Ley de Ajuste Cubano: las residencias aprobadas caen más de 99%

La mayoría de los casos resueltos terminaron en negación. Foto: AFP

La Ley de Ajuste Cubano permite desde 1966 que los cubanos con al menos un año en EE. UU. soliciten la residencia permanente, aunque en los últimos meses esa vía casi dejó de producir aprobaciones. Entre abril y junio de 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) aprobó apenas 139 residencias por esta ley, cuando en el mismo trimestre de 2024 había entregado casi 50 mil, de acuerdo con los datos trimestrales de USCIS.

Detrás de esa caída, que supera el 99%, aparece otro dato que inquieta a quienes esperan respuesta, pues la mayoría de los casos resueltos en ese trimestre terminaron en negación. De 586 decisiones, solo 139 fueron aprobaciones, con lo que la tasa de aprobación quedó en 23.7%.

Al mismo tiempo, más de 342 mil solicitudes siguen sin respuesta y la espera se volvió mucho más larga. Para quienes tienen un trámite abierto, la preocupación inmediata pasa por saber cómo revisar su caso y qué hacer si USCIS pide más pruebas o niega la solicitud.

¿Qué muestran los datos de USCIS sobre la Ley de Ajuste Cubano?

La magnitud de la caída se aprecia al comparar el mismo trimestre de abril a junio en los últimos tres años. Las negaciones también cambiaron, aunque en menor medida, de modo que su peso dentro del total de decisiones creció con fuerza. Así se comparan esos periodos.

Abril a junio de 2024 : 49 mil 965 residencias aprobadas y 662 negadas

: 49 mil 965 residencias aprobadas y 662 negadas Abril a junio de 2025 : 10 mil 432 aprobadas y 757 negadas

: 10 mil 432 aprobadas y 757 negadas Abril a junio de 2026: 139 aprobadas y 447 negadas

Las solicitudes nuevas siguieron la misma tendencia, ya que en el trimestre de 2026 llegaron 6 mil 279, una caída de 91% frente a las más de 72 mil del mismo periodo de 2025. Aun así, los casos acumulados no dejaron de crecer, y en dos años pasaron de unos 146 mil a más de 342 mil. El tiempo típico para resolver un caso pasó de menos de 5 meses a más de 16, según la mediana que reporta la agencia para cada trimestre.

La pausa que frenó los trámites de los cubanos y el fallo que la bloqueó

Cuba forma parte de los países con restricciones parciales de entrada que estableció una proclamación presidencial publicada en el Registro Federal en junio de 2025. A partir de esa medida y de otra proclamación de mediados de diciembre, USCIS emitió memorandos el 2 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026 que, en conjunto, pusieron en espera las solicitudes de personas originarias de 39 países, una pausa de revisiones que retrasó miles de trámites migratorios.

Esa pausa terminó bloqueada en los tribunales, y es que el 24 de agosto de 2026, una corte federal del Distrito Norte de California bloqueó los dos memorandos y ordenó a USCIS resolver las solicitudes de forma normal, de acuerdo con una alerta publicada por la agencia. La orden protege a ciudadanos o nativos de esos 39 países con solicitudes pendientes que quedaron detenidas por la pausa.

USCIS afirmó en esa alerta que está en firme desacuerdo con el fallo, pero que lo cumplirá mientras haya posibles revisiones judiciales. También anunció que publicará instrucciones actualizadas según avance el litigio, así que el ritmo con el que se reanuden los casos cubanos todavía depende de esas decisiones.

¿Qué puede hacer quien ya presentó su solicitud?

La primera recomendación para quien espera respuesta es revisar con frecuencia el estado de su caso, porque algunos avisos de USCIS traen plazos cortos para responder. La herramienta Case Status Online permite consultarlo con el número de recibo que aparece en el aviso que la agencia envía al recibir el formulario. Algunas acciones ayudan a no perder tiempo mientras el caso avanza.

Consultar el estado del caso al menos una vez por semana y guardar capturas de cada cambio

Mantener actualizada la dirección ante USCIS, para que ningún aviso se pierda en el correo

Pedir el permiso de trabajo en la categoría (c)(9), si todavía no se ha solicitado

Conservar copias de todo lo enviado, incluidas las pruebas de nacionalidad cubana y de la entrada a EE. UU.

El permiso de trabajo basado en un I-485 pendiente puede tener una validez de hasta 5 años, según la página oficial de la Ley de Ajuste Cubano. Antes de enviar cualquier formulario conviene revisar las tarifas vigentes, porque varios trámites migratorios de USCIS subieron de precio en octubre. Quien todavía no presenta su solicitud debe usar la nueva edición del formulario I-485, ya que las versiones anteriores dejaron de aceptarse.

¿Qué hacer si llega una solicitud de evidencia o una negación?

Una solicitud de evidencia, conocida como RFE, significa que USCIS necesita más pruebas para decidir el caso. De acuerdo con el manual de políticas de la agencia, el plazo máximo para responderla es de 12 semanas y no puede extenderse. Si en cambio llega un aviso de intención de negar, el tiempo máximo para contestar baja a 30 días, y no responder a tiempo puede terminar en la negación del caso.

Una negación tampoco cierra todas las puertas, aunque las opciones son limitadas. Con raras excepciones, la negación de un ajuste de estatus no puede apelarse, pero la persona puede pedir que se reabra o reconsidere su caso con el formulario I-290B, por lo general dentro de los 30 días posteriores a la decisión, o 33 si llegó por correo. Además, la solicitud de residencia puede renovarse ante un juez de inmigración si la persona llega a un proceso de deportación, según el capítulo del manual sobre decisiones de ajuste de estatus.

En cualquiera de estos escenarios, la ayuda de un abogado de inmigración o de un representante acreditado marca una diferencia real, sobre todo por los plazos cortos. Revisar con calma qué pide USCIS, reunir los documentos completos y responder antes de la fecha límite reduce el riesgo de perder un caso que podía aprobarse.

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