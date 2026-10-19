Ciudadanos detenidos por ICE podrían recibir 500 mil dólares: qué propone la ley

Cada ciudadano tendría que demandar ante una corte federal. Foto: AFP

La representante demócrata Teresa Leger Fernández presentó un proyecto de ley que permitiría a los ciudadanos estadounidenses detenidos por error por agentes de inmigración demandar al gobierno y reclamar al menos 500 mil dólares. La propuesta busca que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y otras agencias respondan por arrestos hechos sin orden judicial o sin causa probable, de acuerdo con un comunicado de la oficina de la congresista.

Ese dinero no llegaría de forma automática, porque cada ciudadano tendría que demandar ante una corte federal y ganar el juicio para recibirlo. A la cantidad base se sumarían 100 mil dólares por cada día de detención después del primero, una cifra que crecería con rapidez en los casos de personas que pasaron varios días bajo custodia.

La iniciativa llega después de que una investigación de ProPublica documentara más de 500 ciudadanos retenidos por agentes de inmigración desde enero de 2025. El proyecto, sin embargo, apenas comienza su recorrido en el Congreso, y todavía no es ley.

¿Qué propone la ley de Leger Fernández y a quién protegería?

La iniciativa quedó registrada como H.R. 10826, conocida en inglés como Justice for Citizens Wrongfully Detained by ICE Act, y se presentó el 15 de octubre de 2026 con el respaldo de la representante Bonnie Watson Coleman, de Nueva Jersey. Su protección alcanzaría a los ciudadanos arrestados o detenidos sin orden judicial o sin causa probable, ya sea por agentes de inmigración o por policías que aplican leyes migratorias, incluidos los que participan en acuerdos 287(g) con ICE en distintos estados.

La protección tendría efecto retroactivo, pues cubriría arrestos y detenciones ocurridos desde el 20 de enero de 2025. El texto establece estas condiciones principales.

Una indemnización base de 500 mil dólares para quien gane la demanda

para quien gane la demanda Un pago adicional de 100 mil dólares por cada día de detención después del primero

El pago de honorarios razonables de abogados y de los costos del juicio a quien gane

Un plazo de 5 años para presentar la demanda

La posibilidad de demandar tanto al agente como al gobierno de EE. UU.

Ese plazo marca una diferencia frente a la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios, cuyas reclamaciones deben presentarse dentro de 2 años. El proyecto cuenta además con el respaldo de organizaciones como LULAC y CLASP.

El fin de la inmunidad para los agentes de ICE

Uno de los cambios de mayor peso en el proyecto toca la inmunidad, una protección legal que con frecuencia impide que prosperen las demandas contra agentes y contra el gobierno. El texto establece que los agentes no podrían alegar inmunidad absoluta ni inmunidad calificada para librarse de pagar, y que el gobierno federal renunciaría también a su propia inmunidad en estos casos.

La inmunidad calificada ha pesado incluso en casos en los que un tribunal reconoce que un agente violó un derecho, como ocurrió en un fallo sobre el derecho a grabar a la policía en el que el agente quedó protegido de pagar daños. Al presentar la iniciativa, Leger Fernández resumió su objetivo con una frase dirigida a la agencia, al advertir que ICE “no puede pisotear tus derechos y marcharse sin consecuencias”.

Accountability is coming for ICE.



506 American citizens detained. Constitutional rights trampled. And an agency that thinks it can act with impunity.



Stay tuned. pic.twitter.com/3ipgNS4ptd — Rep. Teresa Leger Fernández (@RepTeresaLF) October 8, 2026

¿Cuántos ciudadanos ha detenido ICE?

El gobierno no lleva un registro oficial de estos casos, según la propia investigación periodística publicada el 6 de octubre de 2026, que reúne la cifra más completa disponible. Entre enero de 2025 y septiembre de 2026, el medio confirmó 506 casos de ciudadanos retenidos por agentes de inmigración, entre ellos al menos 70 niños y adolescentes, y advirtió que el número real es mayor porque solo contó los casos que pudo verificar.

Más de 100 de esas personas fueron retenidas después de que los agentes pusieran en duda su ciudadanía, y 36 pasaron al menos un día sin poder hablar con un abogado ni con su familia. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió a esa investigación que sus operativos son “altamente focalizados” y que la agencia actúa con “la debida diligencia”.

¿Qué tan probable es que se apruebe?

El proyecto fue turnado al Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el primer paso de un camino largo. Para convertirse en ley tendría que superar ese comité, aprobarse en el pleno de la Cámara y en el Senado, y recibir después la firma del presidente.

La composición de la Cámara tampoco lo favorece, pues la mayoría es republicana, con 218 republicanos frente a 214 demócratas, un independiente y dos vacantes, según la Oficina del Secretario de la Cámara. Como la iniciativa la impulsan dos legisladoras demócratas, su avance es incierto mientras no sume apoyo del otro partido.

¿Qué puede hacer hoy un ciudadano si ICE lo detiene por error?

Las reglas internas de ICE son claras en un punto, pues la agencia no puede usar su autoridad migratoria para arrestar ni detener a un ciudadano estadounidense, según una directiva de 2015 que ICE mantiene publicada en su sitio. Ese documento indica que, si una persona afirma ser ciudadana, los agentes deben investigarlo, y que si existen pruebas de ciudadanía, aunque no sean concluyentes, la persona debe ser liberada de inmediato.

Durante una detención, decir con claridad que se es ciudadano, pedir hablar con un abogado y no firmar documentos sin entenderlos ayuda a dejar constancia del caso. Después, la persona puede documentar la detención ilegal de un ciudadano y presentar una queja ante la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS, que recibe denuncias por correo electrónico, fax o correo postal, de acuerdo con su página oficial. Mientras el proyecto no se apruebe, una de las vías para reclamar daños es la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios, con su plazo de 2 años.

Los documentos para actuar ante cualquier situación

Tener a la mano un documento que pruebe la ciudadanía puede ayudar a que los agentes la confirmen con rapidez. Para los trámites de pasaporte, el Departamento de Estado reconoce como prueba los siguientes documentos.

Pasaporte estadounidense vigente y en buen estado

Acta de nacimiento de EE. UU. con el sello del estado, condado o ciudad que la emitió

Certificado de naturalización

Certificado de ciudadanía

Reporte Consular de Nacimiento en el Extranjero, para quienes nacieron fuera del país de padre o madre estadounidense

Llevar una copia o una foto en el teléfono y guardar los originales en un lugar seguro permite mostrar la prueba sin arriesgar el documento.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.