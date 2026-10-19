Calor extremo, incendios y sequía: lo que revela el informe climático de California

En California pueden ocurrir sequías más frecuentes y severas. Foto: Envato

El cambio climático intensificará las sequías y prolongará la temporada de incendios en la Costa Norte de California. Los hallazgos regionales de la Quinta Evaluación sobre el Cambio Climático también proyectan lluvias más concentradas en invierno y mayor riesgo de inundaciones, según el resumen oficial.

La advertencia central es que recibir cantidades similares de lluvia al año no evitará una mayor sequedad y las temperaturas más altas aumentarán la evaporación. La evaluación climática de California está estudiando estas diferencias regionales para orientar decisiones sobre agua, infraestructura y protección de las comunidades.

¿Cómo agravará el calor las sequías en California?

El calor hace que se pierda más agua por evaporación. En la Costa Norte, ese efecto puede provocar sequías más frecuentes y severas aunque la precipitación anual promedio no cambie significativamente, de acuerdo con el resumen de los hallazgos regionales.

También importa cuándo llueve. El documento proyecta inviernos más lluviosos, pero primaveras y otoños más secos. Esa distribución deja periodos más prolongados de sequedad y concentra el agua en una parte del año, según la síntesis presentada ante la Junta Regional de Control de Calidad del Agua de la Costa Norte.

Estas conclusiones corresponden a esa región y no deben convertirse en una proyección uniforme para todo California. La Quinta Evaluación utiliza informes regionales para identificar cómo varían los riesgos dentro del estado.

¿Por qué se prolongará la temporada de incendios?

Las primaveras y los otoños más secos ampliarán el periodo de condiciones favorables para el fuego. El informe regional de la Costa Norte anticipa una temporada de incendios más larga y un aumento de su actividad.

La proyección describe un cambio en el riesgo, no la fecha ni el lugar del próximo incendio. Su utilidad está en ayudar a las comunidades a preparar respuestas y orientar inversiones antes de las emergencias, como establece la oficina estatal que coordina la evaluación.

California ya ha sufrido incendios históricos, sequías severas y temperaturas récord durante la última década. La ficha oficial en español identifica esos antecedentes como una razón para mantener actualizada la investigación climática.

¿Por qué aumentará el riesgo de inundaciones?

Una mayor sequedad durante parte del año puede coexistir con lluvias intensas en invierno. Para la Costa Norte, la evaluación proyecta una mayor presencia de ríos atmosféricos y un aumento del riesgo de inundaciones, según el resumen oficial de los resultados.

El aumento del nivel del mar añade presión en las zonas costeras. La bahía de Humboldt ha registrado una subida de aproximadamente un pie —unos 30 centímetros— desde 1970, la mayor del estado según el documento regional.

Ese dato es una observación del cambio ocurrido, no una estimación futura. El mismo resumen advierte que la aceleración del aumento del nivel del mar genera riesgos para la infraestructura y los hábitats de la zona.

¿Qué comunidades enfrentan mayores riesgos climáticos?

El informe de la Costa Norte comprende los condados de Del Norte, Humboldt, Lake, Mendocino, Siskiyou y Trinity. Su carácter rural, la fragilidad relativa de la infraestructura y la falta histórica de financiamiento pueden agravar los efectos del clima, señala la síntesis regional.

El documento también incorpora la participación de comunidades tribales, representantes comunitarios y especialistas. El objetivo es que sus conocimientos y necesidades formen parte de la investigación y de las medidas de adaptación, de acuerdo con la descripción oficial.

¿Qué es la Quinta Evaluación sobre el Cambio Climático en California?

Es un esfuerzo estatal que reúne investigaciones y escenarios para entender los efectos del cambio climático y preparar respuestas. Continúa el trabajo de las evaluaciones publicadas en 2006, 2009, 2012 y 2018, según la ficha oficial en español.

La Oficina de Uso de Tierras e Innovación Climática del Gobernador dirige el proceso junto con la Comisión de Energía de California, la Agencia de Recursos Naturales de California y el Consejo de Crecimiento Estratégico de California. La Ley del Senado 1320, de 2020, establece la elaboración de evaluaciones al menos una vez cada cinco años.

El trabajo incluye nuevos datos, investigaciones originales e informes regionales, temáticos y estatales. También contempla un programa de investigación tribal para incorporar conocimientos indígenas, como explica el documento de presentación.

¿Para qué servirán los resultados de la evaluación climática?

La información debe ayudar a decidir dónde invertir y qué medidas adoptar para reducir daños.

Para conocer los riesgos de una localidad, se pueden consultar los estudios por región en el buscador estatal. Esa revisión permite distinguir los cambiosya observados de las proyecciones y conocer las opciones de adaptación correspondientes a cada zona.

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