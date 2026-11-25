El número de embarazadas bajo custodia creció desde 2025. Foto: Cuartoscuro

Seis organizaciones demandaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) por detener a mujeres embarazadas, en posparto y lactantes pese a una directiva de 2021 que, por regla general, lo impide, según un comunicado del Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center, una de las organizaciones defensoras de derechos humanos e inmigrantes que presentaron el caso.

La demanda sostiene que ICE dejó de aplicar en la práctica una política que nunca fue revocada de manera formal, y pide a un juez federal que obligue a la agencia a cumplirla. Mientras tanto, los datos oficiales muestran que el número de embarazadas bajo custodia migratoria creció con fuerza desde 2025.

¿Quién demandó a ICE y ante qué tribunal?

La demanda se presentó el 24 de noviembre de 2026 ante la Corte de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia. Además del Kennedy Human Rights Center, la firmaron la Venezuelan Association of Massachusetts, el Workers’ Center of Central New York, la Tennessee Immigrant and Refugee Rights Coalition, el Worker Justice Center of New York y la Women’s Refugee Commission.

Las organizaciones acusan al gobierno de violar la Ley de Procedimiento Administrativo y el principio de que las agencias deben respetar sus propias reglas obligatorias. Por ello, piden que el juez declare ilegal la decisión de ICE de abandonar la directiva, que la anule y que obligue a la agencia a cumplir de nuevo las protecciones para embarazadas, mujeres en posparto y lactantes.

De acuerdo con Newsweek, la demanda describe el cambio como una “decisión final” de dejar de aplicar la presunción contra la detención, así como los avisos, el seguimiento y las revisiones semanales que exige la directiva. Hasta el momento, el DHS no había respondido a las solicitudes de comentarios de la prensa.

Entre los casos que describen las demandantes en la página del litigio está el de una mujer detenida en Kentucky que avisó que estaba embarazada y sangrando, y que un día después perdió el embarazo esposada a una cama de hospital. Otra, que amamantaba a un bebé nacido por cesárea, no pudo operarse de una hernia porque su grillete GPS representaba un riesgo de quemaduras en el quirófano.

¿Qué dice la directiva de ICE y cuáles son sus excepciones?

Se trata de la Directiva 11032.4, vigente desde el 1 de julio de 2021. Según el texto publicado por ICE, por lo general la agencia “no debe detener, arrestar ni tomar bajo custodia por una violación administrativa de las leyes de inmigración” a personas que se sabe que están embarazadas, en posparto o lactando.

Sin embargo, la misma directiva contempla dos tipos de excepciones. La primera aplica cuando la ley prohíbe liberar a la persona, por ejemplo en algunos casos de detención obligatoria. La segunda son las “circunstancias excepcionales”, que la directiva limita a dos situaciones, es decir, que la persona represente un riesgo para la seguridad nacional o un riesgo inminente de muerte, violencia o daño físico para alguien.

Además, la regla fija protecciones concretas para quienes sí quedan bajo custodia, entre ellas las siguientes.

Solo un director de oficina de campo , o un subdirector, puede aprobar la detención, que debe revisarse al menos una vez por semana

, o un subdirector, puede aprobar la detención, que debe revisarse al menos una vez por semana El posparto abarca el año siguiente al parto , mientras que la lactancia cubre a cualquier mujer que amamante, sin importar cuánto tiempo haya pasado

, mientras que la lactancia cubre a cualquier mujer que amamante, sin importar cuánto tiempo haya pasado Las restricciones físicas no deben usarse con embarazadas salvo casos extraordinarios, y nunca durante el trabajo de parto

salvo casos extraordinarios, y nunca durante el trabajo de parto Si la mujer queda libre bajo supervisión, no se le puede colocar un grillete GPS

Maria, a pregnant woman I met with just weeks ago after she was denied the medical care she needed, has been released from ICE detention.



I’m relieved she’s free, but let’s be clear: she should never have been detained in the first place.



