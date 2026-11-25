Velásquez-Morales reclamó aproximadamente 650 mil dólares en efectivo. Foto: ICE

Ariel Antonio Velásquez-Morales, un inmigrante salvadoreño que ganó 1 millón de dólares en la lotería de Massachusetts, terminó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) seis días después de reclamar su premio. Las autoridades migratorias lo arrestaron el 24 de noviembre, debido a una orden de deportación que data de 2014, por lo que algunas personas se han preguntado qué pasará con el dinero.

Velásquez-Morales obtuvo el premio con un boleto de lotería de 10 dólares que compró en Sumner Market, un establecimiento de East Boston. La Lotería de Massachusetts anunció su victoria el 18 de noviembre de 2026 y publicó una fotografía en Facebook en la que aparece sonriente junto al premio. El salvadoreño optó por cobrar el dinero en un solo pago, por lo que recibió aproximadamente 650 mil dólares.

La detención ocurrió días después de que reclamara el dinero. ICE difundió una fotografía del hombre tras su arresto.

On Nov. 24, ICE Boston arrested Ariel Antonio Velasquez-Morales, an illegal alien from El Salvador, during operations in East Boston, Mass.



Velasquez-Morales entered the United States illegally on May 15, 2013. He was ordered removed by an immigration judge on April 24, 2014. pic.twitter.com/YieIbY7afF — ICE Boston (@EROBoston) November 25, 2026

¿Qué puede pasar con el dinero que ganó en la lotería tras su arresto?

El premio de lotería y el proceso migratorio de Ariel Antonio Velásquez-Morales son asuntos legales distintos. Su arresto por ICE debido a una orden de deportación no significa automáticamente que pierda el dinero que reclamó ni que el gobierno pueda quedarse con esos fondos.

El ganador tendría que cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes al premio, incluso si permanece bajo custodia migratoria. El monto final que conserve dependerá de las retenciones aplicables y de su situación tributaria.

Hasta el momento, ICE no ha informado sobre una confiscación del dinero ni la Lotería de Massachusetts ha anunciado cambios en el pago que entregó a Velásquez-Morales. Tampoco se ha aclarado si podrá acceder a sus fondos mientras permanece detenido o si enfrenta algún procedimiento que afecte sus bienes.

¿Un inmigrante indocumentado puede ganar la lotería en Massachusetts?

Las reglas de la Lotería de Massachusetts permiten que personas mayores de 18 años compren boletos en establecimientos autorizados. Los requisitos de edad para participar no establecen una condición de ciudadanía estadounidense, por lo que el estatus migratorio no impide por sí mismo comprar un boleto o ganar un premio.

El caso de Velásquez-Morales vuelve a poner en atención la diferencia entre participar en juegos de azar estatales y tener autorización para permanecer en Estados Unidos. La lotería aplica sus reglas para la compra y el cobro de premios, mientras que ICE ejecuta procedimientos migratorios bajo la legislación federal.

La información divulgada sobre el ganador señala que recibió el premio antes de su detención. Hasta ahora, las autoridades no han explicado si el arresto afectará el acceso al dinero que reclamó ni qué ocurrirá con los fondos después de su detención.