 de noviembre, reúne organizaciones y abogados por tribunal de inmigración Reunir documentos. Pruebas de domicilio, empleo, hijos en EE.UU. y años de residencia pueden ayudar al abogado a argumentar ante el juez

Pruebas de domicilio, empleo, hijos en EE.UU. y años de residencia pueden ayudar al abogado a argumentar ante el juez No firmar sin asesoría. Ningún documento de salida voluntaria o deportación debería firmarse sin consultar antes a un abogado

Para quienes todavía no saben dónde está su familiar, también existen otras herramientas para localizar a un familiar detenido por ICE, como las oficinas de ERO y los consulados. En cualquier caso, la decisión de presentar un hábeas depende de los detalles de cada detención, por lo que la revisión de un abogado sigue siendo el primer paso.

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