Pregnant people do not belong in… pic.twitter.com/4ozKtFkI5t — Rep. Adelita Grijalva (@Rep_Grijalva) November 19, 2026

¿Cuántas embarazadas, mujeres en posparto y lactantes ha detenido ICE?

Las cifras oficiales más recientes disponibles provienen de la respuesta del DHS a una carta de 29 senadores, entre ellos Patty Murray. Al 16 de febrero de 2026, ICE tenía bajo custodia a 86 mujeres embarazadas, y a 121 si se suman las de posparto y lactancia, nueve de ellas en el tercer trimestre.

En ese mismo documento, el DHS reportó 16 abortos espontáneos en custodia entre enero y septiembre de 2025. Asimismo, ICE deportó a 363 embarazadas, mujeres en posparto o lactantes entre enero de 2025 y febrero de 2026, con un pico de 48 deportaciones solo en enero de 2026.

Por su parte, la demanda cita datos de ICE obtenidos por la Women’s Refugee Commission mediante una solicitud de transparencia. Según esa información, las embarazadas detenidas pasaron de 9 en enero de 2025 a 128 en marzo de 2026, y más de 557 permanecieron en custodia un promedio de 43 días, cuando entre 2021 y 2024 la estancia promedio era de 5 a 12 días. De hecho, casi 14% de ellas pasó 90 días o más detenida, y una mujer estuvo 219 días.

ICE entregaba al Congreso reportes cada seis meses sobre estas mujeres, pero esa obligación dejó de cumplirse en 2025, según la misma carta de los senadores. Además, el propio DHS reconoció que solo registra los casos de posparto y lactancia en una parte de sus centros de detención.

La directiva sigue siendo una herramienta para las familias

Aunque el juicio apenas comienza, la directiva sigue publicada en el sitio de ICE. Por eso, abogados han usado sus protecciones para pedir la liberación de mujeres embarazadas o lactantes, incluso mediante peticiones de hábeas corpus ante tribunales federales.

No obstante, su alcance tiene límites. La directiva remite a secciones de la ley que restringen la liberación de ciertos grupos, y el gobierno sostiene que muchos inmigrantes deben permanecer detenidos sin fianza, un punto que la Corte Suprema revisará al decidir si ICE puede detener sin audiencia de fianza a inmigrantes que llevan años en el país.

¿Qué hacer si detienen a una familiar embarazada o lactante?

Ante una detención, actuar rápido puede marcar la diferencia, sobre todo porque la directiva pide revisar cada caso con frecuencia. Estos son algunos pasos que pueden ayudar.

Ubicarla. El localizador en línea de ICE permite buscar con el número A y el país de nacimiento, o con el nombre y el país. También existen otras vías para localizar a un familiar detenido por ICE

El localizador en línea de ICE permite buscar con el número A y el país de nacimiento, o con el nombre y el país. También existen otras vías para localizar a un familiar detenido por ICE Informar del embarazo o la lactancia. Avisar a los agentes y al personal médico desde el primer momento permite que ICE la identifique como una persona protegida por la directiva

Avisar a los agentes y al personal médico desde el primer momento permite que ICE la identifique como una persona protegida por la directiva Reunir pruebas médicas. Constancias de embarazo, citas prenatales o actas de nacimiento del bebé ayudan a respaldar el caso

Constancias de embarazo, citas prenatales o actas de nacimiento del bebé ayudan a respaldar el caso Reportar problemas graves. La Línea de Información y Denuncias de Detención de ICE, al 1-888-351-4024, atiende de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m.

La Línea de Información y Denuncias de Detención de ICE, al 1-888-351-4024, atiende de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. Buscar un abogado. Un abogado de inmigración puede pedir la liberación con base en la directiva o presentar un hábeas corpus

Mientras el caso avanza, estas protecciones siguen vigentes en el papel, aunque la demanda sostiene que ICE dejó de respetarlas en la práctica.

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