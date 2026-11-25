Los CDC consideran bajo el riesgo para la población general. Foto: Envato

Un trabajador de una lechería en el condado de Yakima, Washington, murió por gripe aviar H5N1 tras la exposición a vacas infectadas. Otros dos trabajadores tuvieron casos leves. Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica. De todos modos, los Centros para el Control y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) consideran bajo el riesgo para la población general.

El reporte oficial de los CDC confirma que tres adultos que trabajaban en lecherías de Washington se infectaron con el virus de la influenza aviar A(H5). Uno de ellos murió el 1 de noviembre.

Los otros dos trabajadores no requirieron hospitalización y se recuperaron. El organismo indicó que los casos ocurren en el contexto de brotes de A(H5) en granjas de ganado lechero y que no modifican su evaluación de riesgo para la salud pública.

Tres casos en lecherías de Washington

El trabajador fallecido presentó síntomas respiratorios durante la semana que terminó el 24 de octubre. La semana siguiente acudió a urgencias y fue hospitalizado. Tenía enfermedades preexistentes que lo ponían en una situación de vulnerabilidad y murió el 1 de noviembre, según el informe semanal de los CDC.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) describió su muerte como la primera reportada tras la exposición a ganado lechero infectado.

El primer caso de Washington enfermó durante la semana que terminó el 10 de octubre. Acudió a atención médica pocos días después con irritación ocular y síntomas respiratorios altos, y se recuperó, según el informe de la semana 41.

El tercer caso tuvo conjuntivitis y sus muestras se analizaron durante la semana que terminó el 31 de octubre, de acuerdo con el informe de la semana 43. Tampoco fue hospitalizado y se recuperó.

Los CDC mantienen bajo el riesgo para la población

La mayoría de las 75 infecciones humanas confirmadas en Estados Unidos desde 2024 fueron leves y ocurrieron en personas expuestas a animales infectados. Hubo tres muertes, todas en personas con mayor riesgo de complicaciones graves por su edad o por enfermedades de base, según los CDC.

Hasta ahora no se ha identificado transmisión de persona a persona en el país. Los análisis genéticos de los tres casos de Washington mostraron un virus muy similar al detectado en el ganado lechero del estado, sin mutaciones conocidas que aumenten la transmisibilidad o la gravedad.

Los CDC recomiendan a quienes trabajan con vacas lecheras enfermas, aves de corral enfermas o muertas, o aves de traspatio enfermas adoptar medidas de prevención. Cientos de personas en lecherías afectadas están bajo monitoreo de síntomas.