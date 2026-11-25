Abrego podrá permanecer en España por 90 días con visa de turista. Foto: AFP

Kilmar Abrego García salió de Estados Unidos rumbo a España después de casi 20 meses de batalla legal contra el gobierno de Donald Trump, que en 2025 lo deportó por error a una megacárcel de El Salvador, de acuerdo con la agencia AP.

El salvadoreño viajó acompañado de su esposa, su hermano y su abogado, según ABC News. Antes de abordar un vuelo comercial en Washington, agentes federales le quitaron el grillete electrónico del tobillo. Tanto su defensa como el gobierno presentaron la salida como una victoria, aunque cada parte la describió de forma distinta.

Mientras el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) insistió en que salió con una orden de deportación, su abogado habló de una salida temporal. Por eso, el caso deja dudas, sobre todo para inmigrantes con una orden de deportación que piensan salir del país por su cuenta.

¿Qué ordenó la jueza y cómo fue la salida de Abrego García?

La jueza federal Paula Xinis, que llevó el caso civil de Abrego García en Maryland, emitió el viernes 20 de noviembre una orden sellada que le permitió salir “sin impedimentos” hacia cualquier país dispuesto a recibirlo. Además, fijó el martes 24 como fecha límite, aunque no explicó por qué el gobierno aceptó que él escogiera su destino.

Así, Abrego García abordó la noche del martes un vuelo comercial en el aeropuerto de Dulles y aterrizó en Madrid el miércoles 25. Una vez confirmada su salida, la jueza dio por cerrado el caso.

Su estatus en España, en cambio, quedó menos claro. De acuerdo con CNN, entró con una visa de turista que le permite quedarse hasta 90 días y tiene previsto hablar en varios eventos en Europa. Por su parte, NPR reportó que no hubo señales de un acuerdo formal con las autoridades españolas.

¿Quién es Kilmar Abrego García y por qué fue deportado?

Abrego García llegó a Estados Unidos alrededor de 2011, a los 16 años, para huir de las amenazas de la pandilla Barrio 18. Con el tiempo se estableció en Maryland con su esposa y su hijo, ambos ciudadanos estadounidenses.

En 2019, un juez de inmigración le concedió una protección que impedía deportarlo a El Salvador por el riesgo de persecución de las pandillas, según documentos de la corte federal de Maryland. Esa figura le permitía vivir y trabajar, pero no le daba la residencia. Aun así, el gobierno de Trump lo acusó de pertenecer a la MS-13, algo que él siempre negó.

Con ese argumento, ICE lo arrestó en Baltimore en marzo de 2025 y lo envió al CECOT, la megacárcel de máxima seguridad de El Salvador, pese a la protección de 2019. Más tarde, un funcionario reconoció que fue un “error administrativo”. Desde entonces, el caso tuvo varios giros.

Marzo de 2025. ICE lo arrestó y el día 15 lo deportó al CECOT

ICE lo arrestó y el día 15 lo deportó al CECOT Abril de 2025. La Corte Suprema ordenó al gobierno “facilitar” su regreso

La Corte Suprema ordenó al gobierno “facilitar” su regreso Junio de 2025. Fue devuelto a EE.UU. para enfrentar cargos por tráfico de personas en Tennessee

Fue devuelto a EE.UU. para enfrentar cargos por tráfico de personas en Tennessee Agosto de 2025. Salió de la cárcel y días después ICE volvió a detenerlo para enviarlo a Uganda

Salió de la cárcel y días después ICE volvió a detenerlo para enviarlo a Uganda Diciembre de 2025. La jueza Xinis ordenó liberarlo de la custodia de ICE

La jueza Xinis ordenó liberarlo de la custodia de ICE Marzo de 2026. El gobierno confirmó a Liberia como destino para deportarlo

El gobierno confirmó a Liberia como destino para deportarlo Mayo de 2026. Un juez desechó los cargos penales por considerar que la acusación fue vengativa

Un juez desechó los cargos penales por considerar que la acusación fue vengativa Noviembre de 2026. Salió rumbo a España dentro del plazo que fijó la jueza

We are DELIGHTED to announce that Kilmar Abrego Garcia has self-deported from the United States to Spain.



