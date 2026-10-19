Green card para cubanos: ¿por qué un año en EE. UU. no basta ante la caída de aprobaciones?

La green card para cubanos exige varios requisitos. Foto: Envato

Cumplir un año en Estados Unidos no convierte automáticamente a un ciudadano cubano en residente permanente. La tasa de aprobación de solicitudes bajo la Ley de Ajuste Cubano pasó del 52.6% al 23.7% entre enero-marzo y abril-junio de 2026, una caída relativa cercana al 55%, según cifras publicadas por Newsweek.

La Ley de Ajuste Cubano permite solicitar la green card, pero exige otras condiciones además del tiempo de presencia física, como haber sido inspeccionado y admitido; o haber recibido permiso de permanencia temporal, conocido como parole, y cumplir los requisitos de admisibilidad, según la guía oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).

¿Cuándo se cumple el requisito de un año para el ajuste cubano?

USCIS exige al menos un año de presencia física en Estados Unidos al presentar la solicitud, no al momento en que un funcionario la revise. La lista oficial de requisitos también indica que la persona debe encontrarse físicamente en el país al enviar su Formulario I-485.

Presentar el expediente antes de reunir ese tiempo puede tener consecuencias que alcancen una futura solicitud de ciudadanía. El manual de naturalización de USCIS establece que la agencia deniega la naturalización cuando una persona obtuvo la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano después del 18 de noviembre de 2020 sin haber acumulado un año de presencia física antes de solicitar el ajuste.

Existe, además, una precisión importante: el año de presencia física no tiene que transcurrir necesariamente después de recibir parole. Si una persona ya acumula ese tiempo cuando se le concede, puede solicitar el ajuste inmediatamente después, siempre que reúna las demás condiciones, según la explicación de USCIS.

¿Por qué importa la admisión o el parole para obtener la green card?

El tiempo de permanencia y la forma en que la persona fue admitida o recibió parole son requisitos distintos. La guía de la Ley de Ajuste Cubano exige que el solicitante haya sido inspeccionado y admitido o haya recibido parole después del 1 de enero de 1959.

Por eso, acreditar que alguien lleva más de un año en el país no sustituye la prueba de admisión o parole. Entre los documentos que pueden demostrar esa condición, la agencia menciona el pasaporte, el registro de entrada y salida I-94 y los sellos correspondientes, según el caso.

Antes de presentar la solicitud, es importante identificar qué documento se recibió y qué acredita. La relación oficial de evidencias permite distinguir las pruebas del tiempo de presencia física de las que demuestran la admisión o el parole.

¿Cómo se demuestra el nacimiento o la ciudadanía cubana?

El solicitante principal debe acreditar que nació en Cuba o que tiene ciudadanía cubana. Para quienes nacieron en la isla, la guía de USCIS incluye como ejemplos un pasaporte cubano que indique ese lugar de nacimiento o un certificado emitido por el registro civil de Cuba.

Las personas nacidas fuera de Cuba necesitan prestar especial atención a sus pruebas de ciudadanía. USCIS señala que pueden presentar un pasaporte cubano vigente, un certificado de nacionalidad o una carta de ciudadanía, conforme a su lista de documentos aceptables.

Un certificado consular que documente el nacimiento fuera de Cuba de una persona con al menos un progenitor cubano no basta, por sí solo, para demostrar la ciudadanía cubana. La agencia lo advierte expresamente, incluso cuando ese certificado diga que su titular es ciudadano cubano.

¿Qué puede impedir la aprobación de la residencia para cubanos?

El solicitante también debe ser admisible para obtener la residencia permanente o reunir las condiciones para una exención u otra forma de alivio aplicable. La guía oficial explica que las causales de inadmisibilidad pueden impedir la aprobación si no existe una excepción o solución legal disponible.

No todas esas causales se aplican de la misma manera a esta vía. USCIS señala que los solicitantes bajo la Ley de Ajuste Cubano están exceptuados de las relacionadas con carga pública, certificación laboral y determinados requisitos documentales de inmigrante, según su apartado sobre inadmisibilidad.

¿USCIS puede negar el ajuste aunque se cumplan los requisitos?

Sí. La Ley de Ajuste Cubano está entre las vías que requieren una decisión discrecional. El manual de USCIS establece que reunir las condiciones legales no concede automáticamente el derecho al ajuste: el funcionario también evalúa el conjunto de circunstancias.

Entre los factores que puede considerar están los vínculos familiares, el historial migratorio, los antecedentes penales, el cumplimiento de obligaciones tributarias y las preocupaciones de seguridad. La evaluación discrecional exige ponderar los elementos positivos y negativos del expediente.

¿Qué documentos revisar antes de solicitar la green card por ajuste cubano?

Además del Formulario I-485, el expediente debe incluir las pruebas que correspondan a la situación de cada persona. La lista oficial para el solicitante principal contempla, entre otros documentos:

Dos fotografías tipo pasaporte

Identificación oficial con fotografía y certificado de nacimiento

Pruebas de nacimiento en Cuba o ciudadanía cubana

Evidencia de al menos un año de presencia física antes de presentar la solicitud

Documentos de admisión o parole, según corresponda

Examen médico y registro de vacunación, cuando sean requeridos

Registros certificados de arrestos, cargos o condenas, si existen

Cumplir un año en Estados Unidos es solo uno de los requisitos para solicitar la green card para cubanos, no una garantía de aprobación. La decisión depende de que cada solicitante reúna las condiciones legales y obtenga una resolución favorable de USCIS.

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