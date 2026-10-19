San Antonio cancela su festival de Día de Muertos por temor a operativos de ICE

Festival de Día de Muertos. Foto: Envato.

Miles de personas acostumbraban reunirse en Woodlawn Lake, en San Antonio, Texas, para recordar a sus seres queridos con música, actividades familiares y fuegos artificiales. Este año no podrán hacerlo en ese lugar: Planet K canceló la celebración prevista para el 2 de noviembre de 2026 y señaló el clima político, económico y las preocupaciones por las operaciones migratorias de ICE como motivos de su decisión.

¿Por qué cancelaron el festival de Día de Muertos en San Antonio?

La decisión se conoció cuando Planet K anunció en redes sociales que suspendía el festival que organizaba desde hacía dos décadas. La empresa explicó que no quería convocar a la comunidad en un contexto marcado por el temor a las operaciones migratorias y el conflicto político.

En su comunicado, los organizadores utilizaron una expresión contundente: “ICE terrorism”. Se trata de la caracterización que hizo la empresa sobre el ambiente que rodea a los operativos, no de una declaración oficial sobre una acción específica de la agencia durante el evento.

La noticia, reportada por News 4 San Antonio, representa un golpe para una tradición que solo se había suspendido una vez antes, durante la pandemia de COVID-19.

La cancelación también afecta a vendedores, artistas, organizaciones comunitarias y familias que participaban en la celebración. Planet K se disculpó con quienes esperaban asistir y con las organizaciones benéficas que recibían apoyo gracias al festival.

¿Cómo afecta el temor a ICE a la comunidad latina de Texas?

El impacto va más allá de perder una fiesta. Para muchas familias mexicoamericanas y latinas, el Día de Muertos es una oportunidad para transmitir tradiciones, compartir recuerdos y mantener vivo el vínculo con quienes ya fallecieron.

El temor a los operativos migratorios puede alterar esa rutina incluso cuando no existe una operación anunciada en el lugar de la celebración. Esa es una de las preocupaciones que aparecen en el debate sobre la cancelación de Woodlawn Lake.

Texas Public Radio recogió declaraciones de la concejala de San Antonio Marina Alderete Gavito, quien señaló que la inquietud se ha extendido entre residentes, incluso entre personas que son ciudadanas estadounidenses o que no consideran tener motivos para temer una detención migratoria.

La preocupación tiene consecuencias sociales: cuando una familia decide no acudir a un evento público por miedo, la pérdida no se limita a una entrada o a una actividad recreativa. También puede debilitar los espacios donde los vecinos se encuentran, los comerciantes venden sus productos y las organizaciones locales recaudan fondos.

Conviene precisar que los organizadores no anunciaron que ICE hubiera confirmado un operativo en Woodlawn Lake. La cancelación respondió a sus preocupaciones sobre el contexto migratorio y político.

¿Se cancelaron todas las celebraciones del Día de Muertos en San Antonio?

No. La suspensión corresponde al festival de Woodlawn Lake. Otras actividades siguen programadas en la ciudad, según la cobertura de MySA y Texas Public Radio.

Entre ellas se encuentra Muertos Fest, en Hemisfair, previsto del 23 al 25 de octubre. El evento incluye música en vivo, procesiones, arte, poesía y una exhibición de altares comunitarios.

La distinción es importante para quienes planeaban viajar o participar en las celebraciones. La cancelación de un festival emblemático no significa que San Antonio haya suspendido todas sus actividades relacionadas con el Día de Muertos.

La ciudad mantiene una larga tradición de homenajes a los difuntos, desde altares públicos hasta reuniones familiares y visitas a cementerios. En muchos casos, estas expresiones culturales tienen un valor que no depende de un solo organizador ni de un evento multitudinario.

¿Cuándo podría regresar el festival de Woodlawn Lake?

Planet K expresó su esperanza de recuperar la celebración en 2027, aunque todavía no ha confirmado una fecha para la próxima edición.

La empresa también agradeció el respaldo de la comunidad y pidió comprensión a los asistentes, artistas, comerciantes y organizaciones que se han beneficiado del festival a lo largo de los años.

Por ahora, la edición de 2026 no se realizará. Y la decisión deja una imagen difícil de ignorar: una celebración creada para reunir a las familias y honrar a sus muertos termina suspendida por el temor que despierta el entorno migratorio.

El Día de Muertos seguirá presente en los hogares y en otras actividades de San Antonio. Pero en Woodlawn Lake, al menos este año, la tradición tendrá que esperar.

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