¿Tienes una casa en México? Puedes hacer tu testamento desde EE. UU. Foto: Envato.

Si vives en Estados Unidos, pero tienes una casa, un terreno u otros bienes en México, no necesitas regresar al país para decidir quién los heredará. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) permite tramitar un testamento público abierto en los consulados mexicanos, mediante un procedimiento presencial que tiene efectos legales en territorio mexicano.

Esta alternativa permite a los mexicanos que viven fuera del país dejar por escrito su voluntad sobre sus bienes sin tener que organizar un viaje para acudir ante un notario en México.

¿Qué bienes puedes incluir en un testamento hecho en Estados Unidos?

El trámite consular está destinado a establecer qué ocurrirá con los bienes y derechos que una persona tiene en México después de su fallecimiento.

El Consulado de México en Seattle aclara que este documento tiene validez respecto de bienes ubicados en territorio mexicano. Por eso, si también tienes una vivienda, terrenos u otras propiedades en Estados Unidos, deberás revisar la posibilidad de hacer un testamento conforme a las leyes de ese país.

La diferencia es importante: el documento otorgado ante el consulado mexicano no debe confundirse con un testamento que resuelva automáticamente la herencia de todos tus bienes en el extranjero. La Secretaría de Relaciones Exteriores contempla este servicio para personas que se encuentran fuera de México y poseen bienes en territorio nacional.

¿Qué necesitas para tramitar el testamento en un consulado mexicano?

El primer paso es solicitar una cita en la oficina consular que te corresponda. El trámite requiere que la persona interesada acuda personalmente, porque el testamento es un acto individual en el que debe expresar su voluntad.

Entre los documentos que pueden solicitarse están:

Identificación oficial vigente , como pasaporte mexicano, matrícula consular o credencial para votar

, como pasaporte mexicano, matrícula consular o credencial para votar Acta de nacimiento , en original o copia certificada, según las indicaciones del consulado

, en original o copia certificada, según las indicaciones del consulado Acta de matrimonio , cuando corresponda

, cuando corresponda Documentación adicional que solicite la oficina consular para preparar el instrumento

Formato de solicitud del testamento, que proporciona el consulado

Los requisitos pueden variar entre oficinas. Por ejemplo, los consulados de Washington y Houston publican sus propias listas de documentos y procedimientos. Por eso, conviene revisar las instrucciones del consulado antes de acudir y no asumir que los requisitos son idénticos en todas las ciudades.

¿Cómo se solicita una cita para hacer el testamento desde EE. UU.?

Los mexicanos que viven en Estados Unidos pueden comenzar el trámite a través del sistema de citas de la SRE, en citas.sre.gob.mx, o consultar directamente la página del consulado más cercano.

Una vez que tengan la cita, deberán seguir las instrucciones para enviar o presentar la solicitud y los documentos requeridos. La persona interesada tendrá que acudir a la oficina consular para expresar su voluntad y formalizar el testamento. El tiempo de entrega tampoco es igual en todos los consulados. El de Houston, por ejemplo, informa un plazo de cinco a 10 días hábiles, por lo que es importante confirmar cuánto tardará el trámite en la oficina donde se realizará.

¿Cuánto cuesta hacer un testamento mexicano desde Estados Unidos?

El costo debe verificarse directamente con el consulado donde se realizará el trámite. Las páginas oficiales consultadas muestran tarifas distintas: la ficha general del Gobierno de México publica un monto de 451 dólares, mientras que algunas oficinas consulares muestran otras cantidades. Antes de acudir, revisa la tarifa vigente, las formas de pago y si necesitas llevar algún documento adicional. Así evitarás presentarte con una cantidad incorrecta o sin completar algún requisito.

Si tienes propiedades en México y llevas años viviendo en Estados Unidos, este trámite puede ayudarte a dejar clara tu voluntad sin tener que cruzar la frontera. Lo importante es acudir al consulado correspondiente y confirmar que el documento incluya correctamente los bienes que deseas heredar.

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