We promised the American people that this human trafficker, wife beater, gang member, and child predator would not remain in our country. This Salvadoran man will no longer… — Secretary Markwayne Mullin (@SecMullinDHS) November 25, 2026

¿Por qué España?

Desde junio de 2025, Abrego García repitió que estaba dispuesto a irse a Costa Rica, país que había aceptado recibirlo. Sin embargo, Todd Lyons, entonces director interino de ICE, rechazó esa opción en un memorando de marzo de 2026 en el que la calificó como “perjudicial para Estados Unidos” e insistió en Liberia.

Antes, el gobierno también había mencionado a Uganda, Esuatini y Ghana, como parte de su política de deportaciones a terceros países, que la Corte Suprema revisará en diciembre. Mientras tanto, la jueza Xinis bloqueó su envío a Liberia y en octubre canceló de forma repentina una audiencia sobre el tema.

De hecho, ninguno de los países que se discutieron en la corte fue su destino final. Su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg, dijo que el gobierno quería deportarlo encadenado en un avión de ICE rumbo a Liberia, pero que partió en un vuelo comercial hacia un país que él eligió.

La salida con una orden de deportación sí cuenta como deportación

“Kilmar Abrego García salió de Estados Unidos en cumplimiento de una orden de deportación. Pagó su propio vuelo y no recibió incentivos”, publicó el DHS en redes sociales, según CBS News. La dependencia agregó que no se le permitirá volver.

Esa precisión tiene consecuencias, porque la ley trata a quien sale con una orden de deportación vigente casi igual que a quien fue deportado por la fuerza. De acuerdo con la Ley de Inmigración y Nacionalidad, esa persona no puede volver a ser admitida durante 10 años desde su salida, plazo que sube a 20 años en una segunda deportación y que es permanente para quienes tienen ciertas condenas graves.

Para regresar antes, se necesita un “permiso para volver a solicitar admisión”, que se tramita con el formulario I-212, según USCIS. La ley también prevé que la prohibición no aplique si el gobierno da su consentimiento antes de la salida, pero los términos del acuerdo de Abrego García no se hicieron públicos.

Aun así, su abogado sostuvo que tiene opciones para regresar como esposo de una ciudadana y padre de un niño ciudadano, aunque no espera que eso ocurra bajo este gobierno sino con el siguiente.

Para otros inmigrantes con una orden de deportación que evalúan salir voluntariamente de Estados Unidos, el caso deja varios puntos a considerar.

Salir con una orden vigente no la borra y, en general, activa el castigo de 10 años

y, en general, activa el castigo de 10 años La salida voluntaria que concede un juez de inmigración es distinta, porque permite irse sin una orden de deportación

Tener cónyuge o hijos ciudadanos no elimina la prohibición, aunque puede pesar en un trámite futuro

Consultar a un abogado de inmigración antes de comprar un boleto puede evitar errores difíciles de revertir

¿Qué sigue para Abrego García y su caso penal?

Su abogado explicó que Abrego García decidirá dónde establecerse en los próximos dos años, en espera de que termine el gobierno de Trump. En un comunicado, el salvadoreño dijo que el gobierno de EE.UU. puede ser el más poderoso del mundo, pero que la justicia todavía puede prevalecer. “Me voy con mi libertad”, añadió.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, escribió en X que estaba “encantado” con la salida y repitió que Abrego García es pandillero, algo que él niega.

Sin embargo, el caso penal no está cerrado del todo. El Departamento de Justicia apeló la decisión que desechó los cargos, y los argumentos ante el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito están previstos para febrero. Tras su salida, la dependencia no aclaró de inmediato qué pasará con ella.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.