Qué bacterias pueden transmitirse por relaciones sexuales y cuáles son las más peligrosas

Hay medidas que reducen el riesgo de bacterias en la sexualidad. Foto: Shutterstock

Durante las relaciones sexuales, hay posiciones y maniobras que pueden provocar la transmisión de bacterias que afectan los genitales, el recto, la garganta y hasta los intestinos.

La alerta reciente por Shigella, una bacteria intestinal cuyas cepas resistentes a varios antibióticos preocupan a las autoridades sanitarias de Estados Unidos, recuerda que el contacto sexual también puede transmitir microorganismos que no se consideran infecciones sexuales tradicionales.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) también advierten que las infecciones de transmisión sexual (ITS), como clamidia, gonorrea y sífilis, pueden pasar inadvertidas hasta que se realizan pruebas para detectarlas.

Las bacterias más peligrosas que pueden transmitirse durante las relaciones sexuales

1. Chlamydia trachomatis (clamida)

La clamidia es una de las infecciones bacterianas de transmisión sexual más comunes. Se transmite principalmente durante las relaciones vaginales, anales u orales con una persona infectada, y puede afectar el cuello uterino, la uretra y el recto.

Cuando aparecen los signos, que no suelen presentarse en todos los casos, pueden incluir ardor al orinar, secreciones genitales, dolor en la parte baja del abdomen o molestias rectales.

Si no se trata, advierten los CDC, la infección puede avanzar y provocar enfermedad inflamatoria pélvica, cicatrices en las trompas de Falopio, infertilidad y un mayor riesgo de embarazo ectópico. En los hombres, también puede ocasionar inflamación del epidídimo, una estructura relacionada con el transporte y almacenamiento de los espermatozoides.

2. Neisseria gonorrhoeae (gonorrea)

La gonorrea puede infectar los genitales, el recto y la garganta. Se transmite por contacto sexual vaginal, anal u oral, y una persona puede contagiarla incluso si no tiene síntomas.

Entre sus síntomas se encuentran el ardor al orinar, las secreciones genitales, el sangrado entre periodos menstruales y el dolor testicular.

Sin tratamiento, la gonorrea puede provocar enfermedad inflamatoria pélvica, infertilidad y, en casos menos frecuentes, una infección diseminada que afecta las articulaciones, la piel u otras partes del cuerpo.

Su peligrosidad también está relacionada con la resistencia antimicrobiana. La bacteria ha desarrollado resistencia a numerosos antibióticos utilizados históricamente contra ella. En Estados Unidos, los CDC recomiendan la ceftriaxona como tratamiento de primera línea para la gonorrea no complicada.

3. Treponema pallidum (sífilis)

La sífilis se transmite principalmente mediante el contacto directo con lesiones infecciosas durante las relaciones sexuales vaginales, anales u orales. También puede transmitirse directamente al feto durante un embarazo.

En su etapa inicial suele producir una úlcera conocida como chancro, que puede ser indolora y pasar inadvertida. Posteriormente pueden aparecer erupciones en la piel, lesiones en las mucosas, fiebre e inflamación de los ganglios.

Según advierte Mayo Clinic, la sífilis no tratada puede avanzar durante años y ocasionar daños graves en el cerebro, los nervios, los ojos, el corazón y otros órganos. Además, la infección durante el embarazo puede provocar complicaciones fetales, muerte fetal o sífilis congénita.

La infección puede curarse con antibióticos, pero el daño orgánico que ya se haya producido no siempre es reversible. Por eso, el diagnóstico temprano resulta fundamental.

4. Shigella: una bacteria intestinal

A diferencia de las anteriores, Shigella causa principalmente una infección intestinal conocida como shigelosis. Puede provocar diarrea, fiebre, dolor abdominal y, en algunos casos, heces con sangre.

La transmisión sexual ocurre cuando pequeñas cantidades de materia fecal que contienen la bacteria llegan a la boca. Esto puede suceder durante el sexo oral-anal, mediante manos o juguetes sexuales contaminados y por contacto con zonas de la piel cercanas al ano.

El problema más preocupante es la resistencia a los antibióticos. Un informe de vigilancia de los CDC documentó un aumento de las muestras de Shigella extensamente resistentes a los medicamentos: pasaron del 0% entre 2011 y 2015 al 8,5% en 2023 dentro de las muestras analizadas en ese estudio. Estas cepas presentaban resistencia a cinco antibióticos: ampicilina, azitromicina, ceftriaxona, ciprofloxacino y trimetoprim-sulfametoxazol.

¿Cómo prevenir las infecciones bacterianas durante la intimidad sexual?

Ninguna medida de prevención elimina por completo el riesgo de contraer una infección bacteriana durante las relaciones sexuales. Sin embargo, hay prácticas que reducen considerablemente la posibilidad.

En este sentido, las autoridades sanitarias recomiendan combinar: barreras de protección, pruebas médicas y la higiene personal. Estas son las pautas fundamentales:

Usar preservativos correctamente: los condones externos e internos reducen el riesgo de clamidia y gonorrea, entre otras ITS. Para el sexo oral-anal se pueden utilizar barreras de látex, como las barreras bucales.

los condones externos e internos reducen el riesgo de clamidia y gonorrea, entre otras ITS. Para el sexo oral-anal se pueden utilizar barreras de látex, como las barreras bucales. Realizarse pruebas cuando corresponda: algunas infecciones no producen síntomas. La frecuencia de los chequeos depende de la edad, las prácticas sexuales, los antecedentes y las recomendaciones médicas.

algunas infecciones no producen síntomas. La frecuencia de los chequeos depende de la edad, las prácticas sexuales, los antecedentes y las recomendaciones médicas. Evitar las relaciones sexuales durante el tratamiento: cuando se diagnostica una ITS, es importante esperar el tiempo recomendado antes de retomar la actividad sexual.

cuando se diagnostica una ITS, es importante esperar el tiempo recomendado antes de retomar la actividad sexual. No compartir juguetes sexuales sin limpiarlos: deben lavarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y utilizarse con preservativos nuevos cuando corresponda.

deben lavarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y utilizarse con preservativos nuevos cuando corresponda. No automedicarse: tomar antibióticos sin diagnóstico puede ser ineficaz, ocultar síntomas o contribuir a la resistencia bacteriana.

La mayoría de las infecciones de transmisión sexual causadas por bacterias pueden tratarse, sin embargo, no todas requieren los mismos medicamentos. La clave está en un diagnóstico correcto que permita elegir el tratamiento adecuado y seguir al pie de la letra cualquier indicación médica.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.